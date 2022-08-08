***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452Yeni Bakiye4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.545 54.575 289.838 6.001.764 -6.797.503 -795.739Dağıtılan Temettü-661.415 -661.415Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.001.764 -6.001.764Diğer-134.324 -134.324Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 90.789 1.034.371 2.706.987 -284.097 1.851.987 1.808.406 -228.601 2.669.703 46.081.015 6.287.389 4.049.155 70.567.104Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 109.148 1.004.291 4.165.224 -854.655 4.528.838 3.220.718 659.815 4.542.416 46.081.015 18.882.481 86.839.291Yeni Bakiye4.500.000 109.148 1.004.291 4.165.224 -854.655 4.528.838 3.220.718 659.815 4.542.416 46.081.015 18.882.481 86.839.291Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-133.585 518.521 1.410.771 11.947.381 2.986.311 22.971.844 39.701.243İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı5.500.000 -5.500.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)9 12.461 -495.423 16.795 -466.158Kar Dağıtımı17.535.691 -18.843.575 -1.307.884Dağıtılan Temettü-1.307.884 -1.307.884Yedeklere Aktarılan Tutarlar17.535.691 -17.535.691Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 109.157 1.016.752 4.031.639 -854.655 5.047.359 4.631.489 12.607.196 7.528.727 57.621.283 55.701 22.971.844 124.766.492Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP LÜLÜKLERV-III 340.182.465 747.127.171 1.087.309.636 284.514.410 709.267.988 993.782.398GARANTİ VE KEFALETLER65.511.877 158.344.166 223.856.043 46.066.357 147.369.066 193.435.423Teminat Mektupları61.419.434 87.713.134 149.132.568 45.796.275 85.701.218 131.497.493Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler978.108 957.085 1.935.193 865.540 764.138 1.629.678Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler7.242.176 40.152.776 47.394.952 4.204.824 46.666.437 50.871.261Diğer Teminat Mektupları53.199.150 46.603.273 99.802.423 40.725.911 38.270.643 78.996.554Banka Kredileri3.453.985 6.775.888 10.229.873 111.350 14.670.501 14.781.851İthalat Kabul Kredileri0 424.985 424.985 0 498.510 498.510Diğer Banka Kabulleri3.453.985 6.350.903 9.804.888 111.350 14.171.991 14.283.341Akreditifler638.458 59.228.383 59.866.841 158.732 42.736.471 42.895.203Belgeli Akreditifler601.302 40.952.946 41.554.248 105.367 29.051.381 29.156.748Diğer Akreditifler37.156 18.275.437 18.312.593 53.365 13.685.090 13.738.455Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.626.761 4.626.761 0 4.260.876 4.260.876Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER122.504.939 46.924.441 169.429.380 97.612.185 45.290.289 142.902.474Cayılamaz Taahhütler120.082.839 29.995.656 150.078.495 96.073.979 35.197.535 131.271.514Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.192.106 11.192.755 16.384.861 9.291.941 17.794.260 27.086.201Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri45.055.062 1.844.918 46.899.980 34.174.955 1.702.741 35.877.696Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.606.077 0 4.606.077 3.291.900 0 3.291.900İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri26.520 0 26.520 41.377 0 41.377Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri62.370.127 0 62.370.127 46.524.830 0 46.524.830Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri297.482 0 297.482 208.406 0 208.406Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.535.465 16.957.983 19.493.448 2.540.570 15.700.534 18.241.104Cayılabilir Taahhütler2.422.100 16.928.785 19.350.885 1.538.206 10.092.754 11.630.960Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri2.372.100 16.928.785 19.300.885 1.488.206 10.092.754 11.580.960Diğer Cayılabilir Taahhütler50.000 0 50.000 50.000 0 50.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR152.165.649 541.858.564 694.024.213 140.835.868 516.608.633 657.444.501Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler152.165.649 541.858.564 694.024.213 140.835.868 516.608.633 657.444.501Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri15.218.045 50.961.201 66.179.246 13.885.441 46.330.649 60.216.090Vadeli Döviz Alım İşlemleri11.418.700 21.923.432 33.342.132 9.851.253 20.305.444 30.156.697Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.799.345 29.037.769 32.837.114 4.034.188 26.025.205 30.059.393Para ve Faiz Swap İşlemleri129.125.002 419.049.964 548.174.966 117.694.703 424.446.452 542.141.155Swap Para Alım İşlemleri4.498.901 143.273.902 147.772.803 6.016.040 158.921.467 164.937.507Swap Para Satım İşlemleri122.866.101 48.433.070 171.299.171 111.278.663 66.277.089 177.555.752Swap Faiz Alım İşlemleri880.000 113.671.496 