***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.08.2022 18:38
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.545 54.012 306.834 -1.391.017 596.478 4.078.496 3.632.258 703.606 4.335.864
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72 -1.158 -481 -6 44 -542 -17.714 -19.929 8.823 -11.106
Kar Dağıtımı
7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415 -299.226 -960.641
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.273.183 -7.273.183 0
Diğer
14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 124.477 0 1.090.600 3.495.167 -303.280 1.499.002 2.373.790 -105.246 1.881.866 51.352.321 292.251 4.078.496 70.279.444 7.834.700 78.114.144
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.654 -5.871 415.140 1.442.739 11.583.524 3.376.595 23.097.789 39.770.262 1.484.538 41.254.800
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000 -5.500.000 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3 -23.831 -3.249 -4 1 -513.571 17.332 -523.325 10.861 -512.464
Kar Dağıtımı
11.952.762 -13.249.304 -1.296.542 -223.007 -1.519.549
Dağıtılan Temettü
-1.307.884 -1.307.884 -226.322 -1.534.206
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
11.941.420 -11.941.420 0
Diğer
11.342 11.342 3.315 14.657
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 143.630 0 1.036.004 5.461.154 -889.103 3.748.504 5.304.155 11.967.773 7.419.974 57.322.825 270.941 23.097.789 124.883.646 10.507.320 135.390.966
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
367.101.728 892.970.374 1.260.072.102 302.695.310 836.880.350 1.139.575.660
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 66.622.615 163.515.124 230.137.739 46.412.927 153.202.866 199.615.793
Teminat Mektupları
62.522.735 88.045.990 150.568.725 46.048.608 86.618.355 132.666.963
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
978.108 957.085 1.935.193 865.540 764.138 1.629.678
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
7.242.176 39.967.996 47.210.172 4.204.824 46.612.126 50.816.950
Diğer Teminat Mektupları
54.302.451 47.120.909 101.423.360 40.978.244 39.242.091 80.220.335
Banka Kredileri
3.453.985 5.346.392 8.800.377 111.350 13.694.523 13.805.873
İthalat Kabul Kredileri
0 675.968 675.968 0 582.983 582.983
Diğer Banka Kabulleri
3.453.985 4.670.424 8.124.409 111.350 13.111.540 13.222.890
Akreditifler
638.458 65.495.981 66.134.439 244.637 48.629.112 48.873.749
Belgeli Akreditifler
601.302 47.220.544 47.821.846 191.272 34.944.022 35.135.294
Diğer Akreditifler
37.156 18.275.437 18.312.593 53.365 13.685.090 13.738.455
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
7.437 4.626.761 4.634.198 8.332 4.260.876 4.269.208
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
128.975.340 59.776.433 188.751.773 101.316.731 55.685.820 157.002.551
Cayılamaz Taahhütler
125.925.114 33.532.671 159.457.785 99.221.331 36.748.294 135.969.625
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.269.850 12.257.662 17.527.512 9.373.110 18.354.232 27.727.342
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
6.082 148.859 154.941 0 157.380 157.380
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
45.055.062 1.845.122 46.900.184 34.174.955 1.702.867 35.877.822
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.606.077 0 4.606.077 3.291.900 0 3.291.900
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.520 0 26.520 41.377 0 41.377
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
62.370.127 0 62.370.127 46.524.830 0 46.524.830
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
297.482 0 297.482 208.406 0 208.406
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.293.914 19.281.028 27.574.942 16.533.815 22.140.568
Cayılabilir Taahhütler
3.050.226 26.243.762 29.293.988 2.095.400 18.937.526 21.032.926
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.000.226 26.243.762 29.243.988 2.045.400 18.937.526 20.982.926
Diğer Cayılabilir Taahhütler
50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
171.503.773 669.678.817 841.182.590 154.965.652 627.991.664 782.957.316
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 23.653.141 23.653.141 0 27.012.103 27.012.103
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 23.653.141 23.653.141 0 27.012.103 27.012.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
171.503.773 646.025.676 817.529.449 154.965.652 600.979.561 755.945.213
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
18.222.213 69.704.945 87.927.158 15.504.070 58.953.279 74.457.349
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
