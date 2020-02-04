***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
04.02.2020 18:03
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 07.02.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 07/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817018
BIST
17:54122.165
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 2.922,17
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.198
En Düşük
120.159
17:545,9713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0140
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:546,5973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0226
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:54299,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -4,40
|Açılış
|: 299,11
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,88
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.547.437
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.539.176
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|HLGYO
|1,67
|245.665.013
|% 12,08
|
|RYSAS
|9,50
|14.878.169
|% 11,90
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|MRGYO
|1,49
|27.396.068
|% -6,29
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|QNBFL
|140,00
|819.801
|% -3,45
|
|THYAO
|14,34
|1.334.012.868
|% 3,61
|
|PETKM
|4,24
|830.752.877
|% 3,16
|
|HALKB
|7,42
|773.311.654
|% 7,85
|
|ASELS
|24,48
|700.777.846
|% 4,70
|
|SISE
|5,61
|567.754.677
|% 0,54
|
|TEKTU
|1,63
|310.547.437
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|830.752.877
|% 3,16
|
|IHLAS
|0,90
|145.583.233
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,91
|452.625.181
|% 3,19
|
|HLGYO
|1,67
|245.665.013
|% 12,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7511
|7,7900
|% -0,00
|
|Frank
|6,1318
|6,1688
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5868
|1,5947
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-17,35
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,81
|
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