***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.330 -63.214 132.555 441.126 2.401.164 231.492 6.009.805 9.135.598 1.202.026 10.337.624Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)16 -3.008 4.084 -26 -1 -182 -124 -4 3.108 -105.394 -101.531 -35.594 -137.125Kar Dağıtımı7.804.611 -7.794.698 9.913 -123.838 -113.925Dağıtılan Temettü-130.003 -130.003Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.794.698 -7.794.698 0 0Diğer9.913 9.913 6.165 16.078Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.250 0 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 2.403.449 6.009.805 58.635.878 7.065.589 65.701.467Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.212 -59.386 -121.621 608.621 799.041 263.864 6.655.442 8.130.749 1.161.417 9.292.166Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)85.299 4.138 56.622 -852 3 -3.446 9.708 -229 200.680 315.510 667.433 -630.494 36.939Kar Dağıtımı7.019.261 -7.005.319 13.942 -182.794 -168.852Dağıtılan Temettü-190.292 -190.292Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.005.319 -7.005.319 0 0Diğer13.942 13.942 7.498 21.440Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 124.549 0 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 1.723.445 6.655.442 67.448.002 7.413.718 74.861.720Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER229.466.822 482.447.565 711.914.387 166.281.278 360.245.368 526.526.646GARANTİ VE KEFALETLERV-III 40.128.375 82.758.032 122.886.407 32.395.132 64.198.200 96.593.332Teminat Mektupları39.563.027 48.508.183 88.071.210 32.246.614 39.300.725 71.547.339Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler687.709 535.767 1.223.476 576.475 976.230 1.552.705Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.416.349 24.324.692 28.741.041 1.935.615 15.083.874 17.019.489Diğer Teminat Mektupları34.458.969 23.647.724 58.106.693 29.734.524 23.240.621 52.975.145Banka Kredileri84.800 8.965.543 9.050.343 0 6.040.332 6.040.332İthalat Kabul Kredileri0 387.585 387.585 0 302.090 302.090Diğer Banka Kabulleri84.800 8.577.958 8.662.758 0 5.738.242 5.738.242Akreditifler454.945 22.138.966 22.593.911 107.344 16.209.490 16.316.834Belgeli Akreditifler435.024 16.428.961 16.863.985 95.025 12.420.423 12.515.448Diğer Akreditifler19.921 5.710.005 5.729.926 12.319 3.789.067 3.801.386Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden9.355 0 9.355 12.703 0 12.703Diğer Garantilerimizden16.248 3.145.340 3.161.588 28.471 2.647.653 2.676.124Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER72.767.824 26.364.767 99.132.591 58.369.590 15.860.570 74.230.160Cayılamaz Taahhütler71.400.021 14.882.602 86.282.623 57.351.837 8.909.626 66.261.463Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.250.035 4.322.672 6.572.707 930.528 2.059.373 2.989.901Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 127.172 127.172 3.588 96.782 100.370Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri24.688.380 1.009.173 25.697.553 18.930.150 691.607 19.621.757Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.641.068 0 2.641.068 2.673.042 0 2.673.042İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri26.068 0 26.068 23.261 0 23.261Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri37.915.127 0 37.915.127 31.090.963 0 31.090.963Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri179.370 0 179.370 113.842 0 113.842Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.699.973 9.423.585 13.123.558 3.586.463 6.061.864 9.648.327Cayılabilir Taahhütler1.367.803 11.482.165 12.849.968 1.017.753 6.950.944 7.968.697Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.302.803 11.482.165 12.784.968 932.753 6.950.944 7.883.697Diğer Cayılabilir Taahhütler65.000 0 65.000 85.000 0 85.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR116.570.623 373.324.766 489.895.389 75.516.556 280.186.598 355.703.154Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler116.570.623 353.484.000 470.054.623 75.516.556 263.666.168 339.182.724Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.922.687 41.994.015 50.916.702 8.689.923 21.432.032 30.121.955Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.936.738 18.551.563 25.488.301 4.494.247 10.543.785 15.038.032Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.985.949 23.442.452 25.428.401 4.195.676 10.888.247 15.083.923Para ve Faiz Swap İşlemleri101.415.909 273.410.206 374.826.115 61.852.105 225.412.722 287.264.827Swap Para Alım İşlemleri6.088.408 96.398.304 102.486.712 11.474.473 70.219.278 81.693.751Swap Para Satım İşlemleri93.752.701 29.719.050 123.471.751 49.621.032 30.328.506 79.949.538Swap Faiz Alım İşlemleri787.400 73.646.426 74.433.826 378.300 62.432.469 62.810.769Swap Faiz Satım İşlemleri787.400 73.646.426 74.433.826 378.300 62.432.469 62.810.769Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.003.720 14.257.333 16.261.053 4.814.654 13.201.733 18.016.387Para Alım Opsiyonları1.023.470 3.069.627 4.093.097 2.424.143 3.468.440 5.892.583Para Satım Opsiyonları707.100 3.346.049 4.053.149 2.329.757 3.351.807 5.681.564Faiz Alım Opsiyonları0 3.920.016 3.920.016 0 3.190.743 3.190.743Faiz Satım Opsiyonları0 3.920.016 3.920.016 0 3.190.743 3.190.743Menkul Değerler Alım Opsiyonları121.010 