114.551.496 200.000 99.623.948 99.823.948Swap Faiz Satım İşlemleri880.000 113.671.496 114.551.496 200.000 99.623.948 99.823.948Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.897.256 18.468.811 23.366.067 8.573.317 21.264.309 29.837.626Para Alım Opsiyonları2.430.936 5.657.637 8.088.573 4.553.586 6.303.322 10.856.908Par 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.925.346 2.718.407 5.643.753 682.407 687.983 1.370.390Futures Para Alım İşlemleri0 2.718.407 2.718.407 0 687.983 687.983Futures Para Satım İşlemleri2.925.346 0 2.925.346 682.407 0 682.407Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 50.660.181 50.660.181 0 23.879.240 23.879.240EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER914.157.235 1.262.623.775 2.176.781.010 796.887.897 993.775.709 1.790.663.606EMANET KIYMETLER73.607.012 156.940.492 230.547.504 60.617.295 121.635.447 182.252.742Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler37.934.110 6.403.415 44.337.525 33.813.447 4.930.182 38.743.629Tahsile Alınan Çekler31.296.726 85.076.860 116.373.586 23.306.991 68.668.580 91.975.571Tahsile Alınan Ticari Senetler3.480.809 32.775.000 36.255.809 2.980.895 26.788.763 29.769.658Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler895.367 32.685.217 33.580.584 515.962 21.247.922 21.763.884Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER840.550.223 1.105.683.283 1.946.233.506 736.270.602 872.140.262 1.608.410.864Menkul Kıymetler52.686.148 456.926 53.143.074 53.604.619 352.719 53.957.338Teminat Senetleri2.439.352 40.586.909 43.026.261 2.516.138 33.012.695 35.528.833Emtia186.472.501 95.427.545 281.900.046 144.690.167 75.209.001 219.899.168Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul454.048.148 729.669.259 1.183.717.407 398.843.430 580.623.489 979.466.919Diğer Rehinli Kıymetler144.904.074 239.542.644 384.446.718 136.616.248 182.942.358 319.558.606Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.254.339.700 2.009.750.946 3.264.090.646 1.081.402.307 1.703.043.697 2.784.446.004Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı25.169.076 3.567.711Alınan Faizler43.849.810 24.340.502Ödenen Faizler-16.123.081 -12.673.463Alınan Temettüler1.367.031 804.117Alınan Ücret ve Komisyonlar8.660.378 4.102.951Elde Edilen Diğer Kazançlar1.170.839 393.592Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.185.230 1.153.332Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.505.872 -5.331.295Ödenen Vergiler-10.403.097 -2.388.852Diğer4.967.838 -6.833.173Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-10.047.769 24.722.296Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-286.363 -3.573.081Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-10.394.322 942.103Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-93.309.820 -12.718.263Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.906.855 -1.011.375Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)4.721.348 -1.336.681Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)82.678.707 27.464.497Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-7.769.710 970.542Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.219.246 13.984.554Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.121.307 28.290.007YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.631.755 341.220İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -70.877Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-505.000 -191.183Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller157.097 74.812Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-20.773.674 -12.559.982Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13.054.670 10.293.509Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-14.566.957 -8.016.260Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar7.631.582 11.059.837Diğer-629.473 -248.636FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-11.811.596 -7.923.261Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.408.027 4.094.535Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-16.210.456 -10.964.303İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.667.884 -795.739Kiralamaya İlişkin Ödemeler-341.283 -257.754Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-856.390 48.666Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-13.178.434 20.756.632Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar114.894.449 45.361.908Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar101.716.015 66.118.540Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)22.971.844 4.049.155DİĞER KAPSAMLI GELİRLER16.729.399 -469.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar384.936 42.030Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-20.439 -13.939Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları518.521 54.575Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-113.146 1.