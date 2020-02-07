***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.450 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509Yeni Bakiye4.500.000 5.450 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.152.611 0 44.442.776Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 597.006 -67.697 373.541 433.535 -1.404.444 271.301 0 0 6.769.085 6.972.327Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 82 -521.266 0 0 0 0 0 0 0 150.877 0 -370.307Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 5.993.184 6.769.085 49.720.624Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -17.224 -59.091 156.552 220.557 2.207.429 665.823 0 0 6.067.587 9.241.633Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 282 -3.888 0 0 0 0 0 0 0 -85.186 0 -88.792Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 5.907.998 6.067.587 58.873.465Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 149.796.339 290.959.998 440.756.337 142.340.703 259.264.460 401.605.163GARANTİ VE KEFALETLER31.903.241 61.085.821 92.989.062 32.415.624 58.907.288 91.322.912Teminat Mektupları31.795.897 38.451.496 70.247.393 32.331.131 37.823.956 70.155.087Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler576.475 976.230 1.552.705 817.618 2.615.819 3.433.437Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.935.615 15.107.009 17.042.624 1.764.875 12.986.188 14.751.063Diğer Teminat Mektupları29.283.807 22.368.257 51.652.064 29.748.638 22.221.949 51.970.587Banka Kredileri0 6.504.495 6.504.495 0 4.379.607 4.379.607İthalat Kabul Kredileri0 111.643 111.643 0 205.562 205.562Diğer Banka Kabulleri0 6.392.852 6.392.852 0 4.174.045 4.174.045Akreditifler107.344 13.482.177 13.589.521 84.493 14.408.070 14.492.563Belgeli Akreditifler95.025 9.693.110 9.788.135 68.660 11.010.797 11.079.457Diğer Akreditifler12.319 3.789.067 3.801.386 15.833 3.397.273 3.413.106Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 2.647.653 2.647.653 0 2.295.655 2.295.655Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER57.195.362 12.394.658 69.590.020 51.793.450 15.296.152 67.089.602Cayılamaz Taahhütler56.523.318 8.259.675 64.782.993 51.091.005 9.034.855 60.125.860Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri926.022 1.770.544 2.696.566 1.684.678 2.982.764 4.667.442Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.588 0 3.588 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.930.150 691.460 19.621.610 15.747.394 363.639 16.111.033Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.673.042 0 2.673.042 2.600.948 0 2.600.948İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.261 0 23.261 17.791 0 17.791Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.090.963 0 31.090.963 27.477.673 0 27.477.673Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri113.842 0 113.842 113.226 0 113.226Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.762.450 5.797.671 8.560.121 3.449.295 5.688.452 9.137.747Cayılabilir Taahhütler672.044 4.134.983 4.807.027 702.445 6.261.297 6.963.742Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri587.044 4.134.983 4.722.027 602.445 6.261.297 6.863.742Diğer Cayılabilir Taahhütler85.000 0 85.000 100.000 0 100.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR60.697.736 217.479.519 278.177.255 58.131.629 185.061.020 243.192.649Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler60.697.736 217.479.519 278.177.255 58.131.629 185.061.020 243.192.649Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.471.564 16.739.104 22.210.668 6.078.339 11.507.343 17.585.682Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.941.784 8.195.147 11.136.931 3.096.081 5.697.656 8.793.737Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.529.780 8.543.957 11.073.737 2.982.258 5.809.687 8.791.945Para ve Faiz Swap İşlemleri51.678.508 186.651.608 238.330.116 46.758.472 157.606.624 204.365.096Swap Para Alım İşlemleri4.648.644 61.491.754 66.140.398 7.172.559 55.102.408 62.274.967Swap Para Satım İşlemleri46.073.264 18.992.170 65.065.434 39.308.113 22.725.522 62.033.635Swap Faiz Alım İşlemleri478.300 53.083.842 53.562.142 138.900 39.889.347 40.028.247Swap Faiz Satım İşlemleri478.300 53.083.842 53.562.142 138.900 39.889.347 40.028.247Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.547.664 11.745.692 15.293.356 5.294.818 10.184.275 15.479.093Para Alım Opsiyonları1.980.082 2.565.449 4.545.531 2.806.159 3.959.008 6.765.167Para Satım Opsiyonları1.567.582 2.766.699 4.334.281 2.488.659 4.202.091 6.690.750Faiz Alım Opsiyonları0 3.206.772 3.206.772 0 1.011.588 1.011.588Faiz Satım Opsiyonları0 3.206.772 3.206.772 0 1.011.588 