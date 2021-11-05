***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465Yeni Bakiye4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.286 -91.126 562.250 -653.701 292.517 5.184.139 5.286.793Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)82.699 -8.253 512.238 586.684Kar Dağıtımı6.071.461 -6.071.461Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.071.461 -6.071.461Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 88.513 1.029.760 2.727.578 -226.266 1.770.580 1.493.093 -258.217 1.942.149 40.079.251 6.416.362 5.184.139 64.746.942Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452Yeni Bakiye4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.467.335 113.439 296.417 -1.655.345 588.385 7.048.572 7.858.803Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)19.179 -9.157 -82.628 -72.606Kar Dağıtımı6.001.764 -6.797.503 -795.739Dağıtılan Temettü-661.415 -661.415Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.001.764 -6.001.764Diğer-134.324 -134.324Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 109.903 1.026.308 4.186.867 -284.097 1.910.851 1.814.985 -521.789 2.697.601 46.081.015 6.201.694 7.048.572 74.771.910Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 239.175.350 452.148.873 691.324.223 216.016.443 398.524.226 614.540.669GARANTİ VE KEFALETLER43.668.131 111.565.999 155.234.130 39.746.728 79.828.486 119.575.214Teminat Mektupları43.455.871 62.967.731 106.423.602 39.206.983 48.225.907 87.432.890Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler788.354 580.093 1.368.447 687.709 535.767 1.223.476Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler3.883.676 35.046.918 38.930.594 4.416.349 24.422.710 28.839.059Diğer Teminat Mektupları38.783.841 27.340.720 66.124.561 34.102.925 23.267.430 57.370.355Banka Kredileri44.100 12.390.081 12.434.181 84.800 9.374.903 9.459.703İthalat Kabul Kredileri0 324.472 324.472 0 216.670 216.670Diğer Banka Kabulleri44.100 12.065.609 12.109.709 84.800 9.158.233 9.243.033Akreditifler168.160 33.187.118 33.355.278 454.945 19.082.336 19.537.281Belgeli Akreditifler158.435 23.990.067 24.148.502 435.024 13.372.331 13.807.355Diğer Akreditifler9.725 9.197.051 9.206.776 19.921 5.710.005 5.729.926Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.021.069 3.021.069 0 3.145.340 3.145.340Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER88.194.870 27.711.198 115.906.068 70.648.692 20.505.458 91.154.150Cayılamaz Taahhütler86.313.080 21.728.294 108.041.374 69.830.795 14.234.226 84.065.021Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.543.054 9.953.203 16.496.257 2.240.523 4.198.612 6.439.135Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.947.229 1.148.019 31.095.248 24.688.380 1.009.054 25.697.434Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.162.097 0 3.162.097 2.641.068 0 2.641.068İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.317 0 29.317 26.068 0 26.068Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.194.815 0 44.194.815 37.915.127 0 37.915.127Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri205.827 0 205.827 179.370 0 179.370Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.230.741 10.627.072 12.857.813 2.140.259 9.026.560 11.166.819Cayılabilir Taahhütler1.881.790 5.982.904 7.864.694 817.897 6.271.232 7.089.129Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.816.790 5.982.904 7.799.694 752.897 6.271.232 7.024.129Diğer Cayılabilir Taahhütler65.000 0 65.000 65.000 0 65.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR107.312.349 312.871.676 420.184.025 105.621.023 298.190.282 403.811.305Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler107.312.349 312.871.676 420.184.025 105.621.023 298.190.282 403.811.305Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.404.875 24.558.378 32.963.253 6.312.076 28.172.122 34.484.198Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.661.381 11.843.997 16.505.378 4.782.648 12.591.821 17.374.469Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.743.494 12.714.381 16.457.875 1.529.428 15.580.301 17.109.729Para ve Faiz Swap İşlemleri93.242.268 261.225.595 354.467.863 95.665.431 237.078.233 332.743.664Swap Para Alım İşlemleri4.722.760 97.854.239 102.576.999 4.334.346 87.338.121 91.672.467Swap Para Satım İşlemleri87.946.508 26.889.964 114.836.472 89.556.285 22.896.516 112.452.801Swap Faiz Alım İşlemleri286.500 68.240.696 68.527.196 887.400 63.421.798 64.309.198Swap Faiz Satım İşlemleri286.500 68.240.696 68.527.196 887.400 63.421.798 64.309.198Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.665.206 12.835.201 18.500.407 1.523.960 14.050.208 15.574.168Para Alım Opsiyonları3.549.969 2.860.602 6.410.571 951.985 2.936.454 3.888.439Para Satım Opsiyonları2.115.237 4.215.999 6.331.236 571.975 3.273.722 3.845.697Faiz Alım Opsiyonları0 2.879.300 2.879.300 0 3.920.016 3.920.016Faiz Satım Opsiyonları0 2.879.300 2.879.300 0 3.920.016 