***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624Yeni Bakiye4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.047 47.193 54.871 744.486 337.578 3.757.628 4.938.709Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1 28.816 -64.274 -35.459Kar Dağıtımı6.769.085 -6.769.085Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.769.085 -6.769.085Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.531 1.070.717 2.749.041 -167.175 1.752.347 765.157 -1.067.459 1.321.387 34.007.790 5.928.910 3.757.628 54.623.874Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465Yeni Bakiye4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.286 -91.126 562.250 -653.701 292.517 5.184.139 5.286.793Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)82.699 -8.253 512.238 586.684Kar Dağıtımı6.071.461 -6.071.461 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar6.071.461 -6.071.461 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler4.500.000 88.513 1.029.760 2.727.578 -226.266 1.770.580 1.493.093 -258.217 1.942.149 40.079.251 6.416.362 5.184.139 64.746.942Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 199.666.460 399.001.324 598.667.784 149.796.339 290.959.998 440.756.337GARANTİ VE KEFALETLER38.004.001 82.098.522 120.102.523 31.903.241 61.085.821 92.989.062Teminat Mektupları37.698.713 49.908.019 87.606.732 31.795.897 38.451.496 70.247.393Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler664.331 540.329 1.204.660 576.475 976.230 1.552.705Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.348.123 19.915.022 24.263.145 1.935.615 15.107.009 17.042.624Diğer Teminat Mektupları32.686.259 29.452.668 62.138.927 29.283.807 22.368.257 51.652.064Banka Kredileri34.700 11.800.778 11.835.478 0 6.504.495 6.504.495İthalat Kabul Kredileri0 206.349 206.349 0 111.643 111.643Diğer Banka Kabulleri34.700 11.594.429 11.629.129 0 6.392.852 6.392.852Akreditifler270.588 17.091.933 17.362.521 107.344 13.482.177 13.589.521Belgeli Akreditifler258.833 12.290.800 12.549.633 95.025 9.693.110 9.788.135Diğer Akreditifler11.755 4.801.133 4.812.888 12.319 3.789.067 3.801.386Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.297.792 3.297.792 0 2.647.653 2.647.653Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER67.190.739 22.446.996 89.637.735 57.195.362 12.394.658 69.590.020Cayılamaz Taahhütler65.939.025 16.704.708 82.643.733 56.523.318 8.259.675 64.782.993Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.877.931 7.182.551 10.060.482 926.022 1.770.544 2.696.566Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 3.588 0 3.588Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri21.873.397 976.393 22.849.790 18.930.150 691.460 19.621.610Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.661.200 0 2.661.200 2.673.042 0 2.673.042İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri25.650 0 25.650 23.261 0 23.261Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri36.231.686 0 36.231.686 31.090.963 0 31.090.963Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri153.211 0 153.211 113.842 0 113.842Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.115.950 8.545.764 10.661.714 2.762.450 5.797.671 8.560.121Cayılabilir Taahhütler1.251.714 5.742.288 6.994.002 672.044 4.134.983 4.807.027Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.176.714 5.742.288 6.919.002 587.044 4.134.983 4.722.027Diğer Cayılabilir Taahhütler75.000 0 75.000 85.000 0 85.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR94.471.720 294.455.806 388.927.526 60.697.736 217.479.519 278.177.255Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler94.471.720 294.455.806 388.927.526 60.697.736 217.479.519 278.177.255Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.858.918 23.375.673 29.234.591 5.471.564 16.739.104 22.210.668Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.670.916 9.947.275 14.618.191 2.941.784 8.195.147 11.136.931Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.188.002 13.428.398 14.616.400 2.529.780 8.543.957 11.073.737Para ve Faiz Swap İşlemleri85.758.662 240.791.839 326.550.501 51.678.508 186.651.608 238.330.116Swap Para Alım İşlemleri4.454.054 86.126.840 90.580.894 4.648.644 61.491.754 66.140.398Swap Para Satım İşlemleri79.229.808 21.447.533 100.677.341 46.073.264 18.992.170 65.065.434Swap Faiz Alım İşlemleri1.037.400 66.608.733 67.646.133 478.300 53.083.842 53.562.142Swap Faiz Satım İşlemleri1.037.400 66.608.733 67.646.133 478.300 53.083.842 53.562.142Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları974.421 14.073.346 15.047.767 3.547.664 11.745.692 15.293.356Para Alım Opsiyonları630.995 2.522.387 3.153.382 1.980.082 2.565.449 4.545.531Para Satım Opsiyonları343.426 2.814.499 3.157.925 1.567.582 2.766.699 4.334.281Faiz Alım Opsiyonları0 4.368.230 4.368.230 0 3.206.772 3.206.772Faiz Satım Opsiyonları0 4.368.230 4.368.230 0 3.206.772 3.206.772Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.879.719 1.841.656 