14.469.034 29.743.264 44.212.298 11.384.803 25.669.590 37.054.393
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.753.179 39.961.681 43.714.860 4.119.267 33.283.689 37.402.956
Para ve Faiz Swap İşlemleri
138.519.931 489.081.640 627.601.571 127.095.137 489.865.606 616.960.743
Swap Para Alım İşlemleri
7.099.550 160.755.344 167.854.894 9.433.744 177.256.130 186.689.874
Swap Para Satım İşlemleri
129.450.825 62.039.928 191.490.753 116.999.171 81.523.710 198.522.881
Swap Faiz Alım İşlemleri
984.778 133.143.184 134.127.962 331.111 115.542.883 115.873.994
Swap Faiz Satım İşlemleri
984.778 133.143.184 134.127.962 331.111 115.542.883 115.873.994
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.464.110 18.589.487 24.053.597 8.943.556 21.274.918 30.218.474
Para Alım Opsiyonları
2.457.143 5.708.906 8.166.049 4.557.856 6.309.858 10.867.714
Para Satım Opsiyonları
2.492.527 5.548.880 8.041.407 4.026.900 6.553.948 10.580.848
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.656.788 3.656.788 0 4.205.556 4.205.556
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.656.788 3.656.788 0 4.205.556 4.205.556
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
35.320 18.125 53.445 36.407 0 36.407
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
479.120 0 479.120 322.393 0 322.393
Futures Para İşlemleri
3.934.078 5.453.710 9.387.788 760.477 1.540.698 2.301.175
Futures Para Alım İşlemleri
564.648 4.822.546 5.387.194 40.052 1.481.995 1.522.047
Futures Para Satım İşlemleri
3.369.430 631.164 4.000.594 720.425 58.703 779.128
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.363.441 63.195.894 68.559.335 2.662.412 29.345.060 32.007.472
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.119.621.506 2.174.613.045 3.294.234.551 920.628.913 1.629.649.597 2.550.278.510
EMANET KIYMETLER
115.199.588 162.232.132 277.431.720 101.820.670 125.221.499 227.042.169
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
77.479.168 11.359.826 88.838.994 73.423.758 8.234.913 81.658.671
Tahsile Alınan Çekler
33.316.829 85.197.420 118.514.249 24.886.014 68.776.278 93.662.292
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.508.224 32.989.669 36.497.893 2.994.936 26.962.386 29.957.322
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
895.367 32.685.217 33.580.584 515.962 21.247.922 21.763.884
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.004.421.918 2.012.380.913 3.016.802.831 818.808.243 1.504.428.098 2.323.236.341
Menkul Kıymetler
55.522.418 198.490.510 254.012.928 55.405.889 148.526.695 203.932.584
Teminat Senetleri
18.492.102 77.815.114 96.307.216 15.393.327 58.309.803 73.703.130
Emtia
213.319.135 186.729.449 400.048.584 167.725.673 118.466.297 286.191.970
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
510.132.266 960.595.883 1.470.728.149 407.968.742 739.657.751 1.147.626.493
Diğer Rehinli Kıymetler
206.955.997 588.749.957 795.705.954 172.314.612 439.467.552 611.782.164
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.486.723.234 3.067.583.419 4.554.306.653 1.223.324.223 2.466.529.947 3.689.854.170
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
33.622.032 8.331.581
Alınan Faizler
49.906.742 27.329.439
Ödenen Faizler
-19.176.036 -13.829.106
Alınan Temettüler
972.338 313.791
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.181.931 4.527.829
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.590.274 2.943.604
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.300.703 1.267.727
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.774.707 -6.336.571
Ödenen Vergiler
-12.024.414 -2.902.083
Diğer
8.645.201 -4.983.049
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-18.160.381 22.697.527
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.572.004 -4.094.963
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-15.484.270 -95.418
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-85.846.504 -18.039.998
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.328.858 -501.213
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
248.452 -1.130.349
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
87.553.399 28.156.341
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-9.939.143 2.449.315
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.208.547 15.953.812
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.461.651 31.029.108
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-20.128.719 55.429
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -113
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-715.376 -292.288