0 121.010 24.499 0 24.499Menkul Değerler Satım Opsiyonları152.140 1.625 153.765 36.255 0 36.255Futures Para İşlemleri3.156.514 2.794.386 5.950.900 54.833 64.219 119.052Futures Para Alım İşlemleri507.826 2.647.387 3.155.213 54.293 7.329 61.622Futures Para Satım İşlemleri2.648.688 146.999 2.795.687 540 56.890 57.430Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer1.071.793 21.028.060 22.099.853 105.041 3.555.462 3.660.503EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER728.033.002 906.245.389 1.634.278.391 657.586.215 682.851.813 1.340.438.028EMANET KIYMETLER86.312.364 73.210.438 159.522.802 89.812.045 34.047.245 123.859.290Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler67.013.035 6.643.025 73.656.060 73.390.917 4.784.135 78.175.052Tahsile Alınan Çekler15.972.224 37.840.329 53.812.553 13.109.079 12.313.077 25.422.156Tahsile Alınan Ticari Senetler2.873.548 17.306.337 20.179.885 2.945.032 12.494.982 15.440.014Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler453.557 11.420.747 11.874.304 367.017 4.455.051 4.822.068Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER641.720.638 833.034.951 1.474.755.589 567.774.170 648.804.568 1.216.578.738Menkul Kıymetler47.823.113 78.780.877 126.603.990 41.638.400 54.528.282 96.166.682Teminat Senetleri11.883.928 28.867.329 40.751.257 10.544.691 28.052.674 38.597.365Emtia131.913.263 53.111.124 185.024.387 113.783.813 36.392.061 150.175.874Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul352.717.245 432.859.911 785.577.156 318.041.884 336.610.047 654.651.931Diğer Rehinli Kıymetler97.383.089 239.415.710 336.798.799 83.765.382 193.221.504 276.986.886Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI957.499.824 1.388.692.954 2.346.192.778 823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı34.258.222 17.270.799Alınan Faizler41.826.344 46.839.437Ödenen Faizler-18.786.386 -25.968.978Alınan Temettüler252.256 296.543Alınan Ücret ve Komisyonlar7.381.481 7.071.129Elde Edilen Diğer Kazançlar8.424.385 5.760.716Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.689.749 918.494Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.687.883 -8.579.659Ödenen Vergiler-4.107.184 -3.150.744DiğerV-VI 8.265.460 -5.916.139Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.144.854 11.202.973Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.588.087 -1.229.408Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.376.609 -3.310.524Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-49.982.247 -10.509.133Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-14.127.387 -5.560.924Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-620.878 -8.532Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)40.951.637 40.273.207Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-10.764.225 -7.560.811Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-VI 33.362.942 -890.902Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı28.113.368 28.473.772YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-19.012.653 -11.931.289İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-33.500 -7.523Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-24.025 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-813.821 -319.080Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller322.076 862.304Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-32.201.013 -23.879.647Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar23.640.507 15.171.316Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.459.781 -11.600.127Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar7.309.408 8.497.685DiğerV-VI -752.504 -656.217FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.278.734 -4.352.732Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit28.363.295 32.030.875Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-31.014.962 -35.793.599İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-190.292 -130.003Kiralamaya İlişkin Ödemeler-436.775 -460.005DiğerV-VI 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-VI -1.239.044 909.669Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.582.937 13.099.420Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.738.608 34.639.188Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar52.321.545 47.738.608Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.751.752 7.031.631DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.540.414 3.305.993Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-195.473 49.594Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-17.267 -19.247Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-73.754 -81.951Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-121.372 132.431Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.920 18.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.735.887 3.256.399Yabancı Para Çevrim Farkları607.580 441.876Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.079.211 3.247.281Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları262.834 229.