***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 40.921 1.614.759 2.546.105 -107.621 1.121.262 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler904.070 598.514 1.502.584 -1.278 1.501.306Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi904.070 598.514 1.502.584 -1.278 1.501.306Yeni Bakiye4.500.000 40.921 1.614.759 2.546.105 -107.621 1.121.262 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.364.813 44.418.987 5.206.934 49.625.921Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)904.624 -72.169 312.801 738.771 -1.530.453 118.892 6.671.823 7.144.289 1.020.877 8.165.166Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.687 -524.131 29.300 -12 -3 7 -220 13.311 -171.502 -654.937 3.935 -651.002Kar Dağıtımı4.245.152 -5.561.593 -1.316.441 -208.751 -1.525.192Dağıtılan Temettü-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352Yedeklere Aktarılan Tutarlar3.882.421 -3.882.421 0 0Diğer362.731 362.731 4.429 367.160Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.234 0 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 3.631.718 6.671.823 49.591.898 6.022.995 55.614.893Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.330 -63.214 132.555 441.126 2.401.164 231.492 6.009.805 9.135.598 1.202.026 10.337.624Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)16 -3.008 4.084 -26 -1 -182 -124 -4 3.108 -105.394 -101.531 -35.594 -137.125Kar Dağıtımı7.804.611 -7.794.698 9.913 -123.838 -113.925Dağıtılan Temettü-130.003 -130.003Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.794.698 -7.794.698 0 0Diğer9.913 9.913 6.165 16.078Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.250 0 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 2.403.449 6.009.805 58.635.878 7.065.589 65.701.467Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER166.281.278 360.245.368 526.526.646 162.350.429 324.183.710 486.534.139GARANTİ VE KEFALETLERV-III 32.395.132 64.198.200 96.593.332 32.977.443 60.576.037 93.553.480Teminat Mektupları32.246.614 39.300.725 71.547.339 32.819.062 38.538.848 71.357.910Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler576.475 976.230 1.552.705 817.618 3.525.794 4.343.412Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.935.615 15.083.874 17.019.489 1.761.444 15.656.466 17.417.910Diğer Teminat Mektupları29.734.524 23.240.621 52.975.145 30.240.000 19.356.588 49.596.588Banka Kredileri0 6.040.332 6.040.332 0 3.622.582 3.622.582İthalat Kabul Kredileri0 302.090 302.090 0 205.562 205.562Diğer Banka Kabulleri0 5.738.242 5.738.242 0 3.417.020 3.417.020Akreditifler107.344 16.209.490 16.316.834 84.493 16.122.452 16.206.945Belgeli Akreditifler95.025 12.420.423 12.515.448 68.660 12.725.179 12.793.839Diğer Akreditifler12.319 3.789.067 3.801.386 15.833 3.397.273 3.413.106Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden12.703 0 12.703 17.395 0 17.395Diğer Garantilerimizden28.471 2.647.653 2.676.124 56.493 2.292.155 2.348.648Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER58.369.590 15.860.570 74.230.160 55.987.059 18.164.982 74.152.041Cayılamaz Taahhütler57.351.837 8.909.626 66.261.463 55.047.839 9.726.323 64.774.162Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri930.528 2.059.373 2.989.901 1.711.886 3.332.103 5.043.989Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.588 96.782 100.370 400 97.405 97.805Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.930.150 691.607 19.621.757 15.747.394 363.815 16.111.209Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.673.042 0 2.673.042 2.600.948 0 2.600.948İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.261 0 23.261 17.791 0 17.791Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.090.963 0 31.090.963 27.477.673 0 27.477.673Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri113.842 0 113.842 113.226 0 113.226Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.586.463 6.061.864 9.648.327 7.378.521 5.933.000 13.311.521Cayılabilir Taahhütler1.017.753 6.950.944 7.968.697 939.220 8.438.659 9.377.879Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri932.753 6.950.944 7.883.697 839.220 8.438.659 9.277.879Diğer Cayılabilir Taahhütler85.000 0 85.000 100.000 0 100.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR75.516.556 280.186.598 355.703.154 73.385.927 245.442.691 318.828.618Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler75.516.556 263.666.168 339.182.724 73.385.927 227.414.562 300.800.489Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.689.923 21.432.032 30.121.955 8.758.823 16.445.556 25.204.379Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.494.247 10.543.785 15.038.032 4.562.249 8.080.591 12.642.840Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.195.676 10.888.247 15.083.923 4.196.574 8.364.965 12.561.539Para ve Faiz Swap İşlemleri61.852.105 225.412.722 287.264.827 56.335.555 191.467.112 247.802.667Swap Para Alım İşlemleri11.474.473 70.219.278 81.693.751 14.173.178 61.593.554 75.766.732Swap Para Satım İşlemleri49.621.032 30.328.506 79.949.538 41.458.577 33.382.858 74.841.435Swap Faiz Alım İşlemleri378.300 62.432.469 62.810.769 351.900 48.245.350 48.597.250Swap Faiz Satım İşlemleri378.300 62.432.469 62.810.769 351.900 48.245.350 48.597.250Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.814.654 13.201.733 18.016.387 7.949.592 12.988.081 20.937.673Para Alım Opsiyonları2.424.143 3.468.440 5.892.583 4.088.149 5.348.163 9.436.312Para Satım Opsiyonları2.329.757 3.351.807 5.681.564 3.797.202 5.674.940 9.472.142Faiz Alım Opsiyonları0 3.190.743 3.190.743 0 982.489 982.489Faiz Satım Opsiyonları0 3.190.743 3.190.743 0 982.489 982.489Menkul Değerler Alım Opsiyonları24.499 0 24.499 21.440 0 21.440Menkul Değerler Satım Opsiyonları36.255 0 36.255 42.801 0 42.801Futures Para İşlemleri54.833 64.219 119.052 248.427 231.154 479.581Futures Para Alım İşlemleri54.293 7.329 61.622 193.142 62.759 255.901Futures Para Satım İşlemleri540 56.890 57.430 55.285 168.395 223.680Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer105.041 3.555.462 3.660.503 93.530 6.282.659 6.376.189EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER657.586.215 682.851.813 1.340.438.028 595.134.339 544.307.169 1.139.441.508EMANET KIYMETLER89.812.045 34.047.245 123.859.290 89.026.303 30.008.264 119.034.567Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler73.390.917 4.784.135 78.175.052 69.371.076 3.760.338 73.131.414Tahsile Alınan Çekler13.109.079 12.313.077 25.422.156 16.339.012 10.700.589 27.039.601Tahsile Alınan Ticari Senetler2.945.032 12.494.982 15.440.014 2.944.080 11.905.030 14.849.110Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 251 251İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler367.017 4.455.051 4.822.068 372.135 3.642.056 4.014.191Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER567.774.170 648.804.568 1.216.578.738 506.108.036 514.298.905 1.020.406.941Menkul Kıymetler41.638.400 54.528.282 96.166.682 26.775.543 45.127.679 71.903.222Teminat Senetleri10.544.691 28.052.674 38.597.365 9.438.396 23.433.546 32.871.942Emtia113.783.813 36.392.061 150.175