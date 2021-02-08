***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.02.2021 tarihli açıklamamız. Esas Sözleşmemizin 25,28 ve 62 numaralı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908367BIST