3.721.375 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri38.814 1.803.256 1.842.070 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri1.840.905 38.400 1.879.305 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 14.373.292 14.373.292 0 2.343.115 2.343.115EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER589.189.690 571.188.734 1.160.378.424 547.916.565 414.540.975 962.457.540EMANET KIYMETLER40.642.501 70.007.823 110.650.324 41.199.588 32.346.684 73.546.272Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler24.192.741 4.682.712 28.875.453 25.209.839 3.179.363 28.389.202Tahsile Alınan Çekler13.368.626 38.893.351 52.261.977 12.690.407 12.294.549 24.984.956Tahsile Alınan Ticari Senetler2.627.545 15.957.946 18.585.491 2.932.325 12.417.721 15.350.046Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler453.589 10.473.814 10.927.403 367.017 4.455.051 4.822.068Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER548.547.189 501.180.911 1.049.728.100 506.716.977 382.194.291 888.911.268Menkul Kıymetler44.459.807 172.696 44.632.503 39.135.450 5.890 39.141.340Teminat Senetleri2.711.302 19.825.582 22.536.884 2.977.525 15.525.296 18.502.821Emtia97.577.756 30.278.519 127.856.275 92.058.677 19.501.597 111.560.274Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul335.473.259 346.624.006 682.097.265 314.369.096 270.300.149 584.669.245Diğer Rehinli Kıymetler68.325.065 104.280.108 172.605.173 58.176.229 76.861.359 135.037.588Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI788.856.150 970.190.058 1.759.046.208 697.712.904 705.500.973 1.403.213.877Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı19.734.022 10.808.917Alınan Faizler28.741.626 31.379.911Ödenen Faizler-11.145.218 -18.261.777Alınan Temettüler542.333 469.929Alınan Ücret ve Komisyonlar4.901.899 5.040.799Elde Edilen Diğer Kazançlar573.375 562.983Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.235.928 714.114Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.339.085 -5.465.122Ödenen Vergiler-2.982.618 -1.546.420Diğer5.205.782 -2.085.500Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim8.601.033 4.054.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-537.363 -133.592Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış606.947 -735.016Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-39.220.220 2.545.852Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.715.070 -247.657Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.231.390 -929.267Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)36.247.090 14.461.581Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.659.355 -6.135.462Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.110.394 -4.772.414Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı28.335.055 14.862.942YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.481.514 -9.214.137İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-480.822 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-322.649 -273.068Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller170.029 369.572Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-17.963.240 -13.682.865Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.913.144 7.092.580Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-12.537.324 -8.941.942Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.149.906 6.658.957Diğer-410.558 -437.371FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-950.204 -552.750Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.582.762 11.877.965Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.158.650 -12.061.669İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-374.316 -369.046Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.232.468 -409.436Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)13.135.805 4.686.619Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar41.877.301 30.559.853Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.013.106 35.246.472Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.184.139 3.757.628DİĞER KAPSAMLI GELİRLER102.654 1.181.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-98.412 44.146Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-8.096 -3.386Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-91.126 47.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler810 339Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar201.066 1.136.935Yabancı Para Çevrim Farkları562.250 54.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-766.251 914.837Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları292.517 337.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler112.550 -170.351TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.286.793 4.938.709Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)49.068.386 116.503.645 165.572.031 43.873.366 81.575.604 125.448.970Nakit ve Nakit Benzerleri5.303.009 83.281.722 88.584.731 5.941.992 60.217.752 66.159.744Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 5.054.582 58.212.915 63.267.497 5.262.530 47.970.711 53.233.241BankalarV-I-ç 250.732 25.096.869 25.347.601 683.360 12.270.949 12.954.309Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.305 -28.062 -30.367 -3.898 -23.908 -27.