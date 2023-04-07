***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 5 numaralı maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 07.04.2023 tarih, 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Bankamız Esas Sözleşmesine ekte yer verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No5 07/04/2023 07/04/2023 10807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134110BIST