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.344.463 -511.832Yabancı Para Çevrim Farkları1.410.771 289.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri16.145.086 -1.697.545Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.986.311 560.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.197.705 335.388TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.701.243 3.579.353Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Ref 201.636.050 224.629.045 17.445.369 188.544.363 205.989.732Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 22.732.339 176.783.410 199.515.749 17.280.450 164.642.771 181.923.221BankalarV-I-ç 266.592 24.957.652 25.224.244 168.221 23.961.080 24.129.301Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-5.936 -105.012 -110.948 -3.302 -59.488 -62.790Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 2.458.231 8.427.316 10.885.547 2.220.989 8.351.219 10.572.208Devlet Borçlanma Senetleri317.107 7.900.482 8.217.589 477.614 6.006.316 6.483.930Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler244.604 526.834 771.438 207.094 458.187 665.281Diğer Finansal Varlıklar1.896.520 0 1.896.520 1.536.281 1.886.716 3.422.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 87.578.972 35.220.139 122.799.111 56.816.982 30.738.094 87.555.076Devlet Borçlanma Senetleri87.147.968 34.583.093 121.731.061 56.387.087 28.618.627 85.005.714Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler80.176 542.285 622.461 80.176 472.152 552.328Diğer Finansal Varlıklar350.828 94.761 445.589 349.719 1.647.315 1.997.034Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 591.511 15.440.037 16.031.548 580.390 21.343.776 21.924.166Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı591.511 15.440.037 16.031.548 580.390 21.343.776 21.924.166Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)409.199.512 272.014.723 681.214.235 310.048.682 222.249.550 532.298.232KredilerV-I-e 375.836.325 276.302.094 652.138.419 287.305.913 226.902.837 514.208.750Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 51.313.983 7.059.921 58.373.904 41.733.414 4.679.320 46.412.734Devlet Borçlanma Senetleri51.252.993 2.614.030 53.867.023 41.550.971 2.111.385 43.662.356Diğer Finansal Varlıklar60.990 4.445.891 4.506.881 182.443 2.567.935 2.750.378Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.950.796 -11.347.292 -29.298.088 -18.990.645 -9.332.607 -28.323.252SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.556.298 11.134 1.567.432 818.101 9.532 827.633Satış Amaçlı1.556.298 11.134 1.567.432 818.101 9.532 827.633Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI42.916.855 6.300.171 49.217.026 34.921.907 4.539.438 39.461.345İştirakler (Net)V-I-g 307.898 28.844.066 21.537.207 0 21.537.207Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 r0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9.139.533 1.747.103 3.006 1.750.109Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.116.701 5.781 2.122.482 1.747.103 3.006 1.750.109YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.076.321 0 3.076.321 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 485.731 0 485.731 87.529 2.470.081 2.557.610DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 16.271.282 8.303.506 24.574.788 7.774.473 7.158.580 14.933.053VARLIKLAR TOPLAMI 48.235.495İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 4.359.686 22.176.542 26.536.228 5.194.456 25.441.356 30.635.812Bonolar3.956.941 0 3.956.941 3.133.754 0 3.133.754Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 25.441.356 27.502.058FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 4.372.382 6.551.080 10.923.462 6.163.475 6.423.058 12.586.533Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.372.382 6.551.080 10.923.462 6.163.475 6.423.058 12.586.533Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.875.455 98.375 1.973.830 1.614.884 85.555 1.700.439KARŞILIKLARV-II-g 21.187.639 1.196.148 22.383.787 14.400.399 1.086.919 15.487.318Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.761.849 0 2.761.849 2.392.832 0 2.392.832Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar18.425.790 1.196.148 19.621.938 12.007.567 1.086.919 13.094.486CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 954.999 12.177 967.176 1.816.875 14.344 1.831.219ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.299.563 44.515.902 46.815.465 2.296.445 35.174.552 37.470.997Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.299.563 44.515.902 46.815.465 2.296.445 35.174.552 37.470.997DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 41.830.807 