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-213.738 -662.683TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.292.166 10.337.624Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)62.727.896 122.443.294 185.171.190 52.312.184 94.371.995 146.684.179Nakit ve Nakit Benzerleri10.540.314 83.293.471 93.833.785 8.301.164 67.456.533 75.757.697Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 5.566.057 66.404.333 71.970.390 5.263.162 48.812.966 54.076.128BankalarV-I-ç 2.815.653 16.896.691 19.712.344 1.988.674 18.565.357 20.554.031Para Piyasalarından Alacaklar2.174.268 27.259 2.201.527 1.058.871 120.577 1.179.448Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15.664 -34.812 -50.476 -9.543 -42.367 -51.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 3.745.650 3.054.356 6.800.006 2.481.683 2.319.812 4.801.495Devlet Borçlanma Senetleri168.133 573.788 741.921 271.813 10.939 282.752Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.345.669 261.922 1.607.591 154.554 1.498 156.052Diğer Finansal Varlıklar2.231.848 2.218.646 4.450.494 2.055.316 2.307.375 4.362.691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 48.079.020 29.748.250 77.827.270 41.263.642 19.750.078 61.013.720Devlet Borçlanma Senetleri46.408.231 25.355.465 71.763.696 39.332.002 17.666.968 56.998.970Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler203.583 346.271 549.854 158.784 423.727 582.511Diğer Finansal Varlıklar1.467.206 4.046.514 5.513.720 1.772.856 1.659.383 3.432.239Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 362.912 6.347.217 6.710.129 265.695 4.845.572 5.111.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı362.912 6.347.217 6.710.129 265.695 4.845.572 5.111.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)263.081.358 183.553.540 446.634.898 200.552.565 153.100.675 353.653.240KredilerV-I-e 236.661.521 178.069.783 414.731.304 179.157.891 149.081.976 328.239.867Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-e-ı 2.710.419 4.993.807 7.704.226 1.605.008 3.899.070 5.504.078Faktoring AlacaklarıV-I-e 3.485.758 1.158.428 4.644.186 2.772.806 614.484 3.387.290İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 38.170.955 7.433.648 45.604.603 30.339.422 3.299.879 33.639.301Devlet Borçlanma Senetleri38.115.604 5.738.600 43.854.204 30.050.721 2.685.879 32.736.600Diğer Finansal Varlıklar55.351 1.695.048 1.750.399 288.701 614.000 902.701Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.947.295 -8.102.126 -26.049.421 -13.322.562 -3.794.734 -17.117.296SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-n 1.287.465 15.143 1.302.608 1.178.529 11.691 1.190.220Satış Amaçlı1.287.465 15.143 1.302.608 1.178.529 11.691 1.190.220Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI13.052.096 0 13.052.096 11.190.991 0 11.190.991İştirakler (Net)V-I-g 271.231 0 271.231 255.838 0 255.838Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler242.174 0 242.174 220.768 0 220.768Konsolide Edilmeyenler29.057 0 29.057 35.070 0 35.070Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 12.775.982 0 12.775.982 10.929.898 0 10.929.898Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar12.775.982 0 12.775.982 10.929.898 0 10.929.898Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 4.883 0 4.883 5.255 0 5.255Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.883 0 4.883 5.255 0 5.255MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-j 7.928.442 171.512 8.099.954 7.842.385 152.380 7.994.765MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-k 1.540.236 113.752 1.653.988 1.104.073 92.651 1.196.724Şerefiye35.974 0 35.974 35.974 0 35.974Diğer1.504.262 113.752 1.618.014 1.068.099 92.651 1.160.750YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-l 3.649.631 0 3.649.631 3.444.979 0 3.444.979CARİ VERGİ VARLIĞI46.085 2.838 48.923 21.145 2.501 23.646ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-m 2.324.870 1.347.866 3.672.736 1.141.900 809.097 1.950.997DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-o 43.766.791 11.099.448 54.866.239 31.560.267 6.161.830 37.722.097VARLIKLAR TOPLAMI399.404.870 318.747.393 718.152.263 310.349.018 254.702.820 565.051.838YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 133.332.439 248.360.954 381.693.393 128.979.347 173.811.857 302.791.204ALINAN KREDİLERV-II-c 4.434.966 73.167.922 77.602.888 4.742.038 67.564.942 72.306.980PARA PİYASALARINA BORÇLAR19.985.947 5.998.700 25.984.647 1.286.893 1.743.442 3.030.335İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 7.134.909 32.364.397 39.499.306 9.114.208 30.177.570 39.291.778Bonolar5.095.133 0 5.095.133 7.506.622 0 7.506.