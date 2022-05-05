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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim

05.05.2022 14:16
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Bankamızın 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ilişkin üç aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 09.05.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026574


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 5.966.794 % 10,00  
CRDFA 2,75 26.531.786 % 10,00  
DENGE 1,54 1.164.141 % 10,00  
TIRE 15,44 10.938.113 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.397.945 % 9,96  
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14:01 Alış Satış %  
Dolar 14,8613 14,8688 % 0,92  
Euro 15,7488 15,7610 % 0,65  
Sterlin 18,5934 18,6866 % 0,25  
Frank 15,1479 15,2391 % 0,44  
Riyal 3,9501 3,9700 % 0,94  
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14:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.900 18,34  
Altın Gr. 906 906 15,46  
Cumhuriyet 6.064 6.156 -18,00  
Tam 6.035 6.186 -19,91  
Yarım 2.917 2.992 -9,62  
Çeyrek 1.463 1.496 -4,82  
Gümüş.Ons 22,96 22,98 0,00  
Gümüş Gr. 10,95 10,96 0,07  
B. Petrol 111 111 0,58  
Seans Raporu 14:01
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