11.413.660 53.244.467 24.978.068 5.524.050 30.502.118ÖZKAYNAKLARV-II-h 132.426.341 -7.659.849 124.766.492 89.923.933 -3.084.642 86.839.291Ödenmiş Sermaye10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.125.705 204 1.125.909 1.113.235 204 1.113.439Hisse Senedi İhraç Primleri108.953 204 109.157 108.944 8.224.960 -617 8.224.343 7.840.024 -617 7.839.407Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler32.426.848 -7.659.436 24.767.412 11.507.178 -3.084.229 8.422.949Kar Yedekleri57.621.283 0 57.621.283 46.081.015 0 46.081.015Yasal Yedekler6.168.857 0 6.168.857 5.065.786 0 5.065.786Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler51.452.426 0 51.452.426 41.015.229 0 41.015.229Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar23.027.545 0 23.027.545 18.882.481 0 18.882.481Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı55.701 0 55.701 5.414.586 0 5.414.586Dönem Net Kâr veya Zararı22.971.844 0 22.971.844 13.467.895 0 13.467.895YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI497.586.703 648.221.248 1.145.807.951 355.633.775 570.935.249 926.569.024Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 52.245.238 26.380.514 29.211.848 14.014.612Kredilerden Alınan Faizler34.074.034 19.740.702 19.270.313 10.365.150Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler284.681 322.492 40.036 204.476Bankalardan Alınan Faizler159.830 74.952 62.249 50.822Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler425.795 85 114.789 79Menkul Değerlerden Alınan Faizler17.279.876 6.220.508 9.718.574 3.387.863Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar112.126 42.618 59.092 30.060Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.808.300 3.764.954 6.013.763 2.058.345İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler6.359.450 2.412.936 3.645.719 1.299.458Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri21.022 21.775 5.887 6.222FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -19.615.565 -13.658.738 -10.286.111 -7.350.973Mevduata Verilen Faizler-13.454.980 -8.353.419 -6.953.728 -4.488.427Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.129.498 -670.586 -611.861 -355.489Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.102.056 -2.125.738 -729.254 -1.203.246İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.957.581 -2.197.387 -1.488.599 -1.137.883Kiralama Faiz Giderleri-160.267 -120.314 -82.189 -61.064Diğer Faiz Giderleri-811.183 -191.294 -420.480 -104.864NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ32.629.673 12.721.776 18.925.737 6.663.639NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.540.797 3.294.894 3.848.407 1.740.924Alınan Ücret ve Komisyonlar8.659.643 4.106.747 5.124.853 2.192.867Gayri Nakdi Kredilerden1.001.097 605.473 534.480 316.968Diğer7.658.546 3.501.274 4.590.373 1.875.899Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.118.846 -811.853 -1.276.446 -451.943Gayri Nakdi Kredilere-690 -822 -208 -467Diğer-2.118.156 -811.031 -1.276.238 -451.476TEMETTÜ GELİRLERİ33.750 18.277 23.759 10.664TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c 780.395 -4.830.035 539.333 -2.979.092Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)585.041 112.749 444.206 105.037Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-11.268.262 -1.753.051 -4.059.653 -8.621.308Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)11.463.616 -3.189.733 4.154.780 5.537.179DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 3.625.563 2.269.798 2.169.604 958.233FAALİYET BRÜT KÂRI43.610.178 13.474.710 25.506.840 6.394.368BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -5.144.101 -4.667.863 -2.962.065 -2.007.538DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -2.924.298 -567.754 -2.090.572 -210.509PERSONEL GİDERLERİ (-)-6.598.266 -2.926.212 -4.254.752 -1.466.973DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -8.640.894 -4.111.037 -4.892.663 -2.254.979NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.302.619 1.201.844 11.306.788 454.369BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)6.545.302 2.543.420 3.937.186 1.270.959NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.847.921 3.745.264 15.243.974 1.725.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -3.876.077 303.891 -704.016 470.127Cari Vergi Karşılığı5 -4.145.587 -474.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)22.971.844 4.049.155 14.539.958 2.195.455DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 22.971.844 4.049.155 14.539.958 2.195.455Grubun Karı (Zararı)22.971.844 4.049.155 14.539.958 2.195.455Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,29718440 0,40491550 1,45399580 0,21954550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053086BIST