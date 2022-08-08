***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.08.2022 18:28
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Yeni Bakiye
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.545 54.575 289.838 6.001.764 -6.797.503 -795.739
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.001.764 -6.001.764
Diğer
-134.324 -134.324
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 90.789 1.034.371 2.706.987 -284.097 1.851.987 1.808.406 -228.601 2.669.703 46.081.015 6.287.389 4.049.155 70.567.104
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 109.148 1.004.291 4.165.224 -854.655 4.528.838 3.220.718 659.815 4.542.416 46.081.015 18.882.481 86.839.291
Yeni Bakiye
4.500.000 109.148 1.004.291 4.165.224 -854.655 4.528.838 3.220.718 659.815 4.542.416 46.081.015 18.882.481 86.839.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.585 518.521 1.410.771 11.947.381 2.986.311 22.971.844 39.701.243
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000 -5.500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9 12.461 -495.423 16.795 -466.158
Kar Dağıtımı
17.535.691 -18.843.575 -1.307.884
Dağıtılan Temettü
-1.307.884 -1.307.884
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.535.691 -17.535.691
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 109.157 1.016.752 4.031.639 -854.655 5.047.359 4.631.489 12.607.196 7.528.727 57.621.283 55.701 22.971.844 124.766.492
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP LÜLÜKLER
V-III 340.182.465 747.127.171 1.087.309.636 284.514.410 709.267.988 993.782.398
GARANTİ VE KEFALETLER
65.511.877 158.344.166 223.856.043 46.066.357 147.369.066 193.435.423
Teminat Mektupları
61.419.434 87.713.134 149.132.568 45.796.275 85.701.218 131.497.493
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
978.108 957.085 1.935.193 865.540 764.138 1.629.678
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
7.242.176 40.152.776 47.394.952 4.204.824 46.666.437 50.871.261
Diğer Teminat Mektupları
53.199.150 46.603.273 99.802.423 40.725.911 38.270.643 78.996.554
Banka Kredileri
3.453.985 6.775.888 10.229.873 111.350 14.670.501 14.781.851
İthalat Kabul Kredileri
0 424.985 424.985 0 498.510 498.510
Diğer Banka Kabulleri
3.453.985 6.350.903 9.804.888 111.350 14.171.991 14.283.341
Akreditifler
638.458 59.228.383 59.866.841 158.732 42.736.471 42.895.203
Belgeli Akreditifler
601.302 40.952.946 41.554.248 105.367 29.051.381 29.156.748
Diğer Akreditifler
37.156 18.275.437 18.312.593 53.365 13.685.090 13.738.455
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.626.761 4.626.761 0 4.260.876 4.260.876
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
122.504.939 46.924.441 169.429.380 97.612.185 45.290.289 142.902.474
Cayılamaz Taahhütler
120.082.839 29.995.656 150.078.495 96.073.979 35.197.535 131.271.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.192.106 11.192.755 16.384.861 9.291.941 17.794.260 27.086.201
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
45.055.062 1.844.918 46.899.980 34.174.955 1.702.741 35.877.696
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.606.077 0 4.606.077 3.291.900 0 3.291.900
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.520 0 26.520 41.377 0 41.377
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
62.370.127 0 62.370.127 46.524.830 0 46.524.830
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
297.482 0 297.482 208.406 0 208.406
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.535.465 16.957.983 19.493.448 2.540.570 15.700.534 18.241.104
Cayılabilir Taahhütler
2.422.100 16.928.785 19.350.885 1.538.206 10.092.754 11.630.960
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.372.100 16.928.785 19.300.885 1.488.206 10.092.754 11.580.960
Diğer Cayılabilir Taahhütler
50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
152.165.649 541.858.564 694.024.213 140.835.868 516.608.633 657.444.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
152.165.649 541.858.564 694.024.213 140.835.868 516.608.633 657.444.501
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.218.045 50.961.201 66.179.246 13.885.441 46.330.649 60.216.090
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
11.418.700 21.923.432 33.342.132 9.851.253 20.305.444 30.156.697
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.799.345 29.037.769 32.837.114 4.034.188 26.025.205 30.059.393
Para ve Faiz Swap İşlemleri
129.125.002 419.049.964 548.174.966 117.694.703 424.446.452 542.141.155
Swap Para Alım İşlemleri
4.498.901 143.273.902 147.772.803 6.016.040 158.921.467 164.937.507
Swap Para Satım İşlemleri
122.866.101 48.433.070 171.299.171 111.278.663 66.277.089 177.555.752
Swap Faiz Alım İşlemleri
880.000 113.671.496 114.551.496 200.000 99.623.948 99.823.948
