***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.545 54.012 306.834 -1.391.017 596.478 4.078.496 3.632.258 703.606 4.335.864Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-72 -1.158 -481 -6 44 -542 -17.714 -19.929 8.823 -11.106Kar Dağıtımı7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334Dağıtılan Temettü-661.415 -661.415 -299.226 -960.641Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.273.183 -7.273.183 0Diğer14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 124.477 0 1.090.600 3.495.167 -303.280 1.499.002 2.373.790 -105.246 1.881.866 51.352.321 292.251 4.078.496 70.279.444 7.834.700 78.114.144Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139.654 -5.871 415.140 1.442.739 11.583.524 3.376.595 23.097.789 39.770.262 1.484.538 41.254.800Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı5.500.000 -5.500.000 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3 -23.831 -3.249 -4 1 -513.571 17.332 -523.325 10.861 -512.464Kar Dağıtımı11.952.762 -13.249.304 -1.296.542 -223.007 -1.519.549Dağıtılan Temettü-1.307.884 -1.307.884 -226.322 -1.534.206Yedeklere Aktarılan Tutarlar11.941.420 -11.941.420 0Diğer11.342 11.342 3.315 14.657Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 143.630 0 1.036.004 5.461.154 -889.103 3.748.504 5.304.155 11.967.773 7.419.974 57.322.825 270.941 23.097.789 124.883.646 10.507.320 135.390.966Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER367.101.728 892.970.374 1.260.072.102 302.695.310 836.880.350 1.139.575.660GARANTİ VE KEFALETLERV-III 66.622.615 163.515.124 230.137.739 46.412.927 153.202.866 199.615.793Teminat Mektupları62.522.735 88.045.990 150.568.725 46.048.608 86.618.355 132.666.963Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler978.108 957.085 1.935.193 865.540 764.138 1.629.678Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler7.242.176 39.967.996 47.210.172 4.204.824 46.612.126 50.816.950Diğer Teminat Mektupları54.302.451 47.120.909 101.423.360 40.978.244 39.242.091 80.220.335Banka Kredileri3.453.985 5.346.392 8.800.377 111.350 13.694.523 13.805.873İthalat Kabul Kredileri0 675.968 675.968 0 582.983 582.983Diğer Banka Kabulleri3.453.985 4.670.424 8.124.409 111.350 13.111.540 13.222.890Akreditifler638.458 65.495.981 66.134.439 244.637 48.629.112 48.873.749Belgeli Akreditifler601.302 47.220.544 47.821.846 191.272 34.944.022 35.135.294Diğer Akreditifler37.156 18.275.437 18.312.593 53.365 13.685.090 13.738.455Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden7.437 4.626.761 4.634.198 8.332 4.260.876 4.269.208Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER128.975.340 59.776.433 188.751.773 101.316.731 55.685.820 157.002.551Cayılamaz Taahhütler125.925.114 33.532.671 159.457.785 99.221.331 36.748.294 135.969.625Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.269.850 12.257.662 17.527.512 9.373.110 18.354.232 27.727.342Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri6.082 148.859 154.941 0 157.380 157.380Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri45.055.062 1.845.122 46.900.184 34.174.955 1.702.867 35.877.822Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.606.077 0 4.606.077 3.291.900 0 3.291.900İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri26.520 0 26.520 41.377 0 41.377Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri62.370.127 0 62.370.127 46.524.830 0 46.524.830Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri297.482 0 297.482 208.406 0 208.406Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler8.293.914 19.281.028 27.574.942 16.533.815 22.140.568Cayılabilir Taahhütler3.050.226 26.243.762 29.293.988 2.095.400 18.937.526 21.032.926Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri3.000.226 26.243.762 29.243.988 2.045.400 18.937.526 20.982.926Diğer Cayılabilir Taahhütler50.000 0 50.000 50.000 0 50.