***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.02.2021 18:40
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.02.2021 tarihli açıklamamız. Esas Sözleşmemizin 25,28 ve 62 numaralı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908367
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
18:058,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
18:05419,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 8,31
|Açılış
|: 419,26
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,65
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|DIRIT
|9,92
|5.493.949
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.920.296
|% 9,97
|
|KONTR
|64,75
|62.472.641
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|VERTU
|25,98
|40.860.367
|% -8,84
|
|SUMAS
|71,80
|358.847
|% -7,95
|
|INVEO
|139,80
|20.055.032
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISKPL
|32,04
|361.243.002
|% 2,30
|
|ESEN
|35,00
|236.878.785
|% -1,69
|
|SOKM
|14,09
|194.279.974
|% -2,69
|
|OYAKC
|8,65
|158.676.997
|% -0,23
|
|OYAKC
|8,65
|158.676.997
|% -0,23
|
|TURSG
|7,44
|112.519.392
|% -0,67
|
|ISKPL
|32,04
|361.243.002
|% 2,30
|
|KRVGD
|16,11
|120.044.835
|% 3,07
|
|ESEN
|35,00
|236.878.785
|% -1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0963
|7,1019
|% 0,64
|
|Euro
|8,5544
|8,5609
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7297
|9,7784
|% 0,67
|
|Frank
|7,8714
|7,9189
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8872
|1,8966
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|25,58
|
|Altın Gr.
|418
|419
|7,61
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,17
|
|B. Petrol
|60,22
|60,22
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
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17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
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17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351