***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624Yeni Bakiye4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.224 -59.091 156.552 220.557 2.207.429 665.823 6.067.587 9.241.633Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)282 -3.888 -85.186 -88.792Kar Dağıtımı6.769.085 -6.769.085 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.769.085 -6.769.085 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 5.907.998 6.067.587 58.873.465Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465Yeni Bakiye4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.332 -57.831 -64.294 587.725 738.072 459.584 6.810.917 8.458.841Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)84.910 -2.548 366.784 449.146Kar Dağıtımı6.071.461 -6.071.461 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.071.461 -6.071.461 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 6.270.908 6.810.917 67.781.452Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 216.016.443 398.524.226 614.540.669 149.796.339 290.959.998 440.756.337GARANTİ VE KEFALETLER39.746.728 79.828.486 119.575.214 31.903.241 61.085.821 92.989.062Teminat Mektupları39.206.983 48.225.907 87.432.890 31.795.897 38.451.496 70.247.393Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler687.709 535.767 1.223.476 576.475 976.230 1.552.705Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.416.349 24.422.710 28.839.059 1.935.615 15.107.009 17.042.624Diğer Teminat Mektupları34.102.925 23.267.430 57.370.355 29.283.807 22.368.257 51.652.064Banka Kredileri84.800 9.374.903 9.459.703 0 6.504.495 6.504.495İthalat Kabul Kredileri0 216.670 216.670 0 111.643 111.643Diğer Banka Kabulleri84.800 9.158.233 9.243.033 0 6.392.852 6.392.852Akreditifler454.945 19.082.336 19.537.281 107.344 13.482.177 13.589.521Belgeli Akreditifler435.024 13.372.331 13.807.355 95.025 9.693.110 9.788.135Diğer Akreditifler19.921 5.710.005 5.729.926 12.319 3.789.067 3.801.386Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.145.340 3.145.340 0 2.647.653 2.647.653Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER70.648.692 20.505.458 91.154.150 57.195.362 12.394.658 69.590.020Cayılamaz Taahhütler69.830.795 14.234.226 84.065.021 56.523.318 8.259.675 64.782.993Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.240.523 4.198.612 6.439.135 926.022 1.770.544 2.696.566Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 3.588 0 3.588Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri24.688.380 1.009.054 25.697.434 18.930.150 691.460 19.621.610Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.641.068 0 2.641.068 2.673.042 0 2.673.042İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri26.068 0 26.068 23.261 0 23.261Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri37.915.127 0 37.915.127 31.090.963 0 31.090.963Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri179.370 0 179.370 113.842 0 113.842Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.140.259 9.026.560 11.166.819 2.762.450 5.797.671 8.560.121Cayılabilir Taahhütler817.897 6.271.232 7.089.129 672.044 4.134.983 4.807.027Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri752.897 6.271.232 7.024.129 587.044 4.134.983 4.722.027Diğer Cayılabilir Taahhütler65.000 0 65.000 85.000 0 85.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR105.621.023 298.190.282 403.811.305 60.697.736 217.479.519 278.177.255Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler105.621.023 298.190.282 403.811.305 60.697.736 217.479.519 278.177.255Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.312.076 28.172.122 34.484.198 5.471.564 16.739.104 22.210.668Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.782.648 12.591.821 17.374.469 2.941.784 8.195.147 11.136.931Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.529.428 15.580.301 17.109.729 2.529.780 8.543.957 11.073.737Para ve Faiz Swap İşlemleri95.665.431 237.078.233 332.743.664 51.678.508 186.651.608 238.330.116Swap Para Alım İşlemleri4.334.346 87.338.121 91.672.467 4.648.644 61.491.754 66.140.398Swap Para Satım İşlemleri89.556.285 22.896.516 112.452.801 46.073.264 18.992.170 65.065.434Swap Faiz Alım İşlemleri887.400 63.421.798 64.309.198 478.300 53.083.842 53.562.142Swap Faiz Satım İşlemleri887.400 63.421.798 64.309.198 478.300 53.083.842 53.562.142Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.523.960 14.050.208 15.574.168 3.547.664 11.745.692 15.293.356Para Alım Opsiyonları951.985 2.936.454 3.888.439 1.980.082 2.565.449 4.545.531Para Satım Opsiyonları571.975 3.273.722 3.845.697 1.567.582 2.766.699 4.334.281Faiz Alım Opsiyonları0 3.920.016 3.920.016 0 3.206.772 3.206.772Faiz Satım Opsiyonları0 3.920.016 3.920.016 0 3.206.772 3.206.772Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.119.556 1.949.448 