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR171.503.773 669.678.817 841.182.590 154.965.652 627.991.664 782.957.316Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 23.653.141 23.653.141 0 27.012.103 27.012.103Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 23.653.141 23.653.141 0 27.012.103 27.012.103Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler171.503.773 646.025.676 817.529.449 154.965.652 600.979.561 755.945.213Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri18.222.213 69.704.945 87.927.158 15.504.070 58.953.279 74.457.349Vadeli Döviz Alım İşlemleri14.469.034 29.743.264 44.212.298 11.384.803 25.669.590 37.054.393Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.753.179 39.961.681 43.714.860 4.119.267 33.283.689 37.402.956Para ve Faiz Swap İşlemleri138.519.931 489.081.640 627.601.571 127.095.137 489.865.606 616.960.743Swap Para Alım İşlemleri7.099.550 160.755.344 167.854.894 9.433.744 177.256.130 186.689.874Swap Para Satım İşlemleri129.450.825 62.039.928 191.490.753 116.999.171 81.523.710 198.522.881Swap Faiz Alım İşlemleri984.778 133.143.184 134.127.962 331.111 115.542.883 115.873.994Swap Faiz Satım İşlemleri984.778 133.143.184 134.127.962 331.111 115.542.883 115.873.994Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.464.110 18.589.487 24.053.597 8.943.556 21.274.918 30.218.474Para Alım Opsiyonları2.457.143 5.708.906 8.166.049 4.557.856 6.309.858 10.867.714Para Satım Opsiyonları2.492.527 5.548.880 8.041.407 4.026.900 6.553.948 10.580.848Faiz Alım Opsiyonları0 3.656.788 3.656.788 0 4.205.556 4.205.556Faiz Satım Opsiyonları0 3.656.788 3.656.788 0 4.205.556 4.205.556Menkul Değerler Alım Opsiyonları35.320 18.125 53.445 36.407 0 36.407Menkul Değerler Satım Opsiyonları479.120 0 479.120 322.393 0 322.393Futures Para İşlemleri3.934.078 5.453.710 9.387.788 760.477 1.540.698 2.301.175Futures Para Alım İşlemleri564.648 4.822.546 5.387.194 40.052 1.481.995 1.522.047Futures Para Satım İşlemleri3.369.430 631.164 4.000.594 720.425 58.703 779.128Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer5.363.441 63.195.894 68.559.335 2.662.412 29.345.060 32.007.472EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.119.621.506 2.174.613.045 3.294.234.551 920.628.913 1.629.649.597 2.550.278.510EMANET KIYMETLER115.199.588 162.232.132 277.431.720 101.820.670 125.221.499 227.042.169Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler77.479.168 11.359.826 88.838.994 73.423.758 8.234.913 81.658.671Tahsile Alınan Çekler33.316.829 85.197.420 118.514.249 24.886.014 68.776.278 93.662.292Tahsile Alınan Ticari Senetler3.508.224 32.989.669 36.497.893 2.994.936 26.962.386 29.957.322Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler895.367 32.685.217 33.580.584 515.962 21.247.922 21.763.884Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.004.421.918 2.012.380.913 3.016.802.831 818.808.243 1.504.428.098 2.323.236.341Menkul Kıymetler55.522.418 198.490.510 254.012.928 55.405.889 148.526.695 203.932.584Teminat Senetleri18.492.102 77.815.114 96.307.216 15.393.327 58.309.803 73.703.130Emtia213.319.135 186.729.449 400.048.584 167.725.673 118.466.297 286.191.970Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul510.132.266 960.595.883 1.470.728.149 407.968.742 739.657.751 1.147.626.493Diğer Rehinli Kıymetler206.955.997 588.749.957 795.705.954 172.314.612 439.467.552 611.782.164Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.486.723.234 3.067.583.419 4.554.306.653 1.223.324.223 2.466.529.947 3.689.854.170Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı33.622.032 8.331.581Alınan Faizler49.906.742 27.329.439Ödenen Faizler-19.176.036 -13.829.106Alınan Temettüler972.338 313.791Alınan Ücret ve Komisyonlar9.181.931 4.527.829Elde Edilen Diğer Kazançlar4.590.274 2.943.604Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.300.703 1.267.727Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.774.707 -6.336.571Ödenen Vergiler-12.024.414 -2.902.083Diğer8.645.201 -4.983.049Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-18.160.381 22.697.527Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.572.004 -4.094.963Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-15.484.270 -95.418Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-85.846.504 -18.039.998Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-19.328.858 -501.213Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)248.452 -1.130.349Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)87.553.399 28.156.341Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-9.939.143 2.449.315Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)28.208.547 15.953.812Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.461.651 31.029.108YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-20.128.719 55.429İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -113Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-715.376 -292.288Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller589.538 