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 1.782.676 2.697.277 4.479.953 1.475.121 1.897.655 3.372.776Devlet Borçlanma Senetleri192.295 561.247 753.542 258.360 10.939 269.299Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler438.564 249.314 687.878 137.669 0 137.669Diğer Finansal Varlıklar1.151.817 1.886.716 3.038.533 1.079.092 1.886.716 2.965.808Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 41.966.853 21.130.377 63.097.230 36.236.812 15.635.533 51.872.345Devlet Borçlanma Senetleri41.539.180 19.237.440 60.776.620 35.822.081 14.488.127 50.310.208Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler76.845 257.393 334.238 63.903 369.921 433.824Diğer Finansal Varlıklar350.828 1.635.544 1.986.372 350.828 777.485 1.128.313Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 15.848 9.394.269 9.410.117 219.441 3.824.664 4.044.105Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.848 9.394.269 9.410.117 219.441 3.824.664 4.044.105Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)242.258.435 140.982.459 383.240.894 190.990.350 113.653.733 304.644.083KredilerV-I-e 223.417.746 140.870.005 364.287.751 175.565.322 113.678.236 289.243.558Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 34.273.877 5.933.768 40.207.645 28.041.103 2.847.252 30.888.355Devlet Borçlanma Senetleri34.049.314 4.851.657 38.900.971 27.752.402 2.361.186 30.113.588Diğer Finansal Varlıklar224.563 1.082.111 1.306.674 288.701 486.066 774.767Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.433.188 -5.821.314 -21.254.502 -12.616.075 -2.871.755 -15.487.830SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 981.622 1.857 983.479 1.100.815 1.366 1.102.181Satış Amaçlı981.622 1.857 983.479 1.100.815 1.366 1.102.181Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI21.891.117 2.528.148 24.419.265 19.109.551 1.961.003 21.070.554İştirakler (Net)V-I-g 257.694 0 257.694 250.459 0 250.459Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler257.694 0 257.694 250.459 0 250.459Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 21.633.423 2.528.148 24.161.571 18.859.092 1.961.003 20.820.095Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar9.587.146 2.528.148 12.115.294 7.954.699 1.961.003 9.915.702Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar12.046.277 0 12.046.277 10.904.393 0 10.904.393Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.475.357 35.005 6.510.362 6.430.266 32.301 6.462.567MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.161.782 781 1.162.563 912.885 624 913.509Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.161.782 781 1.162.563 912.885 624 913.509YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI249.139 0 249.139 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 540.070 1.864.507 2.404.577 1.038.789 792.319 1.831.108DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 4.250.291 8.393.298 12.643.589 2.468.498 4.118.001 6.586.499VARLIKLAR TOPLAMI326.876.199 270.309.700 597.185.899 265.924.520 202.134.951 468.059.471YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 137.516.613 234.939.678 372.456.291 131.290.175 164.631.827 295.922.002ALINAN KREDİLERV-II-c 2.059.985 43.861.821 45.921.806 1.856.265 38.394.368 40.250.633PARA PİYASALARINA BORÇLAR13.582.858 5.147.812 18.730.670 739.089 448.671 1.187.760İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 7.071.937 26.787.667 33.859.604 6.423.545 24.693.665 31.117.210Bonolar5.262.508 0 5.262.508 5.231.941 0 5.231.941Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.809.429 26.787.667 28.597.096 1.191.604 24.693.665 25.885.269FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 1.951.271 3.627.745 5.579.016 349.231 1.785.132 2.134.363Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.951.271 3.627.745 5.579.016 349.231 1.785.132 2.134.363Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.341.898 66.544 1.408.442 1.348.114 48.149 1.396.263KARŞILIKLARV-II-g 9.251.125 541.167 9.792.292 6.772.459 269.898 7.042.357Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.415.343 0 1.415.343 1.237.995 0 1.237.995Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar7.835.782 541.167 8.376.949 5.534.464 269.898 5.804.362CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 511.863 3.277 515.140 1.194.439 28.346 1.222.785ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.280.878 20.775.111 23.055.989 2.281.084 11.265.847 13.546.931Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.280.878 20.775.111 23.055.989 2.281.084 11.265.847 13.546.931DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 16.935.533 4.184.174 21.119.707 12.844.278 2.521.424 15.365.702ÖZKAYNAKLARV-II-h 