***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2021, 08.02.2021, 12.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.02.2021, 08.02.2021 ve 12.02.2021 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımıza konu Bankamız Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı onayı alınmış olup ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914929BIST