155.259Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-31.448.382 -19.342.334Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar22.523.783 16.322.498Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-18.722.563 -8.033.541Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar8.372.053 11.566.116Diğer-727.772 -320.168FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-11.517.500 -6.346.899Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.535.537 11.637.948Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-28.858.444 -16.662.456İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.894.206 -1.094.965Kiralamaya İlişkin Ödemeler-300.387 -227.426Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-867.080 105.595Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-17.051.648 24.843.233Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar132.322.602 52.321.545Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar115.270.954 77.164.778Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)24.790.454 4.807.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLER16.464.346 -471.509Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar261.280 41.467Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-20.439 -13.939Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.571 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları415.140 54.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-114.850 1.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.203.066 -512.976Yabancı Para Çevrim Farkları1.443.978 306.372Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri15.337.793 -1.766.674Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.380.205 598.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.958.910 349.167TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.254.800 4.335.864Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)132.719.774 296.763.453 429.483.227 92.697.746 278.601.171 371.298.917Nakit ve Nakit Benzerleri28.076.647 213.926.118 242.002.765 23.200.606 198.923.187 222.123.793Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 22.757.109 179.381.883 202.138.992 17.295.382 166.725.843 184.021.225BankalarV-I-ç 2.531.935 34.637.270 37.169.205 2.974.478 32.220.764 35.195.242Para Piyasalarından Alacaklar2.804.202 22.528 2.826.730 2.948.099 44.965 2.993.064Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-16.599 -115.563 -132.162 -17.353 -68.385 -85.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 9.401.482 8.756.638 18.158.120 5.768.364 8.712.674 14.481.038Devlet Borçlanma Senetleri575.352 8.134.783 8.710.135 519.471 6.017.710 6.537.181Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.088.599 526.834 5.615.433 2.365.686 460.774 2.826.460Diğer Finansal Varlıklar3.737.531 95.021 3.832.552 2.883.207 2.234.190 5.117.397Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 94.477.659 55.889.533 150.367.192 62.974.176 46.969.483 109.943.659Devlet Borçlanma Senetleri92.745.068 50.018.389 142.763.457 61.246.085 39.819.974 101.066.059Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler241.182 849.277 1.090.459 264.898 668.883 933.781Diğer Finansal Varlıklar1.491.409 5.021.867 6.513.276 1.463.193 6.480.626 7.943.819Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 763.986 18.191.164 18.955.150 754.600 23.995.827 24.750.427Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı763.986 18.191.164 18.955.150 754.600 23.995.827 24.750.427Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)429.377.873 367.514.838 796.892.711 326.322.483 307.111.279 633.433.762KredilerV-I-e 381.804.403 357.088.765 738.893.168 292.585.111 302.937.054 595.522.165Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 4.359.821 11.175.550 15.535.371 3.642.540 8.682.657 12.325.197Faktoring Alacakları6.562.059 2.463.261 9.025.320 5.097.842 1.797.516 6.895.358İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 55.726.873 12.591.425 68.318.298 45.055.046 6.490.282 51.545.328Devlet Borçlanma Senetleri55.665.883 7.191.875 62.857.758 44.872.603 3.103.354 47.975.957Diğer Finansal Varlıklar60.990 5.399.550 5.460.540 182.443 3.386.928 3.569.371Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-19.075.283 -15.804.163 -34.879.446 -20.058.056 -12.796.230 -32.854.286SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.560.865 28.617 1.589.482 888.883 21.988 910.871Satış Amaçlı1.560.865 