3.920.016Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 2.119.556 1.949.448 4.069.004Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 1.521 1.948.141 1.949.662Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 2.118.035 1.307 2.119.342Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 14.252.502 14.252.502 0 16.940.271 16.940.271EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER708.090.077 664.248.132 1.372.338.209 616.280.990 563.097.495 1.179.378.485EMANET KIYMETLER55.552.781 82.421.920 137.974.701 43.881.000 70.901.615 114.782.615Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler32.713.120 4.272.637 36.985.757 25.350.314 4.451.310 29.801.624Tahsile Alınan Çekler19.437.467 46.095.652 65.533.119 15.218.680 37.822.146 53.040.826Tahsile Alınan Ticari Senetler2.892.800 17.882.033 20.774.833 2.858.449 17.207.412 20.065.861Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler509.394 14.171.598 14.680.992 453.557 11.420.747 11.874.304Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER652.537.296 581.826.212 1.234.363.508 572.399.990 492.195.880 1.064.595.870Menkul Kıymetler51.784.711 240.159 52.024.870 45.877.542 156.869 46.034.411Teminat Senetleri2.543.602 22.380.918 24.924.520 2.669.349 19.101.121 21.770.470Emtia135.622.366 44.106.124 179.728.490 109.623.146 31.574.919 141.198.065Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul381.365.623 392.983.316 774.348.939 344.351.988 340.246.167 684.598.155Diğer Rehinli Kıymetler81.220.994 122.115.695 203.336.689 69.877.965 101.116.804 170.994.769Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI947.265.427 1.116.397.005 2.063.662.432 832.297.433 961.621.721 1.793.919.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı6.250.793 19.734.022Alınan Faizler38.607.202 28.741.626Ödenen Faizler-19.751.384 -11.145.218Alınan Temettüler820.806 542.333Alınan Ücret ve Komisyonlar6.628.951 4.901.899Elde Edilen Diğer Kazançlar527.442 573.375Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.104.541 1.235.928Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.716.897 -7.339.085Ödenen Vergiler-2.502.691 -2.982.618Diğer-12.467.177 5.205.782Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim35.081.198 8.601.033Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.282.614 -537.363Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.257.600 -1.364.004Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-27.923.146 -39.220.220Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-732.204 -2.744.119Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.376.995 -1.231.390Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)51.104.330 36.247.090Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-530.975 -4.659.355Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.080.402 22.110.394Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı41.331.991 28.335.055YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.476.746 -15.481.514İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-70.877 -480.822Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-235.721 -322.649Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller106.128 170.029Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.676.896 -17.963.240Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.438.587 10.913.144Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-12.762.996 -12.537.324Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar13.133.827 5.149.906Diğer-408.798 -410.558FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-7.900.669 -950.204Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.779.713 19.582.762Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.475.034 -20.158.650İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-795.739 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-409.609 -374.316Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.620.799 1.232.468Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)29.575.375 13.135.805Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.361.908 41.877.301Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.937.283 55.013.106Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.048.572 5.184.139DİĞER KAPSAMLI GELİRLER810.231 102.654Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.580.774 -98.412Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.630.372 -8.096Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları113.439 -91.