66.483.928 -1.736.986 64.746.942 59.249.365 -375.900 58.873.465Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.118.069 204 1.118.273 1.043.623 204 1.043.827Hisse Senedi İhraç Primleri88.309 204 88.513 5.610 204 5.814Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.029.760 0 1.029.760 1.038.013 0 1.038.013Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.272.509 -617 4.271.892 4.370.921 -617 4.370.304Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.913.598 -1.736.573 3.177.025 3.351.446 -375.487 2.975.959Kar Yedekleri40.079.251 0 40.079.251 34.007.790 0 34.007.790Yasal Yedekler4.673.489 0 4.673.489 4.372.235 0 4.372.235Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler35.405.762 0 35.405.762 29.635.555 0 29.635.555Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar11.600.501 0 11.600.501 11.975.585 0 11.975.585Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.416.362 0 6.416.362 5.907.998 0 5.907.998Dönem Net Kâr veya Zararı5.184.139 0 5.184.139 6.067.587 0 6.067.587Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI258.987.889 338.198.010 597.185.899 224.348.044 243.711.427 468.059.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 31.082.825 32.724.741 10.928.368 10.843.739Kredilerden Alınan Faizler23.511.723 25.107.450 8.152.867 8.305.357Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler33.664 383.726 23.539 108.268Bankalardan Alınan Faizler90.218 196.866 22.802 59.394Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler612 853 204 104Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.425.245 6.991.498 2.721.821 2.357.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar18.698 33.265 6.269 5.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.434.433 4.098.644 1.666.723 1.359.386İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.972.114 2.859.589 1.048.829 992.998Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri21.363 44.348 7.135 13.108FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -12.363.995 -18.554.374 -4.072.947 -5.889.690Mevduata Verilen Faizler-6.613.379 -13.466.121 -2.026.547 -4.433.611Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.130.496 -1.391.593 -339.326 -425.268Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-902.001 -864.710 -405.097 -83.893İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.006.043 -2.584.906 -1.011.622 -878.371Kiralama Faiz Giderleri-178.077 -181.029 -57.952 -59.625Diğer Faiz Giderleri-533.999 -66.015 -232.403 -8.922NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ18.718.830 14.170.367 6.855.421 4.954.049NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.077.764 3.994.905 1.496.322 1.397.832Alınan Ücret ve Komisyonlar4.891.964 5.046.987 1.780.480 1.804.047Gayri Nakdi Kredilerden801.786 791.508 276.236 257.207Diğer4.090.178 4.255.479 1.504.244 1.546.840Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-814.200 -1.052.082 -284.158 -406.215Gayri Nakdi Kredilere-1.152 -726 -416 -447Diğer-813.048 -1.051.356 -283.742 -405.768TEMETTÜ GELİRLERİ25.527 11.772 707 465TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -1.701.640 -5.625.900 -346.980 -2.037.780Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)247.409 74.398 85.588 11.800Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.312.612 -6.839.043 1.810.138 -2.227.795Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-636.437 1.138.745 -2.242.706 178.215DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 1.925.846 2.755.419 562.118 427.276FAALİYET BRÜT KÂRI23.046.327 15.306.563 8.567.588 4.741.842BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -7.593.482 -5.689.089 -2.668.538 -1.258.663DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.661.025 -222.807 -1.630.144 -22.696PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.012.082 -3.284.117 -1.139.554 -1.065.205DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -4.779.929 -3.967.281 -1.631.428 -1.485.274NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.999.809 2.143.269 1.497.924 910.004BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)2.326.401 1.932.063 1.210.205 665.049NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.326.210 4.075.332 2.708.129 1.575.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -1.142.071 -317.704 -559.125 -226.705Cari Vergi Karşılığı-1.615.965 -991.055 267.632 -700.760Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-942.680 -642.761 -895.013 160.192Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.416.574 1.316.112 68.256 313.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.184.139 3.757.628 2.149.004 1.348.348DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 5.184.139 3.757.628 2.149.004 1.348.348Grubun Karı (Zararı)5.184.139 3.757.628 2.149.004 1.348.348Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,15203089 0,83502844 0,47755644 0,29963289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886812BIST