28.617 1.589.482 888.883 21.988 910.871Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI29.250.298 0 29.250.298 21.918.409 0 21.918.409İştirakler (Net)V-I-g 314.251 0 314.251 316.851 0 316.851Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler294.804 0 294.804 280.196 0 280.196Konsolide Edilmeyenler19.447 0 19.447 36.655 0 36.655Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 28.924.538 0 28.924.538 21.593.954 0 21.593.954Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar28.924.538 0 28.924.538 21.593.954 0 21.593.954Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 11.509 0 11.509 7.604 0 7.604Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler11.509 0 11.509 7.604 0 7.604MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11.535.622 361.869 11.897.491 11.131.311 275.713 11.407.024MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.412.745 191.371 2.604.116 2.014.282 167.743 2.182.025Şerefiye27.994 0 27.994 27.994 0 27.994Diğer2.384.751 191.371 2.576.122 1.986.288 167.743 2.154.031YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 4.613.063 0 4.613.063 4.601.916 0 4.601.916CARİ VERGİ VARLIĞI3.283.297 25.409 3.308.706 60.343 14.476 74.819ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 1.601.234 55.559 1.656.793 580.561 2.538.415 3.118.976DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 84.537.378 17.133.549 101.670.927 62.506.945 12.950.409 75.457.354VARLIKLAR TOPLAMI700.892.149 682.074.665 1.382.966.814 522.722.879 601.681.194 1.124.404.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 242.659.677 520.787.641 763.447.318 165.520.943 452.158.260 617.679.203ALINAN KREDİLERV-II-c 7.626.466 136.669.798 144.296.264 6.019.498 122.904.185 128.923.683PARA PİYASALARINA BORÇLAR43.393.162 11.693.267 55.086.429 42.829.398 10.908.455 53.737.853İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 12.192.616 39.918.930 52.111.546 8.784.977 39.292.335 48.077.312Bonolar10.996.708 0 10.996.708 5.999.193 0 5.999.193Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler610.212 0 610.212 757.078 0 757.078Tahviller585.696 39.918.930 40.504.626 2.028.706 39.292.335 41.321.041FONLAR11.172 319.403 330.575 11.191 680.513 691.704Müstakrizlerin Fonları11.172 319.403 330.575 11.191 680.513 691.704Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 4.909.040 7.196.600 12.105.640 7.097.196 6.981.331 14.078.527Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.909.040 7.196.600 12.105.640 7.097.196 6.981.331 14.078.527Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.138.189 293.185 1.431.374 983.934 255.780 1.239.714KARŞILIKLARV-II-g 38.813.854 9.884.607 48.698.461 27.864.420 7.744.897 35.609.317Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.028.355 8.907 3.037.262 2.572.040 4.391 2.576.431Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)16.998.881 8.571.149 25.570.030 12.951.315 6.572.513 19.523.828Diğer Karşılıklar18.786.618 1.304.551 20.091.169 12.341.065 1.167.993 13.509.058CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 1.791.010 65.009 1.856.019 2.537.054 24.082 2.561.136ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 10.223 0 10.223 120.438 4.511 124.949SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.299.563 44.515.902 46.815.465 2.296.445 39.182.832 41.479.277Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.299.563 44.515.902 46.815.465 2.296.445 39.182.832 41.479.277DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 102.707.448 18.679.086 121.386.534 74.142.355 9.890.864 84.033.219ÖZKAYNAKLARV-II-h 142.744.740 -7.353.774 135.390.966 98.923.927 -2.755.748 96.168.179Ödenmiş Sermaye10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.179.634 0 1.179.634 1.203.468 0 1.203.468Hisse Senedi İhraç Primleri143.630 0 143.630 143.633 0 143.633Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.036.004 0 1.036.004 1.059.835 0 1.059.835Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.320.455 100 8.320.555 8.054.093 100 8.054.193Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler32.306.846 -7.614.944 24.691.902 11.320.953 -3.031.910 8.289.043Kar Yedekleri57.318.206 4.619 57.322.825 51.379.015 4.619 51.383.634Yasal Yedekler7.063.126 1.930 7.065.056 5.832.370 1.930 5.834.300Statü Yedekleri289.294 0 289.294 225.558 0 225.558Olağanüstü Yedekler49.965.786 2.689 49.968.475 45.321.087 2.689 45.323.776Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar22.515.490 853.240 23.368.730 13.085.039 417.874 13.502.913Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-146.933 417.874 270.941 -263.478 225.331 -38.147Dönem Net Kâr veya Zararı22.662.423 435.366 23.097.789 13.348.517 192.543 13.541.060Azınlık PaylarıV-II-ı 11.104.109 -596.789 10.507.320 9.381.359 -146.431 9.234.928YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI600.297.160 782.669.654 1.382.966.814 437.131.776 687.272.297 1.124.404.