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-163.037 810Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-770.543 201.066Yabancı Para Çevrim Farkları296.417 562.250Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.050.244 -766.251Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları588.385 292.517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler394.899 112.550TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.858.803 5.286.793Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)64.203.615 148.825.724 213.029.339 50.998.250 110.703.730 161.701.980Nakit ve Nakit Benzerleri12.837.401 114.162.532 126.999.933 5.987.913 80.941.630 86.929.543Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 12.616.431 95.311.303 107.927.734 5.563.679 65.342.682 70.906.361BankalarV-I-ç 224.147 18.895.072 19.119.219 427.313 15.622.248 16.049.561Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.177 -43.843 -47.020 -3.079 -23.300 -26.379Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 1.788.092 5.991.088 7.779.180 1.466.421 2.714.953 4.181.374Devlet Borçlanma Senetleri310.868 3.787.409 4.098.277 167.674 566.315 733.989Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler133.131 316.963 450.094 147.257 261.922 409.179Diğer Finansal Varlıklar1.344.093 1.886.716 3.230.809 1.151.490 1.886.716 3.038.206Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 49.471.614 22.512.398 71.984.012 43.348.436 22.182.510 65.530.946Devlet Borçlanma Senetleri49.040.610 20.897.934 69.938.544 42.920.765 20.327.275 63.248.040Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler80.176 326.303 406.479 76.843 269.119 345.962Diğer Finansal Varlıklar350.828 1.288.161 1.638.989 350.828 1.586.116 1.936.944Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 106.508 6.159.706 6.266.214 195.480 4.864.637 5.060.117Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı106.508 6.159.706 6.266.214 195.480 4.864.637 5.060.117Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)280.355.832 150.506.713 430.862.545 249.597.920 134.219.237 383.817.157KredilerV-I-e 258.482.498 153.297.880 411.780.378 231.136.428 134.385.174 365.521.602Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 39.582.563 3.719.578 43.302.141 35.451.053 6.208.384 41.659.437Devlet Borçlanma Senetleri39.520.838 2.249.595 41.770.433 35.395.702 5.029.387 40.425.089Diğer Finansal Varlıklar61.725 1.469.983 1.531.708 55.351 1.178.997 1.234.348Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.709.229 -6.510.745 -24.219.974 -16.989.561 -6.374.321 -23.363.882SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 810.251 6.557 816.808 1.214.294 5.800 1.220.094Satış Amaçlı810.251 6.557 816.808 1.214.294 5.800 1.220.094Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI27.177.825 3.153.029 30.330.854 23.387.451 2.614.932 26.002.383İştirakler (Net)V-I-g 296.018 0 296.018 266.305 0 266.305Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler296.018 0 296.018 266.305 0 266.305Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 26.881.807 3.153.029 30.034.836 23.121.146 2.614.932 25.736.078Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar11.613.304 3.153.029 14.766.333 10.389.989 2.614.932 13.004.921Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar15.268.503 0 15.268.503 12.731.157 0 12.731.157Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.394.497 30.274 8.424.771 6.576.739 33.540 6.610.279MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.504.957 1.116 1.506.073 1.329.996 845 1.330.841Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.504.957 1.116 1.506.073 1.329.996 845 1.330.841YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 1.794.008 1.566.617 3.360.625 2.093.900 1.326.594 3.420.494DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 6.127.913 5.777.938 11.905.851 5.046.647 4.752.557 9.799.204VARLIKLAR TOPLAMI390.368.898 309.867.968 700.236.866 340.245.197 253.657.235 593.902.432YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 168.034.022 272.094.408 440.128.430 134.513.823 234.362.668 368.876.491ALINAN KREDİLERV-II-c 2.515.412 43.278.372 45.793.784 2.113.127 38.318.218 40.431.345PARA PİYASALARINA BORÇLAR31.405.748 8.046.023 39.451.771 17.958.135 5.038.402 22.996.537İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 5.462.431 24.596.406 30.058.837 5.436.832 25.403.816 30.840.648Bonolar3.395.188 453.641 3.848.829 3.960.641 0 3.960.641Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.067.243 24.142.765 26.210.008 1.476.191 25.403.816 26.880.007FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 1.364.905 2.798.829 4.163.734 1.336.155 6.598.330 7.934.485Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.364.905 2.798.829 4.163.734 1.336.155 6.598.330 7.934.485Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.501.309 58.467 1.559.776 1.330.308 58.909 1.389.217KARŞILIKLARV-II-g 11.107.123 716.175 11.823.298 9.644.891 579.699 10.224.590Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.698.859 0 1.698.859 1.481.897 0 1.481.897Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar9.408.264 716.175 10.124.439 8.162.994 579.699 8.742.693CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 565.192 8.267 573.459 2.415.583 4.524 2.420.107ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.293.418 23.804.815 26.098.233 2.286.510 19.852.049 22.138.559Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.293.418 23.804.815 26.098.233 2.286.510 19.852.049 22.138.559DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 21.530.773 4.282.861 25.813.634 