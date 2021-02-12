***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.02.2021 20:32
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.02.2021 ve 08.02.2021 tarihli açıklamalarımız. Esas Sözleşmemizin 25, 28 ve 62 numaralı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909489
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
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|Önceki Kapanış
|: 1.546
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1.549
En Düşük
1.527
18:057,0232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,0400
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|Önceki Kapanış
|: 7,0300
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7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,5250
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8,5445
En Düşük
8,4862
18:05411,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,66
|Açılış
|: 411,82
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|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0198
|7,0232
|% -0,04
|
|Euro
|8,5082
|8,5183
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,7049
|9,7536
|% 0,29
|
|Frank
|7,8480
|7,8952
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8672
|1,8766
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-2,86
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58
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