4.069.004 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri1.521 1.948.141 1.949.662 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.118.035 1.307 2.119.342 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 16.940.271 16.940.271 0 2.343.115 2.343.115EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER616.280.990 563.097.495 1.179.378.485 547.916.565 414.540.975 962.457.540EMANET KIYMETLER43.881.000 70.901.615 114.782.615 41.199.588 32.346.684 73.546.272Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler25.350.314 4.451.310 29.801.624 25.209.839 3.179.363 28.389.202Tahsile Alınan Çekler15.218.680 37.822.146 53.040.826 12.690.407 12.294.549 24.984.956Tahsile Alınan Ticari Senetler2.858.449 17.207.412 20.065.861 2.932.325 12.417.721 15.350.046Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler453.557 11.420.747 11.874.304 367.017 4.455.051 4.822.068Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER572.399.990 492.195.880 1.064.595.870 506.716.977 382.194.291 888.911.268Menkul Kıymetler45.877.542 156.869 46.034.411 39.135.450 5.890 39.141.340Teminat Senetleri2.669.349 19.101.121 21.770.470 2.977.525 15.525.296 18.502.821Emtia109.623.146 31.574.919 141.198.065 92.058.677 19.501.597 111.560.274Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul344.351.988 340.246.167 684.598.155 314.369.096 270.300.149 584.669.245Diğer Rehinli Kıymetler69.877.965 101.116.804 170.994.769 58.176.229 76.861.359 135.037.588Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI832.297.433 961.621.721 1.793.919.154 697.712.904 705.500.973 1.403.213.877Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı28.104.080 10.690.936Alınan Faizler38.484.202 40.743.322Ödenen Faizler-16.404.956 -23.866.286Alınan Temettüler543.139 470.493Alınan Ücret ve Komisyonlar6.801.535 6.940.115Elde Edilen Diğer Kazançlar787.561 730.481Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.597.389 908.016Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.077.374 -7.108.597Ödenen Vergiler-3.077.002 -2.308.000DiğerV-VI 8.449.586 -5.818.608Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.891.050 10.205.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-634.886 -271.746Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.669.874 -3.077.291Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-43.633.155 -10.188.922Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.013.134 1.727.554Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.055.791 -461.278Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)35.499.546 38.477.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.474.053 -8.533.986Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-VI 24.090.297 -7.466.973Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı25.213.030 20.896.161YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-17.791.592 -9.837.471İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-635.402 -8.500Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-530.639 -248.842Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller214.005 494.844Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-20.625.367 -18.850.009Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.958.458 12.196.027Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-15.274.452 -11.142.522Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6.752.597 8.299.543DiğerV-VI -650.792 -578.012FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.831.398 -528.663Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit20.922.579 13.975.887Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-23.253.700 -13.983.203İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-500.277 -521.347DiğerV-VI 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-VI -1.105.433 787.421Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.484.607 11.317.448Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar41.877.301 30.559.853Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.361.908 41.877.301Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.810.917 6.067.587DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.647.924 3.174.046Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-137.457 80.237Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-17.036 -19.137Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-72.288 -73.864Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-64.294 156.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.161 16.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.785.381 3.093.809Yabancı Para Çevrim Farkları587.725 220.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri930.213 2.771.653Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları459.584 665.