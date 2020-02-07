***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
07.02.2020 20:01
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.546.105 -107.621 1.121.262 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 598.514 1.502.584 -1.278 1.501.306
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 598.514 1.502.584 -1.278 1.501.306
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.546.105 -107.621 1.121.262 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.364.813 44.418.987 5.206.934 49.625.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
904.624 -72.169 312.801 738.771 -1.530.453 118.892 6.671.823 7.144.289 1.020.877 8.165.166
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.687 -524.131 29.300 -12 -3 7 -220 13.311 -171.502 -654.937 3.935 -651.002
Kar Dağıtımı
4.245.152 -5.561.593 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.882.421 -3.882.421 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 0 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 3.631.718 6.671.823 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.330 -63.214 132.555 441.126 2.401.164 231.492 6.009.805 9.135.598 1.202.026 10.337.624
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16 -3.008 4.084 -26 -1 -182 -124 -4 3.108 -105.394 -101.531 -35.594 -137.125
Kar Dağıtımı
7.804.611 -7.794.698 9.913 -123.838 -113.925
Dağıtılan Temettü
-130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.794.698 -7.794.698 0 0
Diğer
9.913 9.913 6.165 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.250 0 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 2.403.449 6.009.805 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
166.281.278 360.245.368 526.526.646 162.350.429 324.183.710 486.534.139
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 32.395.132 64.198.200 96.593.332 32.977.443 60.576.037 93.553.480
Teminat Mektupları
32.246.614 39.300.725 71.547.339 32.819.062 38.538.848 71.357.910
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
576.475 976.230 1.552.705 817.618 3.525.794 4.343.412
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.935.615 15.083.874 17.019.489 1.761.444 15.656.466 17.417.910
Diğer Teminat Mektupları
29.734.524 23.240.621 52.975.145 30.240.000 19.356.588 49.596.588
Banka Kredileri
0 6.040.332 6.040.332 0 3.622.582 3.622.582
İthalat Kabul Kredileri
0 302.090 302.090 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 5.738.242 5.738.242 0 3.417.020 3.417.020
Akreditifler
107.344 16.209.490 16.316.834 84.493 16.122.452 16.206.945
Belgeli Akreditifler
95.025 12.420.423 12.515.448 68.660 12.725.179 12.793.839
Diğer Akreditifler
12.319 3.789.067 3.801.386 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
12.703 0 12.703 17.395 0 17.395
Diğer Garantilerimizden
28.471 2.647.653 2.676.124 56.493 2.292.155 2.348.648
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
58.369.590 15.860.570 74.230.160 55.987.059 18.164.982 74.152.041
Cayılamaz Taahhütler
57.351.837 8.909.626 66.261.463 55.047.839 9.726.323 64.774.162
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
930.528 2.059.373 2.989.901 1.711.886 3.332.103 5.043.989
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.588 96.782 100.370 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.930.150 691.607 19.621.757 15.747.394 363.815 16.111.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.673.042 0 2.673.042 2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.261 0 23.261 17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.090.963 0 31.090.963 27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
113.842 0 113.842 113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.586.463 6.061.864 9.648.327 7.378.521 5.933.000 13.311.521
Cayılabilir Taahhütler
1.017.753 6.950.944 7.968.697 939.220 8.438.659 9.377.879
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
932.753 6.950.944 7.883.697 839.220 8.438.659 9.277.879
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
75.516.556 280.186.598 355.703.154 73.385.927 245.442.691 318.828.618
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
75.516.556 263.666.168 339.182.724 73.385.927 227.414.562 300.800.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.689.923 21.432.032 30.121.955 8.758.823 16.445.556 25.204.379
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.494.247 10.543.785 15.038.032 4.562.249 8.080.591 12.642.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.195.676 10.888.247 15.083.923 4.196.574 8.364.965 12.561.539
Para ve Faiz Swap İşlemleri
61.852.105 225.412.722 287.264.827 56.335.555 191.467.112 247.802.667
Swap Para Alım İşlemleri
11.474.473 70.219.278 81.693.751 14.173.178 61.593.554 75.766.732
Swap Para Satım İşlemleri
49.621.032 30.328.506 79.949.538 41.458.577 33.382.858 74.841.435
Swap Faiz Alım İşlemleri
378.300 62.432.469 62.810.769 351.900 48.245.350 48.597.250
Swap Faiz Satım İşlemleri
378.300 62.432.469 62.810.769 351.900 48.245.350 48.597.250
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.814.654 13.201.733 18.016.387 7.949.592 12.988.081 20.937.673
Para Alım Opsiyonları
2.424.143 3.468.440 5.892.583 4.088.149 5.348.163 9.436.312
Para Satım Opsiyonları
2.329.757 3.351.807 5.681.564 3.797.202 5.674.940 9.472.142
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.190.743 3.190.743 0 982.489 982.489
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.190.743 3.190.743 0 982.489 982.489
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
24.499 0 24.499 21.440 0 21.440
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
36.255 0 36.255 42.801 0 42.801
Futures Para İşlemleri
54.833 64.219 119.052 248.427 231.154 479.581
Futures Para Alım İşlemleri
54.293 7.329 61.622 193.142 62.759 255.901
Futures Para Satım İşlemleri
540 56.890 57.430 55.285 168.395 223.680
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
105.041 3.555.462 3.660.503 93.530 6.282.659 6.376.189
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
657.586.215 682.851.813 1.340.438.028 595.134.339 544.307.169 1.139.441.508
EMANET KIYMETLER
89.812.045 34.047.245 123.859.290 89.026.303 30.008.264 119.034.567
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
73.390.917 4.784.135 78.175.052 69.371.076 3.760.338 73.131.414
Tahsile Alınan Çekler
13.109.079 12.313.077 25.422.156 16.339.012 10.700.589 27.039.601
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.945.032 12.494.982 15.440.014 2.944.080 11.905.030 14.849.110
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
367.017 4.455.051 4.822.068 372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
567.774.170 648.804.568 1.216.578.738 506.108.036 514.298.905 1.020.406.941
Menkul Kıymetler
41.638.400 54.528.282 96.166.682 26.775.543 45.127.679 71.903.222
Teminat Senetleri
10.544.691 28.052.674 38.597.365 9.438.396 23.433.546 32.871.942
Emtia
113.783.813 36.392.061 150.175