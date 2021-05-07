***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465Yeni Bakiye4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-555 -29.981 65.092 -1.491.568 -384.022 1.456.121 -384.913Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)42 -3.889 46.347 42.500Kar Dağıtımı6.071.461 -6.071.461Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.071.461 -6.071.461Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.856 1.034.124 2.734.309 -226.266 1.831.725 995.935 -1.096.084 1.265.610 40.079.251 5.950.471 1.456.121 58.531.052Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452Yeni Bakiye4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.339 35.305 83.601 -2.305.300 226.371 1.853.700 -110.662Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)65 -6.024 -262.773 -268.732Kar Dağıtımı6.001.764 -6.797.503 -795.739Dağıtılan Temettü-661.415 -661.415Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.001.764 -6.001.764Diğer-134.324 -134.324Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 90.789 1.029.441 2.715.193 -284.097 1.832.717 1.602.169 -1.171.744 2.335.587 46.081.015 6.021.549 1.853.700 66.606.319Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 217.115.962 454.909.123 672.025.085 216.016.443 398.524.226 614.540.669GARANTİ VE KEFALETLER40.260.313 95.385.745 135.646.058 39.746.728 79.828.486 119.575.214Teminat Mektupları39.770.173 54.396.486 94.166.659 39.206.983 48.225.907 87.432.890Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler622.805 583.244 1.206.049 687.709 535.767 1.223.476Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.292.363 28.912.109 33.204.472 4.416.349 24.422.710 28.839.059Diğer Teminat Mektupları34.855.005 24.901.133 59.756.138 34.102.925 23.267.430 57.370.355Banka Kredileri84.800 12.475.429 12.560.229 84.800 9.374.903 9.459.703İthalat Kabul Kredileri0 233.343 233.343 0 216.670 216.670Diğer Banka Kabulleri84.800 12.242.086 12.326.886 84.800 9.158.233 9.243.033Akreditifler405.340 25.377.308 25.782.648 454.945 19.082.336 19.537.281Belgeli Akreditifler350.816 17.679.614 18.030.430 435.024 13.372.331 13.807.355Diğer Akreditifler54.524 7.697.694 7.752.218 19.921 5.710.005 5.729.926Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.136.522 3.136.522 0 3.145.340 3.145.340Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER75.022.854 29.230.422 104.253.276 70.648.692 20.505.458 91.154.150Cayılamaz Taahhütler73.745.057 22.844.666 96.589.723 69.830.795 14.234.226 84.065.021Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.613.041 11.657.264 13.270.305 2.240.523 4.198.612 6.439.135Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri26.047.710 1.085.716 27.133.426 24.688.380 1.009.054 25.697.434Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.141.636 0 3.141.636 2.641.068 0 2.641.068İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri26.718 0 26.718 26.068 0 26.068Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri40.657.682 0 40.657.682 37.915.127 0 37.915.127Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri189.978 0 189.978 179.370 0 179.370Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.068.292 10.101.686 12.169.978 2.140.259 9.026.560 11.166.819Cayılabilir Taahhütler1.277.797 6.385.756 7.663.553 817.897 6.271.232 7.089.129Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.212.797 6.385.756 7.598.553 752.897 6.271.232 7.024.129Diğer Cayılabilir Taahhütler65.000 0 65.000 65.000 0 65.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR101.832.795 330.292.956 432.125.751 105.621.023 298.190.282 403.811.305Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler101.832.795 330.292.956 432.125.751 105.621.023 298.190.282 403.811.305Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.295.105 32.096.623 40.391.728 6.312.076 28.172.122 34.484.198Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.835.977 14.337.770 20.173.747 4.782.648 12.591.821 17.374.469Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.459.128 17.758.853 20.217.981 1.529.428 15.580.301 17.109.729Para ve Faiz Swap İşlemleri89.547.709 262.526.721 352.074.430 95.665.431 237.078.233 332.743.664Swap Para Alım İşlemleri4.185.123 96.181.547 100.366.670 4.334.346 87.338.121 91.672.467Swap Para Satım İşlemleri84.523.686 30.178.420 114.702.106 89.556.285 22.896.516 112.452.801Swap Faiz Alım İşlemleri419.450 68.083.377 68.502.827 887.400 63.421.798 64.309.198Swap Faiz Satım İşlemleri419.450 68.083.377 68.502.827 887.400 63.421.798 64.309.198Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.853.972 14.526.387 17.380.359 1.523.960 14.050.208 15.574.168Para Alım