1.011.588Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.343.115 2.343.115 0 5.762.778 5.762.778EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER547.916.565 414.540.975 962.457.540 491.949.787 327.020.029 818.969.816EMANET KIYMETLER41.199.588 32.346.684 73.546.272 43.264.171 28.855.646 72.119.817Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler25.209.839 3.179.363 28.389.202 23.784.677 2.719.469 26.504.146Tahsile Alınan Çekler12.690.407 12.294.549 24.984.956 16.174.536 10.659.413 26.833.949Tahsile Alınan Ticari Senetler2.932.325 12.417.721 15.350.046 2.932.823 11.834.457 14.767.280Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 251 251İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler367.017 4.455.051 4.822.068 372.135 3.642.056 4.014.191Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER506.716.977 382.194.291 888.911.268 448.685.616 298.164.383 746.849.999Menkul Kıymetler39.135.450 5.890 39.141.340 24.313.343 0 24.313.343Teminat Senetleri2.977.525 15.525.296 18.502.821 3.093.867 14.537.333 17.631.200Emtia92.058.677 19.501.597 111.560.274 84.861.294 9.093.066 93.954.360Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul314.369.096 270.300.149 584.669.245 294.240.086 221.288.415 515.528.501Diğer Rehinli Kıymetler58.176.229 76.861.359 135.037.588 42.177.026 53.245.569 95.422.595Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI697.712.904 705.500.973 1.403.213.877 634.290.490 586.284.489 1.220.574.979Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.690.936 16.772.613Alınan Faizler40.743.322 35.943.972Ödenen Faizler-23.866.286 -20.667.838Alınan Temettüler470.493 506.006Alınan Ücret ve Komisyonlar6.940.115 5.381.025Elde Edilen Diğer Kazançlar730.481 231.027Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar908.016 514.719Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.108.597 -6.003.038Ödenen Vergiler-2.308.000 -964.352DiğerV-VI -5.818.608 1.831.092Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim10.205.225 12.338.503Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-271.746 -274.456Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.077.291 8.314.359Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.188.922 -17.755.475Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.727.554 -3.543.691Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-461.278 -547.800Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)38.477.867 31.774.715Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.533.986 1.909.221Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-VI -7.466.973 -7.538.370Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı20.896.161 29.111.116YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.837.471 -5.827.445İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-8.500 -157.802Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-248.842 -299.593Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller494.844 178.431Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-18.850.009 -13.712.263Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.196.027 9.478.503Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-11.142.522 -4.675.254Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar8.299.543 3.737.743DiğerV-VI -578.012 -377.210FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-528.663 -7.611.461Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.975.887 9.768.383Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-13.983.203 -15.170.365İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.679.172Kiralamaya İlişkin Ödemeler-521.347 0DiğerV-VI 0 -530.307Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-VI 787.421 67.856Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)11.317.448 15.740.066Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar30.559.853 14.819.787Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar41.877.301 30.559.853Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.067.587 6.769.085DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.174.046 203.242Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar80.237 902.850Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-19.137 663.340Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-73.864 -84.621Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları156.552 373.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.686 -49.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar3.093.809 -699.608Yabancı Para Çevrim Farkları220.557 433.535Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.771.653 -1.775.683Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları665.823 271.