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-192.141 -564.224TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.458.841 9.241.633Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)50.998.250 108.186.227 159.184.477 43.873.366 81.575.604 125.448.970Nakit ve Nakit Benzerleri5.987.913 78.424.127 84.412.040 5.941.992 60.217.752 66.159.744Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 5.563.679 65.342.682 70.906.361 5.262.530 47.970.711 53.233.241BankalarV-I-ç 427.313 13.104.745 13.532.058 683.360 12.270.949 12.954.309Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.079 -23.300 -26.379 -3.898 -23.908 -27.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 1.466.421 2.714.953 4.181.374 1.475.121 1.897.655 3.372.776Devlet Borçlanma Senetleri167.674 566.315 733.989 258.360 10.939 269.299Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler147.257 261.922 409.179 137.669 0 137.669Diğer Finansal Varlıklar1.151.490 1.886.716 3.038.206 1.079.092 1.886.716 2.965.808Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 43.348.436 22.182.510 65.530.946 36.236.812 15.635.533 51.872.345Devlet Borçlanma Senetleri42.920.765 20.327.275 63.248.040 35.822.081 14.488.127 50.310.208Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler76.843 269.119 345.962 63.903 369.921 433.824Diğer Finansal Varlıklar350.828 1.586.116 1.936.944 350.828 777.485 1.128.313Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 195.480 4.864.637 5.060.117 219.441 3.824.664 4.044.105Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı195.480 4.864.637 5.060.117 219.441 3.824.664 4.044.105Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)249.597.920 134.219.237 383.817.157 190.990.350 113.653.733 304.644.083KredilerV-I-e 231.136.428 134.385.174 365.521.602 175.565.322 113.678.236 289.243.558Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 35.451.053 6.208.384 41.659.437 28.041.103 2.847.252 30.888.355Devlet Borçlanma Senetleri35.395.702 5.029.387 40.425.089 27.752.402 2.361.186 30.113.588Diğer Finansal Varlıklar55.351 1.178.997 1.234.348 288.701 486.066 774.767Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.989.561 -6.374.321 -23.363.882 -12.616.075 -2.871.755 -15.487.830SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-n 1.214.294 5.800 1.220.094 1.100.815 1.366 1.102.181Satış Amaçlı1.214.294 5.800 1.220.094 1.100.815 1.366 1.102.181Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI23.387.451 2.614.932 26.002.383 19.109.551 1.961.003 21.070.554İştirakler (Net)V-I-g 266.305 0 266.305 250.459 0 250.459Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler266.305 0 266.305 250.459 0 250.459Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 23.121.146 2.614.932 25.736.078 18.859.092 1.961.003 20.820.095Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar10.389.989 2.614.932 13.004.921 7.954.699 1.961.003 9.915.702Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar12.731.157 0 12.731.157 10.904.393 0 10.904.393Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-j 6.576.739 33.540 6.610.279 6.430.266 32.301 6.462.567MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-k 1.329.996 845 1.330.841 912.885 624 913.509Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.329.996 845 1.330.841 912.885 624 913.509YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-l 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-m 2.093.900 1.326.594 3.420.494 1.038.789 792.319 1.831.108DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-o 5.046.647 7.270.060 12.316.707 2.468.498 4.118.001 6.586.499VARLIKLAR TOPLAMI340.245.197 253.657.235 593.902.432 265.924.520 202.134.951 468.059.471YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 134.513.823 234.362.668 368.876.491 131.290.175 164.631.827 295.922.002ALINAN KREDİLERV-II-c 2.113.127 38.318.218 40.431.345 1.856.265 38.394.368 40.250.633PARA PİYASALARINA BORÇLAR17.958.135 5.038.402 22.996.537 739.089 448.671 1.187.760İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 5.436.832 25.403.816 30.840.648 6.423.545 24.693.665 31.117.210Bonolar3.960.641 0 3.960.641 5.231.941 0 5.231.941Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.476.191 25.403.816 26.880.007 1.191.604 24.693.665 25.885.269FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-g 1.336.155 6.598.330 7.934.485 349.231 1.785.132 2.134.363Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.336.155 6.598.330 7.934.485 349.231 1.785.132 2.134.363Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-f 1.330.308 58.909 1.389.217 1.348.114 48.149 1.396.263KARŞILIKLARV-II-ğ 9.644.891 579.699 10.224.590 6.772.459 269.898 7.042.357Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.481.897 0 1.481.897 1.237.995 0 1.237.995Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar8.162.994 