Opsiyonları1.573.875 2.962.818 4.536.693 951.985 2.936.454 3.888.439Para Satım Opsiyonları1.280.097 3.257.747 4.537.844 571.975 3.273.722 3.845.697Faiz Alım Opsiyonları0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016Faiz Satım Opsiyonları0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.136.009 1.145.597 2.281.606 2.119.556 1.949.448 4.069.004Futures Para Alım İşlemleri24.317 1.120.997 1.145.314 1.521 1.948.141 1.949.662Futures Para Satım İşlemleri1.111.692 24.600 1.136.292 2.118.035 1.307 2.119.342Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 19.997.628 19.997.628 0 16.940.271 16.940.271EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER649.815.138 616.681.145 1.266.496.283 616.280.990 563.097.495 1.179.378.485EMANET KIYMETLER45.842.455 79.039.584 124.882.039 43.881.000 70.901.615 114.782.615Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler26.277.113 4.536.255 30.813.368 25.350.314 4.451.310 29.801.624Tahsile Alınan Çekler16.208.406 42.682.837 58.891.243 15.218.680 37.822.146 53.040.826Tahsile Alınan Ticari Senetler2.903.379 18.877.777 21.781.156 2.858.449 17.207.412 20.065.861Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler453.557 12.942.715 13.396.272 453.557 11.420.747 11.874.304Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER603.972.683 537.641.561 1.141.614.244 572.399.990 492.195.880 1.064.595.870Menkul Kıymetler48.465.803 172.738 48.638.541 45.877.542 156.869 46.034.411Teminat Senetleri2.668.789 20.997.693 23.666.482 2.669.349 19.101.121 21.770.470Emtia121.041.349 36.008.301 157.049.650 109.623.146 31.574.919 141.198.065Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul358.266.024 369.488.113 727.754.137 344.351.988 340.246.167 684.598.155Diğer Rehinli Kıymetler73.530.718 110.974.716 184.505.434 69.877.965 101.116.804 170.994.769Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI866.931.100 1.071.590.268 1.938.521.368 832.297.433 961.621.721 1.793.919.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-7.429.516 6.300.099Alınan Faizler12.059.069 9.480.390Ödenen Faizler-5.234.593 -3.715.758Alınan Temettüler530.587 305.505Alınan Ücret ve Komisyonlar1.912.297 1.759.834Elde Edilen Diğer Kazançlar129.957 93.796Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar673.048 445.884Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.395.613 -2.546.401Ödenen Vergiler-2.005.975 -747.518Diğer-13.098.293 1.224.367Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim10.822.269 -6.372.861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.655.335 -253.734Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-290.231 -2.576.378Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.856.937 -16.819.887Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-960.973 -765.794Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-786.489 -95.355Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.573.408 315.245Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.029.877 328.513Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.768.949 13.494.529Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.392.753 -72.762YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.850.401 -4.360.582İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-70.877 -266.732Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-89.999 -110.998Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller40.768 45.805Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.527.778 -5.920.491Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.325.652 3.378.883Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.762.936 -3.591.187Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6.030.628 2.269.034Diğer-95.057 -164.896FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-650.178 7.713.928Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.392.186 11.041.690Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.913.018 -3.201.815İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-129.346 -125.947Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.209.455 1.490.558Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.802.431 4.771.142Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.361.908 41.877.301Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar54.164.339 46.648.443Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.853.700 1.456.121DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.964.362 -1.841.034Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.966 -30.536Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.821 -617Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları35.305 -29.