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-564.224 371.239TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.241.633 6.972.327Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)43.873.366 81.575.604 125.448.970 36.272.160 60.855.328 97.127.488Nakit ve Nakit Benzerleri5.941.992 60.217.752 66.159.744 6.811.741 41.689.629 48.501.370Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 5.262.530 47.970.711 53.233.241 6.420.987 33.714.894 40.135.881BankalarV-I-ç 683.360 12.270.949 12.954.309 393.655 7.989.485 8.383.140Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.898 -23.908 -27.806 -2.901 -14.750 -17.651Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 1.475.121 1.897.655 3.372.776 574.413 2.144.087 2.718.500Devlet Borçlanma Senetleri258.360 10.939 269.299 428.905 15.465 444.370Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler137.669 0 137.669 144.203 0 144.203Diğer Finansal Varlıklar1.079.092 1.886.716 2.965.808 1.305 2.128.622 2.129.927Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 36.236.812 15.635.533 51.872.345 28.443.983 12.370.140 40.814.123Devlet Borçlanma Senetleri35.822.081 14.488.127 50.310.208 28.289.459 12.060.157 40.349.616Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler63.903 369.921 433.824 53.409 229.248 282.657Diğer Finansal Varlıklar350.828 777.485 1.128.313 101.115 80.735 181.850Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 219.441 3.824.664 4.044.105 442.023 4.651.472 5.093.495Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı219.441 3.824.664 4.044.105 442.023 4.651.472 5.093.495Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)190.990.350 113.653.733 304.644.083 170.438.350 114.351.238 284.789.588KredilerV-I-e 175.565.322 113.678.236 289.243.558 154.439.244 114.941.809 269.381.053Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 28.041.103 2.847.252 30.888.355 24.754.084 1.973.879 26.727.963Devlet Borçlanma Senetleri27.752.402 2.361.186 30.113.588 24.433.190 1.605.742 26.038.932Diğer Finansal Varlıklar288.701 486.066 774.767 320.894 368.137 689.031Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-12.616.075 -2.871.755 -15.487.830 -8.754.978 -2.564.450 -11.319.428SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-n 1.100.815 1.366 1.102.181 243.350 0 243.350Satış Amaçlı1.100.815 1.366 1.102.181 243.350 0 243.350Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI19.109.551 1.961.003 21.070.554 16.018.971 1.619.749 17.638.720İştirakler (Net)V-I-g 250.459 0 250.459 206.775 0 206.775Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler250.459 0 250.459 206.775 0 206.775Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 18.859.092 1.961.003 20.820.095 15.812.196 1.619.749 17.431.945Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar7.954.699 1.961.003 9.915.702 6.635.993 1.619.749 8.255.742Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.904.393 0 10.904.393 9.176.203 0 9.176.203Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-j 6.430.266 32.301 6.462.567 5.121.510 8.804 5.130.314MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-k 912.885 624 913.509 622.662 632 623.294Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer912.885 624 913.509 622.662 632 623.294YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-l 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-m 1.038.789 792.319 1.831.108 1.201.504 291.402 1.492.906DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-o 2.468.498 4.118.001 6.586.499 4.964.920 4.377.024 9.341.944VARLIKLAR TOPLAMI265.924.520 202.134.951 468.059.471 234.883.427 181.504.177 416.387.604YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 131.290.175 164.631.827 295.922.002 113.054.647 132.214.199 245.268.846ALINAN KREDİLERV-II-c 1.856.265 38.394.368 40.250.633 2.198.903 42.593.665 44.792.568PARA PİYASALARINA BORÇLAR739.089 448.671 1.187.760 5.207.327 3.864.566 9.071.893İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 6.423.545 24.693.665 31.117.210 5.087.889 24.357.192 29.445.081Bonolar5.231.941 0 5.231.941 4.386.277 0 4.386.277Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.191.604 24.693.665 25.885.269 701.612 24.357.192 25.058.804FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-g 349.231 1.785.132 2.134.363 1.248.291 2.457.199 3.705.490Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı349.231 1.785.132 2.134.363 1.248.291 2.457.199 3.705.490Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-f 1.348.114 48.149 1.396.263 0 0 0KARŞILIKLARV-II-ğ 6.772.459 269.898 7.042.357 6.129.827 126.635 6.256.462Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.237.995 0 1.237.995 1.003.364 0 1.003.364Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.534.464 