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
589.538 155.259
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-31.448.382 -19.342.334
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.523.783 16.322.498
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-18.722.563 -8.033.541
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.372.053 11.566.116
Diğer
-727.772 -320.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-11.517.500 -6.346.899
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.535.537 11.637.948
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.858.444 -16.662.456
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.894.206 -1.094.965
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-300.387 -227.426
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-867.080 105.595
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-17.051.648 24.843.233
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
132.322.602 52.321.545
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
115.270.954 77.164.778
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.790.454 4.807.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.464.346 -471.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
261.280 41.467
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-20.439 -13.939
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.571 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
415.140 54.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-114.850 1.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.203.066 -512.976
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.443.978 306.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
15.337.793 -1.766.674
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.380.205 598.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.958.910 349.167
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.254.800 4.335.864
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
132.719.774 296.763.453 429.483.227 92.697.746 278.601.171 371.298.917
Nakit ve Nakit Benzerleri
28.076.647 213.926.118 242.002.765 23.200.606 198.923.187 222.123.793
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 22.757.109 179.381.883 202.138.992 17.295.382 166.725.843 184.021.225
Bankalar
V-I-ç 2.531.935 34.637.270 37.169.205 2.974.478 32.220.764 35.195.242
Para Piyasalarından Alacaklar
2.804.202 22.528 2.826.730 2.948.099 44.965 2.993.064
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-16.599 -115.563 -132.162 -17.353 -68.385 -85.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 9.401.482 8.756.638 18.158.120 5.768.364 8.712.674 14.481.038
Devlet Borçlanma Senetleri
575.352 8.134.783 8.710.135 519.471 6.017.710 6.537.181
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.088.599 526.834 5.615.433 2.365.686 460.774 2.826.460
Diğer Finansal Varlıklar
3.737.531 95.021 3.832.552 2.883.207 2.234.190 5.117.397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 94.477.659 55.889.533 150.367.192 62.974.176 46.969.483 109.943.659
Devlet Borçlanma Senetleri
92.745.068 50.018.389 142.763.457 61.246.085 39.819.974 101.066.059
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
241.182 849.277 1.090.459 264.898 668.883 933.781
Diğer Finansal Varlıklar
1.491.409 5.021.867 6.513.276 1.463.193 6.480.626 7.943.819
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 763.986 18.191.164 18.955.150 754.600 23.995.827 24.750.427
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
763.986 18.191.164 18.955.150 754.600 23.995.827 24.750.427
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
429.377.873 367.514.838 796.892.711 326.322.483 307.111.279 633.433.762
Krediler
V-I-e 381.804.403 357.088.765 738.893.168 292.585.111 302.937.054 595.522.165
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 4.359.821 11.175.550 15.535.371 3.642.540 8.682.657 12.325.197
Faktoring Alacakları
6.562.059 2.463.261 9.025.320 5.097.842 1.797.516 6.895.358
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 55.726.873 12.591.425 68.318.298 45.055.046 6.490.282 51.545.328
Devlet Borçlanma Senetleri
55.665.883 7.191.875 62.857.758 44.872.603 3.103.354 47.975.957
Diğer Finansal Varlıklar
60.990 5.399.550 5.460.540 182.443 3.386.928 3.569.371
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-19.075.283 -15.804.163 -34.879.446 -20.058.056 -12.796.230 -32.854.286
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.560.865 28.617 1.589.482 888.883 21.988 910.871
Satış Amaçlı
1.560.865 28.617 1.589.482 888.883 21.988 910.871
