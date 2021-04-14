***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2021, 08.02.2021, 12.02.2021, 03.03.2021Açıklamalarİlgi: 03.02.2021, 08.02.2021, 12.02.2021 ve 03.03.2021 tarihli açıklamalarımız.Esas sözleşmemizin 25, 28 ve 62 numaralı maddeleri değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 14.04.2021 tarih, 10309 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Bankamız Esas Sözleşmesine ekte yer verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No25, 28, 62 09/04/2021 14/04/2021 10309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928205BIST