15.321.692 3.547.309 18.869.001ÖZKAYNAKLARV-II-h 75.913.483 -1.141.573 74.771.910 67.900.540 -119.088 67.781.452Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.136.007 204 1.136.211 1.125.985 204 1.126.189Hisse Senedi İhraç Primleri109.699 204 109.903 90.520 204 90.724Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.026.308 0 1.026.308 1.035.465 0 1.035.465Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.814.238 -617 5.813.621 4.233.464 -617 4.232.847Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.131.957 -1.141.160 3.990.797 4.880.015 -118.675 4.761.340Kar Yedekleri46.081.015 0 46.081.015 40.079.251 0 40.079.251Yasal Yedekler5.065.786 0 5.065.786 4.673.489 0 4.673.489Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler41.015.229 0 41.015.229 35.405.762 0 35.405.762Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar13.250.266 0 13.250.266 13.081.825 13.081.825Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.201.694 0 6.201.694 6.270.908 0 6.270.908Dönem Net Kâr veya Zararı7.048.572 0 7.048.572 6.810.917 0 6.810.917YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI321.693.816 378.543.050 700.236.866 260.257.596 333.644.836 593.902.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 41.595.571 31.082.825 15.215.057 10.928.368Kredilerden Alınan Faizler30.815.743 23.511.723 11.075.041 8.152.867Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler575.968 33.664 253.476 23.539Bankalardan Alınan Faizler99.645 90.218 24.693 22.802Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler85 612 0 204Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.076.214 7.425.245 3.855.706 2.721.821Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar74.579 18.698 31.961 6.269Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar6.083.588 4.434.433 2.318.634 1.666.723İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.918.047 2.972.114 1.505.111 1.048.829Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri27.916 21.363 6.141 7.135FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -21.673.310 -12.363.995 -8.014.572 -4.072.947Mevduata Verilen Faizler-13.343.456 -6.613.379 -4.990.037 -2.026.547Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.022.345 -1.130.496 -351.759 -339.326Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.606.722 -902.001 -1.480.984 -405.097İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.294.125 -3.006.043 -1.096.738 -1.011.622Kiralama Faiz Giderleri-185.090 -178.077 -64.776 -57.952Diğer Faiz Giderleri-221.572 -533.999 -30.278 -232.403NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ19.922.261 18.718.830 7.200.485 6.855.421NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.280.458 4.077.764 1.985.564 1.496.322Alınan Ücret ve Komisyonlar6.630.730 4.891.964 2.523.983 1.780.480Gayri Nakdi Kredilerden914.020 801.786 308.547 276.236Diğer5.716.710 4.090.178 2.215.436 1.504.244Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.350.272 -814.200 -538.419 -284.158Gayri Nakdi Kredilere-1.150 -1.152 -328 -416Diğer-1.349.122 -813.048 -538.091 -283.742TEMETTÜ GELİRLERİ19.129 25.527 852 707TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -7.791.129 -1.701.640 -2.961.094 -346.980Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)130.266 247.409 17.517 85.588Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.791.158 -1.312.612 -3.038.107 1.810.138Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-3.130.237 -636.437 59.496 -2.242.706DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 3.393.145 1.925.846 1.123.347 562.118FAALİYET BRÜT KÂRI20.823.864 23.046.327 7.349.154 8.567.588BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -5.716.686 -7.593.482 -1.048.823 -2.668.538DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -853.841 -2.661.025 -286.087 -1.630.144PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.283.743 -4.012.082 -1.357.531 -1.139.554DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -6.550.865 -4.779.929 -2.439.828 -1.631.428NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.418.729 3.999.809 2.216.885 1.497.924BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)4.009.430 2.326.401 1.466.010 1.210.205NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.428.159 6.326.210 3.682.895 2.708.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -379.587 -1.142.071 -683.478 -559.125Cari Vergi Karşılığı-87.841 -1.615.965 -33.552 267.632Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.796.685 -942.680 -150.620 -895.013Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.504.939 1.416.574 -499.306 68.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.048.572 5.184.139 2.999.417 2.149.004DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 7.048.572 5.184.139 2.999.417 2.149.004Grubun Karı (Zararı)7.048.572 5.184.139 2.999.417 2.149.004Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,56634933 1,15203089 0,66653711 0,47755644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975277BIST