579.699 8.742.693 5.534.464 269.898 5.804.362CARİ VERGİ BORCUV-II-h 2.415.583 4.524 2.420.107 1.194.439 28.346 1.222.785ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-h 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-ı 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-i 2.286.510 19.852.049 22.138.559 2.281.084 11.265.847 13.546.931Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.286.510 19.852.049 22.138.559 2.281.084 11.265.847 13.546.931DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-e 15.321.692 3.547.309 18.869.001 12.844.278 2.521.424 15.365.702ÖZKAYNAKLARV-II-j 67.900.540 -119.088 67.781.452 59.249.365 -375.900 58.873.465Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.125.985 204 1.126.189 1.043.623 204 1.043.827Hisse Senedi İhraç Primleri90.520 204 90.724 5.610 204 5.814Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.035.465 0 1.035.465 1.038.013 0 1.038.013Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.233.464 -617 4.232.847 4.370.921 -617 4.370.304Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.880.015 -118.675 4.761.340 3.351.446 -375.487 2.975.959Kar Yedekleri40.079.251 0 40.079.251 34.007.790 0 34.007.790Yasal Yedekler4.673.489 0 4.673.489 4.372.235 0 4.372.235Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler35.405.762 0 35.405.762 29.635.555 0 29.635.555Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar13.081.825 0 13.081.825 11.975.585 0 11.975.585Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.270.908 0 6.270.908 5.907.998 0 5.907.998Dönem Net Kâr veya Zararı6.810.917 0 6.810.917 6.067.587 0 6.067.587YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI260.257.596 333.644.836 593.902.432 224.348.044 243.711.427 468.059.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 42.516.332 43.042.350Kredilerden Alınan Faizler31.987.586 33.059.553Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler84.888 384.820Bankalardan Alınan Faizler134.033 267.376Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler666 1.158Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.276.024 9.277.804Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar27.489 49.775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar6.161.252 5.393.805İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.087.283 3.834.224Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri33.135 51.639FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -17.274.293 -23.183.222Mevduata Verilen Faizler-9.521.065 -16.704.769Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.448.001 -1.800.967Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.496.380 -900.764İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.972.083 -3.466.414Kiralama Faiz Giderleri-235.210 -238.843Diğer Faiz Giderleri-601.554 -71.465NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ25.242.039 19.859.128NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.617.613 5.569.128Alınan Ücret ve Komisyonlar6.790.418 6.948.594Gayri Nakdi Kredilerden1.111.518 1.061.821Diğer5.678.900 5.886.773Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.172.805 -1.379.466Gayri Nakdi Kredilere-1.518 -998Diğer-1.171.287 -1.378.468TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-c 21.487 9.098TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-ç -3.341.357 -6.397.400Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)335.938 149.234Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-10.390.437 -5.870.570Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)6.713.142 -676.064DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-d 2.436.205 3.146.751FAALİYET BRÜT KÂRI29.975.987 22.186.705BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-e -10.213.836 -7.778.690DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-e -2.516.084 -547.216PERSONEL GİDERLERİ (-)-5.191.989 -4.283.744DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-f -6.604.997 -5.508.800NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.449.081 4.068.255BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)3.406.471 2.806.196NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-g 8.855.552 6.874.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-ğ -2.044.635 -806.864Cari Vergi Karşılığı-3.823.786 -1.692.604Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-434.581 -587.078Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.213.732 1.472.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-h 6.810.917 6.067.587DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-ı 6.810.917 6.067.587Grubun Karı (Zararı)6.810.917 6.067.587Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,51353711 1,34835267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908344BIST