***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.02.2021 ve 08.02.2021 tarihli açıklamalarımız. Esas Sözleşmemizin 25, 28 ve 62 numaralı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909489BIST