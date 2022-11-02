***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
02.11.2022 17:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 07.11.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 07/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076312
BIST
17:394.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 19,78
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:3918,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:3918,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:39987,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,94
|Açılış
|: 987,17
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|MIATK
|68,75
|298.182.340
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.402.846
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.225.598
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|232.502.025
|% 9,98
|
|EDATA
|24,46
|85.849.385
|% 9,98
|
|LIDER
|44,36
|57.624.447
|% -8,08
|
|YAPRK
|48,52
|42.346.477
|% -7,40
|
|KRGYO
|8,09
|114.654.975
|% -6,90
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|OSMEN
|48,50
|6.453.514
|% -5,09
|
|ODAS
|8,44
|1.948.612.259
|% 7,65
|
|EKGYO
|4,53
|1.616.018.251
|% 0,44
|
|ENJSA
|21,72
|1.295.073.442
|% 2,94
|
|KONTR
|114,50
|1.229.050.064
|% 6,12
|
|HALKB
|8,30
|1.123.089.817
|% 0,73
|
|EKGYO
|4,53
|1.616.018.251
|% 0,44
|
|ODAS
|8,44
|1.948.612.259
|% 7,65
|
|IHLGM
|1,01
|145.863.857
|% 2,02
|
|HALKB
|8,30
|1.123.089.817
|% 0,73
|
|ADESE
|1,28
|124.111.832
|% 0,79
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,6217
|% 0,19
|
|Euro
|18,3890
|18,4024
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,3142
|21,4211
|% 0,13
|
|Frank
|18,5915
|18,7035
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,14
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,26
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.648
|6.704
|9,00
|
|Yarım
|3.239
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,02
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|0,00
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54KUTPO
Yüzde 4.14 oranında artışla 56.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 070 adet işlem
-
17:53VAKKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 37.26 lira fiyatla işlem gören hissede 408, 139 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 4, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 70, 574.00 milyon TL de
-
17:52MIATK
Yüzde 10.00 oranında artışla 68.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 525, 090 adet işlem
-
17:51TUCLK
Yüzde 6.72 oranında artışla 31.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 530, 437 adet işlem