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
29.250.298 0 29.250.298 21.918.409 0 21.918.409
İştirakler (Net)
V-I-g 314.251 0 314.251 316.851 0 316.851
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
294.804 0 294.804 280.196 0 280.196
Konsolide Edilmeyenler
19.447 0 19.447 36.655 0 36.655
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 28.924.538 0 28.924.538 21.593.954 0 21.593.954
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
28.924.538 0 28.924.538 21.593.954 0 21.593.954
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 11.509 0 11.509 7.604 0 7.604
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
11.509 0 11.509 7.604 0 7.604
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.535.622 361.869 11.897.491 11.131.311 275.713 11.407.024
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.412.745 191.371 2.604.116 2.014.282 167.743 2.182.025
Şerefiye
27.994 0 27.994 27.994 0 27.994
Diğer
2.384.751 191.371 2.576.122 1.986.288 167.743 2.154.031
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 4.613.063 0 4.613.063 4.601.916 0 4.601.916
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.283.297 25.409 3.308.706 60.343 14.476 74.819
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 1.601.234 55.559 1.656.793 580.561 2.538.415 3.118.976
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 84.537.378 17.133.549 101.670.927 62.506.945 12.950.409 75.457.354
VARLIKLAR TOPLAMI
700.892.149 682.074.665 1.382.966.814 522.722.879 601.681.194 1.124.404.073
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-a 242.659.677 520.787.641 763.447.318 165.520.943 452.158.260 617.679.203
ALINAN KREDİLER
V-II-c 7.626.466 136.669.798 144.296.264 6.019.498 122.904.185 128.923.683
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
43.393.162 11.693.267 55.086.429 42.829.398 10.908.455 53.737.853
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 12.192.616 39.918.930 52.111.546 8.784.977 39.292.335 48.077.312
Bonolar
10.996.708 0 10.996.708 5.999.193 0 5.999.193
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
610.212 0 610.212 757.078 0 757.078
Tahviller
585.696 39.918.930 40.504.626 2.028.706 39.292.335 41.321.041
FONLAR
11.172 319.403 330.575 11.191 680.513 691.704
Müstakrizlerin Fonları
11.172 319.403 330.575 11.191 680.513 691.704
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 4.909.040 7.196.600 12.105.640 7.097.196 6.981.331 14.078.527
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.909.040 7.196.600 12.105.640 7.097.196 6.981.331 14.078.527
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.138.189 293.185 1.431.374 983.934 255.780 1.239.714
KARŞILIKLAR
V-II-g 38.813.854 9.884.607 48.698.461 27.864.420 7.744.897 35.609.317
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.028.355 8.907 3.037.262 2.572.040 4.391 2.576.431
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
16.998.881 8.571.149 25.570.030 12.951.315 6.572.513 19.523.828
Diğer Karşılıklar
18.786.618 1.304.551 20.091.169 12.341.065 1.167.993 13.509.058
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 1.791.010 65.009 1.856.019 2.537.054 24.082 2.561.136
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 10.223 0 10.223 120.438 4.511 124.949
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.299.563 44.515.902 46.815.465 2.296.445 39.182.832 41.479.277
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.299.563 44.515.902 46.815.465 2.296.445 39.182.832 41.479.277
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 102.707.448 18.679.086 121.386.534 74.142.355 9.890.864 84.033.219
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 142.744.740 -7.353.774 135.390.966 98.923.927 -2.755.748 96.168.179
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.179.634 0 1.179.634 1.203.468 0 1.203.468
Hisse Senedi İhraç Primleri
143.630 0 143.630 143.633 0 143.633
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.036.004 0 1.036.004 1.059.835 0 1.059.835
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.320.455 100 8.320.555 8.054.093 100 8.054.193
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.306.846 -7.614.944 24.691.902 11.320.953 -3.031.910 8.289.043
Kar Yedekleri
57.318.206 4.619 57.322.825 51.379.015 4.619 51.383.634
Yasal Yedekler
7.063.126 1.930 7.065.056 5.832.370 1.930 5.834.300
Statü Yedekleri
289.294 0 289.294 225.558 0 225.558
Olağanüstü Yedekler
49.965.786 2.689 49.968.475 45.321.087 2.689 45.323.776
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
22.515.490 853.240 23.368.730 13.085.039 417.874 13.502.913