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 59.363.416 30.066.695 33.014.263 15.942.265Kredilerden Alınan Faizler36.772.487 21.426.950 20.689.164 11.268.014Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler284.989 322.863 40.107 204.748Bankalardan Alınan Faizler450.520 346.328 215.842 195.209Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler841.402 233.262 328.834 113.879Menkul Değerlerden Alınan Faizler19.669.481 7.012.560 11.016.149 3.785.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar141.432 61.441 67.270 31.113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar12.059.986 4.305.274 6.634.510 2.336.343İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.468.063 2.645.845 4.314.369 1.418.350Finansal Kiralama Faiz Gelirleri699.846 382.607 381.092 201.657Diğer Faiz Gelirleri644.691 342.125 343.075 172.952FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -21.930.311 -14.740.237 -11.636.927 -7.930.585Mevduata Verilen Faizler-13.463.629 -8.316.116 -6.990.350 -4.469.232Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.042.910 -1.122.356 -1.137.359 -601.815Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.522.960 -2.277.290 -967.311 -1.292.899İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.985.929 -2.747.965 -2.066.950 -1.419.758Kiralama Faiz Giderleri-100.540 -75.723 -52.333 -38.942Diğer Faiz Giderleri-814.343 -200.787 -422.624 -107.939NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ37.433.105 15.326.458 21.377.336 8.011.680NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.996.809 2.947.640 3.594.036 1.540.098Alınan Ücret ve Komisyonlar9.181.931 4.527.829 5.392.990 2.380.751Gayri Nakdi Kredilerden1.031.554 620.054 550.963 325.150Diğer8.150.377 3.907.775 4.842.027 2.055.601Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.185.122 -1.580.189 -1.798.954 -840.653Gayri Nakdi Kredilere-13.788 -5.757 -7.917 -3.036Diğer-3.171.334 -1.574.432 -1.791.037 -837.617TEMETTÜ GELİRLERİ217.713 59.128 114.153 37.402TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c 6.175.142 -3.264.754 3.818.407 -2.305.304Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.136.470 535.699 771.131 386.224Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.624.609 -1.181.029 -2.363.145 -8.570.376Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)13.663.281 -2.619.424 5.410.421 5.878.848DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 10.482.925 7.390.794 5.599.740 3.416.865FAALİYET BRÜT KÂRI60.305.694 22.459.266 34.503.672 10.700.741BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -6.303.447 -5.293.047 -3.637.922 -2.296.393DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -3.174.076 -714.693 -2.152.602 -263.961PERSONEL GİDERLERİ (-)-7.717.867 -3.585.007 -4.850.077 -1.812.732DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -18.214.172 -9.298.562 -10.113.076 -4.806.374NET FAALİYET KARI (ZARARI)24.896.132 3.567.957 13.749.995 1.521.281BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)4.741.976 1.477.196 2.870.456 838.144NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.638.108 5.045.153 16.620.451 2.359.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -4.847.654 -237.780 -1.202.846 187.985Cari Vergi Karşılığı-7.562.762 -857.828 2.650.488 -491.272Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.710.569 -2.022.091 -214.986 903.445Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.425.677 2.642.139 -3.638.348 -224.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)24.790.454 4.807.373 15.417.605 2.547.410DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 24.790.454 4.807.373 15.417.605 2.547.410Grubun Karı (Zararı)23.097.789 4.078.496 14.472.004 2.195.565Azınlık Payları Karı (Zararı)1.692.665 728.877 945.601 351.845Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,30977890 0,40784960 1,44720040 0,21955650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053118BIST