269.898 5.804.362 5.126.463 126.635 5.253.098CARİ VERGİ BORCUV-II-h 1.194.439 28.346 1.222.785 1.472.739 16.218 1.488.957ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-h 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-ı 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-i 2.281.084 11.265.847 13.546.931 1.136.214 10.022.587 11.158.801Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.281.084 11.265.847 13.546.931 1.136.214 10.022.587 11.158.801DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-e 12.844.278 2.521.424 15.365.702 12.919.797 2.559.085 15.478.882ÖZKAYNAKLARV-II-j 59.249.365 -375.900 58.873.465 50.919.858 -1.199.234 49.720.624Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.043.623 204 1.043.827 1.047.229 204 1.047.433Hisse Senedi İhraç Primleri5.610 204 5.814 5.328 204 5.532Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.038.013 0 1.038.013 1.041.901 0 1.041.901Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.370.921 -617 4.370.304 4.290.573 -506 4.290.067Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.351.446 -375.487 2.975.959 1.081.082 -1.198.932 -117.850Kar Yedekleri34.007.790 0 34.007.790 27.238.705 0 27.238.705Yasal Yedekler4.372.235 0 4.372.235 4.034.962 0 4.034.962Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler29.635.555 0 29.635.555 23.203.743 0 23.203.743Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar11.975.585 0 11.975.585 12.762.269 0 12.762.269Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.907.998 0 5.907.998 5.993.184 0 5.993.184Dönem Net Kâr veya Zararı6.067.587 0 6.067.587 6.769.085 0 6.769.085YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI224.348.044 243.711.427 468.059.471 199.375.492 217.012.112 416.387.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 43.042.350 38.840.381Kredilerden Alınan Faizler33.059.553 30.681.126Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler384.820 506.694Bankalardan Alınan Faizler267.376 137.604Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.158 1.118Menkul Değerlerden Alınan Faizler9.277.804 7.488.713Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar49.775 38.351Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.393.805 4.676.798İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.834.224 2.773.564Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri51.639 25.126FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -23.183.222 -21.788.130Mevduata Verilen Faizler-16.704.769 -13.498.140Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.800.967 -1.715.612Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-900.764 -3.580.712İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.466.414 -2 -71.465 -38.314NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ19.859.128 17.052.251NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.569.128 4.405.201Alınan Ücret ve Komisyonlar6.948.594 5.385.351Gayri Nakdi Kredilerden1.061.821 864.065Diğer5.886.773 4.521.286Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.379.466 -980.150Gayri Nakdi Kredilere-998 -294Diğer-1.378.468 -979.856TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-c 9.098 6.425TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-ç -6.397.400 -4.071.660Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)149.234 93.630Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.870.570 -3.269.401Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-676.064 -895.889DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-d 3.146.751 1.912.307FAALİYET BRÜT KÂRI22.186.705 19.304.524BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-e -7.778.690 -6.332.961DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-e -547.216 -10.713PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.283.744 -3.675.519DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-f -5.508.800 -4.364.202NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.068.255 4.921.129BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)2.806.196 2.808.736NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-g 6.874.451 7.729.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-ğ -806.864 -960.780Cari Vergi Karşılığı-1.692.604 -1.194.393Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-587.078 -486.494Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.472.818 720.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-h 6.067.587 6.769.085DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-ı 6.067.587 6.769.085Grubun Karı (Zararı)6.067.587 6.769.085Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,34835267 1,50424111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817746BIST