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-146.933 417.874 270.941 -263.478 225.331 -38.147
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.662.423 435.366 23.097.789 13.348.517 192.543 13.541.060
Azınlık Payları
V-II-ı 11.104.109 -596.789 10.507.320 9.381.359 -146.431 9.234.928
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
600.297.160 782.669.654 1.382.966.814 437.131.776 687.272.297 1.124.404.073
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 59.363.416 30.066.695 33.014.263 15.942.265
Kredilerden Alınan Faizler
36.772.487 21.426.950 20.689.164 11.268.014
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
284.989 322.863 40.107 204.748
Bankalardan Alınan Faizler
450.520 346.328 215.842 195.209
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
841.402 233.262 328.834 113.879
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
19.669.481 7.012.560 11.016.149 3.785.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
141.432 61.441 67.270 31.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
12.059.986 4.305.274 6.634.510 2.336.343
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.468.063 2.645.845 4.314.369 1.418.350
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
699.846 382.607 381.092 201.657
Diğer Faiz Gelirleri
644.691 342.125 343.075 172.952
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -21.930.311 -14.740.237 -11.636.927 -7.930.585
Mevduata Verilen Faizler
-13.463.629 -8.316.116 -6.990.350 -4.469.232
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.042.910 -1.122.356 -1.137.359 -601.815
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.522.960 -2.277.290 -967.311 -1.292.899
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.985.929 -2.747.965 -2.066.950 -1.419.758
Kiralama Faiz Giderleri
-100.540 -75.723 -52.333 -38.942
Diğer Faiz Giderleri
-814.343 -200.787 -422.624 -107.939
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
37.433.105 15.326.458 21.377.336 8.011.680
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.996.809 2.947.640 3.594.036 1.540.098
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.181.931 4.527.829 5.392.990 2.380.751
Gayri Nakdi Kredilerden
1.031.554 620.054 550.963 325.150
Diğer
8.150.377 3.907.775 4.842.027 2.055.601
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.185.122 -1.580.189 -1.798.954 -840.653
Gayri Nakdi Kredilere
-13.788 -5.757 -7.917 -3.036
Diğer
-3.171.334 -1.574.432 -1.791.037 -837.617
TEMETTÜ GELİRLERİ
217.713 59.128 114.153 37.402
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c 6.175.142 -3.264.754 3.818.407 -2.305.304
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.136.470 535.699 771.131 386.224
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.624.609 -1.181.029 -2.363.145 -8.570.376
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
13.663.281 -2.619.424 5.410.421 5.878.848
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 10.482.925 7.390.794 5.599.740 3.416.865
FAALİYET BRÜT KÂRI
60.305.694 22.459.266 34.503.672 10.700.741
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -6.303.447 -5.293.047 -3.637.922 -2.296.393
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -3.174.076 -714.693 -2.152.602 -263.961
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.717.867 -3.585.007 -4.850.077 -1.812.732
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -18.214.172 -9.298.562 -10.113.076 -4.806.374
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.896.132 3.567.957 13.749.995 1.521.281
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
4.741.976 1.477.196 2.870.456 838.144
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.638.108 5.045.153 16.620.451 2.359.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -4.847.654 -237.780 -1.202.846 187.985
Cari Vergi Karşılığı
-7.562.762 -857.828 2.650.488 -491.272
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.710.569 -2.022.091 -214.986 903.445
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.425.677 2.642.139 -3.638.348 -224.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
24.790.454 4.807.373 15.417.605 2.547.410
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 24.790.454 4.807.373 15.417.605 2.547.410
Grubun Karı (Zararı)
23.097.789 4.078.496 14.472.004 2.195.565
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.692.665 728.877 945.601 351.845
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,30977890 0,40784960 1,44720040 0,21955650
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053118
BIST