Swap Faiz Satım İşlemleri
880.000 113.671.496 114.551.496 200.000 99.623.948 99.823.948
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.897.256 18.468.811 23.366.067 8.573.317 21.264.309 29.837.626
Para Alım Opsiyonları
2.430.936 5.657.637 8.088.573 4.553.586 6.303.322 10.856.908
Par 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.925.346 2.718.407 5.643.753 682.407 687.983 1.370.390
Futures Para Alım İşlemleri
0 2.718.407 2.718.407 0 687.983 687.983
Futures Para Satım İşlemleri
2.925.346 0 2.925.346 682.407 0 682.407
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 50.660.181 50.660.181 0 23.879.240 23.879.240
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
914.157.235 1.262.623.775 2.176.781.010 796.887.897 993.775.709 1.790.663.606
EMANET KIYMETLER
73.607.012 156.940.492 230.547.504 60.617.295 121.635.447 182.252.742
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
37.934.110 6.403.415 44.337.525 33.813.447 4.930.182 38.743.629
Tahsile Alınan Çekler
31.296.726 85.076.860 116.373.586 23.306.991 68.668.580 91.975.571
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.480.809 32.775.000 36.255.809 2.980.895 26.788.763 29.769.658
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
895.367 32.685.217 33.580.584 515.962 21.247.922 21.763.884
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
840.550.223 1.105.683.283 1.946.233.506 736.270.602 872.140.262 1.608.410.864
Menkul Kıymetler
52.686.148 456.926 53.143.074 53.604.619 352.719 53.957.338
Teminat Senetleri
2.439.352 40.586.909 43.026.261 2.516.138 33.012.695 35.528.833
Emtia
186.472.501 95.427.545 281.900.046 144.690.167 75.209.001 219.899.168
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
454.048.148 729.669.259 1.183.717.407 398.843.430 580.623.489 979.466.919
Diğer Rehinli Kıymetler
144.904.074 239.542.644 384.446.718 136.616.248 182.942.358 319.558.606
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.254.339.700 2.009.750.946 3.264.090.646 1.081.402.307 1.703.043.697 2.784.446.004
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
25.169.076 3.567.711
Alınan Faizler
43.849.810 24.340.502
Ödenen Faizler
-16.123.081 -12.673.463
Alınan Temettüler
1.367.031 804.117
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.660.378 4.102.951
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.170.839 393.592
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.185.230 1.153.332
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.505.872 -5.331.295
Ödenen Vergiler
-10.403.097 -2.388.852
Diğer
4.967.838 -6.833.173
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.047.769 24.722.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-286.363 -3.573.081
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.394.322 942.103
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-93.309.820 -12.718.263
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.906.855 -1.011.375
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.721.348 -1.336.681
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
82.678.707 27.464.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-7.769.710 970.542
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.219.246 13.984.554
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.121.307 28.290.007
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.631.755 341.220
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -70.877
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-505.000 -191.183
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
157.097 74.812
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20.773.674 -12.559.982
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.054.670 10.293.509
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.566.957 -8.016.260
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7.631.582 11.059.837
Diğer
-629.473 -248.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-11.811.596 -7.923.261
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.408.027 4.094.535
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.210.456 -10.964.303
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.667.884 -795.739
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-341.283 -257.754
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-856.390 48.666
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-13.178.434 20.756.632
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.894.449 45.361.908
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
101.716.015 66.118.540
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.971.844 4.049.155
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.729.399 -469.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
384.936 42.030
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-20.439 -13.939
