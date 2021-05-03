***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
03.05.2021 14:38
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin üç aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 07.05.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 07/05/2021
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934110
BIST
14:341.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:348,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0262
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:3410,0255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0549
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:34474,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,15
|Açılış
|: 474,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:34
|MRSHL
|271,70
|1.739.695
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.832.338
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.091.548
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.824.107
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.587.880
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.362.637
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.012.057
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,66
|667.483.616
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,34
|437.670.217
|% 2,51
|
|BIOEN
|18,08
|423.331.491
|% 1,52
|
|KOZAL
|112,90
|384.634.515
|% -0,09
|
|EREGL
|18,94
|384.594.525
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|196.999.544
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|135.581.227
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|307.379.574
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,34
|437.670.217
|% 2,51
|
|DOHOL
|2,95
|164.002.237
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2961
|8,3012
|% 0,32
|
|Euro
|9,9985
|10,0255
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,4738
|11,5314
|% 0,64
|
|Frank
|9,0453
|9,0998
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% 0,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|11,86
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
|
|B. Petrol
|66,80
|66,80
|0,04
|