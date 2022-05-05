***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
05.05.2022 14:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ilişkin üç aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 09.05.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026574
BIST
14:022.481
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 50,85
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.482
En Düşük
2.460
14:0214,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1372
|Açılış
|: 14,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:0215,7619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1022
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:02906,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 15,46
|Açılış
|: 906,05
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
907,72
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:01
|IMASM
|18,15
|5.966.794
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.531.786
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.938.113
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.397.945
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,23
|119.211.818
|% -7,43
|
|DITAS
|26,62
|26.168.620
|% -7,25
|
|AKGRT
|3,16
|43.470.481
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.615.942.548
|% 3,01
|
|SISE
|18,42
|1.173.503.198
|% 1,66
|
|TUPRS
|248,90
|839.972.958
|% 6,28
|
|KRDMD
|15,65
|750.485.966
|% 3,23
|
|EREGL
|33,96
|728.491.798
|% 1,19
|
|ODAS
|2,67
|648.993.261
|% 8,98
|
|YKBNK
|4,96
|584.339.858
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,76
|288.680.807
|% 3,76
|
|DOHOL
|3,55
|313.958.363
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,01
|647.988.162
|% 1,01
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8613
|14,8688
|% 0,92
|
|Euro
|15,7488
|15,7610
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,5934
|18,6866
|% 0,25
|
|Frank
|15,1479
|15,2391
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9501
|3,9700
|% 0,94
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|18,34
|
|Altın Gr.
|906
|906
|15,46
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-18,00
|
|Tam
|6.035
|6.186
|-19,91
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-9,62
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-4,82
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,58
|