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
518.521 54.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-113.146 1.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.344.463 -511.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.410.771 289.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
16.145.086 -1.697.545
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.986.311 560.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.197.705 335.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.701.243 3.579.353
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Ref 201.636.050 224.629.045 17.445.369 188.544.363 205.989.732
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 22.732.339 176.783.410 199.515.749 17.280.450 164.642.771 181.923.221
Bankalar
V-I-ç 266.592 24.957.652 25.224.244 168.221 23.961.080 24.129.301
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.936 -105.012 -110.948 -3.302 -59.488 -62.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 2.458.231 8.427.316 10.885.547 2.220.989 8.351.219 10.572.208
Devlet Borçlanma Senetleri
317.107 7.900.482 8.217.589 477.614 6.006.316 6.483.930
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
244.604 526.834 771.438 207.094 458.187 665.281
Diğer Finansal Varlıklar
1.896.520 0 1.896.520 1.536.281 1.886.716 3.422.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 87.578.972 35.220.139 122.799.111 56.816.982 30.738.094 87.555.076
Devlet Borçlanma Senetleri
87.147.968 34.583.093 121.731.061 56.387.087 28.618.627 85.005.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
80.176 542.285 622.461 80.176 472.152 552.328
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 94.761 445.589 349.719 1.647.315 1.997.034
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 591.511 15.440.037 16.031.548 580.390 21.343.776 21.924.166
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
591.511 15.440.037 16.031.548 580.390 21.343.776 21.924.166
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
409.199.512 272.014.723 681.214.235 310.048.682 222.249.550 532.298.232
Krediler
V-I-e 375.836.325 276.302.094 652.138.419 287.305.913 226.902.837 514.208.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 51.313.983 7.059.921 58.373.904 41.733.414 4.679.320 46.412.734
Devlet Borçlanma Senetleri
51.252.993 2.614.030 53.867.023 41.550.971 2.111.385 43.662.356
Diğer Finansal Varlıklar
60.990 4.445.891 4.506.881 182.443 2.567.935 2.750.378
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.950.796 -11.347.292 -29.298.088 -18.990.645 -9.332.607 -28.323.252
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.556.298 11.134 1.567.432 818.101 9.532 827.633
Satış Amaçlı
1.556.298 11.134 1.567.432 818.101 9.532 827.633
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
42.916.855 6.300.171 49.217.026 34.921.907 4.539.438 39.461.345
İştirakler (Net)
V-I-g 307.898 28.844.066 21.537.207 0 21.537.207
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 r
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.139.533 1.747.103 3.006 1.750.109
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.116.701 5.781 2.122.482 1.747.103 3.006 1.750.109
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.076.321 0 3.076.321 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 485.731 0 485.731 87.529 2.470.081 2.557.610
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 16.271.282 8.303.506 24.574.788 7.774.473 7.158.580 14.933.053
VARLIKLAR TOPLAMI 48.235.495
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 4.359.686 22.176.542 26.536.228 5.194.456 25.441.356 30.635.812
Bonolar
3.956.941 0 3.956.941 3.133.754 0 3.133.754
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 25.441.356 27.502.058
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 4.372.382 6.551.080 10.923.462 6.163.475 6.423.058 12.586.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.372.382 6.551.080 10.923.462 6.163.475 6.423.058 12.586.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.875.455 98.375 1.973.830 1.614.884 85.555 1.700.439
KARŞILIKLAR
V-II-g 21.187.639 1.196.148 22.383.787 14.400.399 1.086.919 15.487.318
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.761.849 0 2.761.849 2.392.832 0 2.392.832
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
18.425.790 1.196.148 19.621.938 12.007.567 1.086.919 13.094.486
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 954.999 12.177 967.176 1.816.875 14.344 1.831.219
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.299.563 44.515.902 46.815.465 2.296.445 35.174.552 37.470.997
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.299.563 44.515.902 46.815.465 2.296.445 35.174.552 37.470.997
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 41.830.807 11.413.660 53.244.467 24.978.068 5.524.050 30.502.118