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler482 62Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.995.328 -1.810.498Yabancı Para Çevrim Farkları83.601 65.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.845.191 -1.857.572Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları226.371 -384.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler539.891 366.004TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-110.662 -384.913Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)53.790.818 125.460.789 179.251.607 50.998.250 110.703.730 161.701.980Nakit ve Nakit Benzerleri8.458.207 90.314.433 98.772.640 5.987.913 80.941.630 86.929.543Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 8.308.538 72.855.502 81.164.040 5.563.679 65.342.682 70.906.361BankalarV-I-ç 151.711 17.490.761 17.642.472 427.313 15.622.248 16.049.561Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.042 -31.830 -33.872 -3.079 -23.300 -26.379Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 1.556.888 4.368.274 5.925.162 1.466.421 2.714.953 4.181.374Devlet Borçlanma Senetleri256.743 2.200.037 2.456.780 167.674 566.315 733.989Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler142.647 281.521 424.168 147.257 261.922 409.179Diğer Finansal Varlıklar1.157.498 1.886.716 3.044.214 1.151.490 1.886.716 3.038.206Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 43.700.872 19.519.628 63.220.500 43.348.436 22.182.510 65.530.946Devlet Borçlanma Senetleri43.269.868 17.721.420 60.991.288 42.920.765 20.327.275 63.248.040Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler80.176 289.472 369.648 76.843 269.119 345.962Diğer Finansal Varlıklar350.828 1.508.736 1.859.564 350.828 1.586.116 1.936.944Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 74.851 11.258.454 11.333.305 195.480 4.864.637 5.060.117Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı74.851 11.258.454 11.333.305 195.480 4.864.637 5.060.117Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)259.769.416 140.653.514 400.422.930 249.597.920 134.219.237 383.817.157KredilerV-I-e 241.571.893 142.746.541 384.318.434 231.136.428 134.385.174 365.521.602Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 35.709.992 4.462.857 40.172.849 35.451.053 6.208.384 41.659.437Devlet Borçlanma Senetleri35.649.400 3.159.261 38.808.661 35.395.702 5.029.387 40.425.089Diğer Finansal Varlıklar60.592 1.303.596 1.364.188 55.351 1.178.997 1.234.348Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.512.469 -6.555.884 -24.068.353 -16.989.561 -6.374.321 -23.363.882SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.186.657 6.189 1.192.846 1.214.294 5.800 1.220.094Satış Amaçlı1.186.657 6.189 1.192.846 1.214.294 5.800 1.220.094Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI24.171.302 2.834.694 27.005.996 23.387.451 2.614.932 26.002.383İştirakler (Net)V-I-g 276.517 0 276.517 266.305 0 266.305Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler276.517 0 276.517 266.305 0 266.305Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 23.894.785 2.834.694 26.729.479 23.121.146 2.614.932 25.736.078Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar10.370.878 2.834.694 13.205.572 10.389.989 2.614.932 13.004.921Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar13.523.907 0 13.523.907 12.731.157 0 12.731.157Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.675.378 33.706 6.709.084 6.576.739 33.540 6.610.279MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.351.136 911 1.352.047 1.329.996 845 1.330.841Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.351.136 911 1.352.047 1.329.996 845 1.330.841YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 2.134.269 1.682.121 3.816.390 2.093.900 1.326.594 3.420.494DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 4.982.846 6.112.012 11.094.858 5.046.647 4.752.557 9.799.204VARLIKLAR TOPLAMI354.061.822 276.783.936 630.845.758 340.245.197 253.657.235 593.902.432YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 141.924.353 240.143.041 382.067.394 134.513.823 234.362.668 368.876.491ALINAN KREDİLERV-II-c 2.632.702 42.241.917 44.874.619 2.113.127 38.318.218 40.431.345PARA PİYASALARINA BORÇLAR29.114.282 7.553.047 36.667.329 17.958.135 5.038.402 22.996.537İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 4.926.065 28.706.782 33.632.847 5.436.832 25.403.816 30.840.648Bonolar2.862.083 0 2.862.083 3.960.641 0 3.960.641Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.063.982 28.706.782 30.770.764 1.476.191 25.403.816 26.880.007FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 1.898.243 2.956.452 4.854.695 1.336.155 6.598.330 7.934.485Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.898.243 2.956.452 4.854.695 1.336.155 6.598.330 