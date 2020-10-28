***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
28.10.2020 10:48
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 06.11.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2020 30/09/2020 06/11/2020
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884603
BIST
12:081.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -16,19
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:088,2763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0915
|Açılış
|: 8,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2763
En Düşük
8,1715
12:089,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0682
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7271
En Düşük
9,6415
12:08505,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,99
|Açılış
|: 505,66
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,95
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:08
|DYOBY
|12,43
|17.139.900
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.056.064
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,04
|1.001.486.239
|% 8,51
|
|TSKB
|2,32
|995.055.162
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,82
|529.494.463
|% 6,43
|
|ASELS
|17,62
|528.677.539
|% 1,50
|
|GARAN
|6,83
|430.553.903
|% -1,01
|
|SKBNK
|2,04
|1.001.486.239
|% 8,51
|
|TSKB
|2,32
|995.055.162
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,82
|529.494.463
|% 6,43
|
|YKBNK
|2,16
|184.997.014
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,23
|257.486.685
|% -1,52
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2715
|8,2763
|% 1,12
|
|Euro
|9,7225
|9,7271
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,7046
|10,7583
|% 0,62
|
|Frank
|9,0325
|9,0869
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% 0,99
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-5,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|1,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|24,72
|
|Yarım
|1.609
|1.650
|11,96
|
|Çeyrek
|807
|825
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 74 kaybederek (% -1.56 ) 1, 247
-
12:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TSKB, ALBRK
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SKBNK, TSKB, TRKCM
-
12:21XU100
Endeks 1, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 8, 056.00 milyon TL de
-
12:16XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de