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 132.426.341 -7.659.849 124.766.492 89.923.933 -3.084.642 86.839.291
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.125.705 204 1.125.909 1.113.235 204 1.113.439
Hisse Senedi İhraç Primleri
108.953 204 109.157 108.944 8.224.960 -617 8.224.343 7.840.024 -617 7.839.407
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.426.848 -7.659.436 24.767.412 11.507.178 -3.084.229 8.422.949
Kar Yedekleri
57.621.283 0 57.621.283 46.081.015 0 46.081.015
Yasal Yedekler
6.168.857 0 6.168.857 5.065.786 0 5.065.786
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
51.452.426 0 51.452.426 41.015.229 0 41.015.229
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
23.027.545 0 23.027.545 18.882.481 0 18.882.481
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
55.701 0 55.701 5.414.586 0 5.414.586
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.971.844 0 22.971.844 13.467.895 0 13.467.895
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
497.586.703 648.221.248 1.145.807.951 355.633.775 570.935.249 926.569.024
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 52.245.238 26.380.514 29.211.848 14.014.612
Kredilerden Alınan Faizler
34.074.034 19.740.702 19.270.313 10.365.150
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
284.681 322.492 40.036 204.476
Bankalardan Alınan Faizler
159.830 74.952 62.249 50.822
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
425.795 85 114.789 79
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
17.279.876 6.220.508 9.718.574 3.387.863
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
112.126 42.618 59.092 30.060
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.808.300 3.764.954 6.013.763 2.058.345
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.359.450 2.412.936 3.645.719 1.299.458
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
21.022 21.775 5.887 6.222
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -19.615.565 -13.658.738 -10.286.111 -7.350.973
Mevduata Verilen Faizler
-13.454.980 -8.353.419 -6.953.728 -4.488.427
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.129.498 -670.586 -611.861 -355.489
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.102.056 -2.125.738 -729.254 -1.203.246
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.957.581 -2.197.387 -1.488.599 -1.137.883
Kiralama Faiz Giderleri
-160.267 -120.314 -82.189 -61.064
Diğer Faiz Giderleri
-811.183 -191.294 -420.480 -104.864
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
32.629.673 12.721.776 18.925.737 6.663.639
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.540.797 3.294.894 3.848.407 1.740.924
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.659.643 4.106.747 5.124.853 2.192.867
Gayri Nakdi Kredilerden
1.001.097 605.473 534.480 316.968
Diğer
7.658.546 3.501.274 4.590.373 1.875.899
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.118.846 -811.853 -1.276.446 -451.943
Gayri Nakdi Kredilere
-690 -822 -208 -467
Diğer
-2.118.156 -811.031 -1.276.238 -451.476
TEMETTÜ GELİRLERİ
33.750 18.277 23.759 10.664
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c 780.395 -4.830.035 539.333 -2.979.092
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
585.041 112.749 444.206 105.037
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-11.268.262 -1.753.051 -4.059.653 -8.621.308
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
11.463.616 -3.189.733 4.154.780 5.537.179
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 3.625.563 2.269.798 2.169.604 958.233
FAALİYET BRÜT KÂRI
43.610.178 13.474.710 25.506.840 6.394.368
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -5.144.101 -4.667.863 -2.962.065 -2.007.538
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.924.298 -567.754 -2.090.572 -210.509
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-6.598.266 -2.926.212 -4.254.752 -1.466.973
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -8.640.894 -4.111.037 -4.892.663 -2.254.979
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.302.619 1.201.844 11.306.788 454.369
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6.545.302 2.543.420 3.937.186 1.270.959
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.847.921 3.745.264 15.243.974 1.725.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -3.876.077 303.891 -704.016 470.127
Cari Vergi Karşılığı
5 -4.145.587 -474.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.971.844 4.049.155 14.539.958 2.195.455
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 22.971.844 4.049.155 14.539.958 2.195.455
Grubun Karı (Zararı)
22.971.844 4.049.155 14.539.958 2.195.455
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,29718440 0,40491550 1,45399580 0,21954550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053086
BIST