7.934.485Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.435.062 62.412 1.497.474 1.330.308 58.909 1.389.217KARŞILIKLARV-II-g 10.281.046 623.756 10.904.802 9.644.891 579.699 10.224.590Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.568.637 0 1.568.637 1.481.897 0 1.481.897Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar8.712.409 623.756 9.336.165 8.162.994 579.699 8.742.693CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 502.281 6.517 508.798 2.415.583 4.524 2.420.107ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.284.544 22.181.759 24.466.303 2.286.510 19.852.049 22.138.559Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.284.544 22.181.759 24.466.303 2.286.510 19.852.049 22.138.559DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 19.450.847 5.314.331 24.765.178 15.321.692 3.547.309 18.869.001ÖZKAYNAKLARV-II-h 68.245.095 -1.638.776 66.606.319 67.900.540 -119.088 67.781.452Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.120.026 204 1.120.230 1.125.985 204 1.126.189Hisse Senedi İhraç Primleri90.585 204 90.789 90.520 204 90.724Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.029.441 0 1.029.441 1.035.465 0 1.035.465Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.264.430 -617 4.263.813 4.233.464 -617 4.232.847Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.404.375 -1.638.363 2.766.012 4.880.015 -118.675 4.761.340Kar Yedekleri46.081.015 0 46.081.015 40.079.251 0 40.079.251Yasal Yedekler5.065.786 0 5.065.786 4.673.489 0 4.673.489Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler41.015.229 0 41.015.229 35.405.762 0 35.405.762Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar7.875.249 0 7.875.249 13.081.825 0 13.081.825Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.021.549 0 6.021.549 6.270.908 0 6.270.908Dönem Net Kâr veya Zararı1.853.700 0 1.853.700 6.810.917 0 6.810.917YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI282.694.520 348.151.238 630.845.758 260.257.596 333.644.836 593.902.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 12.365.902 10.100.899Kredilerden Alınan Faizler9.375.552 7.698.902Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler118.016 0Bankalardan Alınan Faizler24.130 55.184Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler6 304Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.832.645 2.339.627Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.558 4.933Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.706.609 1.368.872İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.113.478 965.822Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri15.553 6.882FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -6.307.765 -4.345.269Mevduata Verilen Faizler-3.864.992 -2.533.345Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-315.097 -403.311Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-922.492 -190.591İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.059.504 -986.411Kiralama Faiz Giderleri-59.250 -60.056Diğer Faiz Giderleri-86.430 -171.555NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.058.137 5.755.630NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.553.970 1.445.655Alınan Ücret ve Komisyonlar1.913.880 1.763.536Gayri Nakdi Kredilerden288.505 248.582Diğer1.625.375 1.514.954Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-359.910 -317.881Gayri Nakdi Kredilere-355 -321Diğer-359.555 -317.560TEMETTÜ GELİRLERİ7.613 6.856TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -1.850.943 -938.405Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.712 -18.272Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)6.868.257 -305.268Kamb5 803.554FAALİYET BRÜT KÂRI7.080.342 7.073.290BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.660.325 -2.475.311DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -357.245 -404.927PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.459.239 -1.627.605DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -1.856.058 -1.478.710NET FAALİYET KARI (ZARARI)747.475 1.086.737BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.272.461 616.751NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.019.936 1.703.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -166.236 -247.367Cari Vergi Karşılığı-21.750 -67.046Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.623.130 -635.120Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.478.644 454.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.853.700 1.456.121DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 1.853.700 1.456.121Grubun Karı (Zararı)1.853.700 1.456.121Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,41193333 0,32358244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935381BIST