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler377.032 0 377.032 138.244 0 138.244Tahviller1.662.744 32.364.397 34.027.141 1.469.342 30.177.570 31.646.912FONLAR6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-g 1.514.236 7.340.198 8.854.434 681.191 2.050.633 2.731.824Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.514.236 7.340.198 8.854.434 681.191 2.050.633 2.731.824Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-f 756.372 162.368 918.740 822.574 134.310 956.884KARŞILIKLARV-II-ğ 20.036.922 3.990.144 24.027.066 15.281.940 2.578.645 17.860.585Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.618.739 2.192 1.620.931 1.353.611 2.420 1.356.031Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)9.987.925 3.382.651 13.370.576 8.209.952 2.264.775 10.474.727Diğer Karşılıklar8.430.258 605.301 9.035.559 5.718.377 311.450 6.029.827CARİ VERGİ BORCUV-II-h 2.836.995 14.987 2.851.982 1.549.792 36.760 1.586.552ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-h 138.027 6.404 144.431 75.379 913 76.292SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-ı 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-i 2.286.510 22.139.611 24.426.121 2.281.084 13.095.892 15.376.976Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.286.510 22.139.611 24.426.121 2.281.084 13.095.892 15.376.976DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-e 50.970.159 6.195.271 57.165.430 39.770.069 3.511.942 43.282.011ÖZKAYNAKLARV-II-j 74.597.926 263.794 74.861.720 65.945.911 -244.444 65.701.467Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.216.307 0 1.216.307 1.126.870 0 1.126.870Hisse Senedi İhraç Primleri124.549 0 124.549 39.250 0 39.250Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.091.758 0 1.091.758 1.087.620 0 1.087.620Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.649.809 100 4.649.909 4.790.255 100 4.790.355Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.698.746 -60.675 4.638.071 3.349.172 -388.660 2.960.512Kar Yedekleri44.060.209 4.619 44.064.828 36.840.268 4.619 36.844.887Yasal Yedekler5.335.033 1.930 5.336.963 4.896.373 1.930 4.898.303Statü Yedekleri178.599 0 178.599 135.606 0 135.606Olağanüstü Yedekler38.546.577 2.689 38.549.266 31.808.289 2.689 31.810.978Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar8.153.556 225.331 8.378.887 8.275.984 137.270 8.413.254Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.586.175 137.270 1.723.445 2.372.239 31.210 2.403.449Dönem Net Kâr veya Zararı6.567.381 88.061 6.655.442 5.903.745 106.060 6.009.805Azınlık PaylarıV-II-k 7.319.299 94.419 7.413.718 7.063.362 2.227 7.065.589YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI318.031.683 400.120.580 718.152.263 270.532.920 294.518.918 565.051.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 47.960.977 48.453.830Kredilerden Alınan Faizler34.768.023 35.676.426Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler84.960 391.921Bankalardan Alınan Faizler488.822 710.205Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler116.834 379.584Menkul Değerlerden Alınan Faizler11.565.656 10.259.795Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar58.357 73.285Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar7.008.929 6.115.454İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.498.370 4.071.056Finansal Kiralama Faiz Gelirleri543.503 486.593Diğer Faiz Gelirleri393.179 549.306FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -18.898.262 -25.654.752Mevduata Verilen Faizler-9.483.464 -16.509.692Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.344.979 -2.907.975Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.584.227 -1.201.463İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.733.389 -4.795.089Kiralama Faiz Giderleri-146.707 -157.497Diğer Faiz Giderleri-605.496 -83.036NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ29.062.715 22.799.078NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.919.413 4.611.770Alınan Ücret ve Komisyonlar7.381.481 7.071.129Gayri Nakdi Kredilerden1.150.770 1.091.699Diğer6.230.711 5.979.430Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.462.068 -2.459.359Gayri Nakdi Kredilere-6.232 -20.580Diğer-2.455.836 -2.438.779TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-c 31.057 20.819TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-ç -1.206.769 -4.633.920Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.228.185 430.068Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-10.138.921 -4.970.798Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.703.967 -93.190DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-d 11.733.929 10.942.888FAALİYET BRÜT KÂRI44.540.345 33.740.635BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-e -11.379.112 -8.570.651DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-e -2.770.928 -665.632PERSONEL GİDERLERİ (-)-6.301.193 -5.252.399DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-f -14.877.965 -12.260.512NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.211.147 6.991.441BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.455.956 1.462.479NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-g 10.667.103 8.453.920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-ğ -2.915.351 -1.422.289Cari Vergi Karşılığı-4.778.594 -2.473.633Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.206.397 -889.445Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.069.640 1.940.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-h 7.751.752 7.031.631DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-g 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-ğ 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-h 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-ı 7.751.752 7.031.631Grubun Karı (Zararı)6.655.442 6.009.805Azınlık Payları Karı (Zararı)1.096.310 1.021.826Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,47898711 1,33551222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908366BIST