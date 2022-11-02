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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim

02.11.2022 17:57
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

Bankamızın 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 15.11.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 15/11/2022
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076317


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 68,75 300.565.284 % 10,00  
PRKAB 34,10 292.178.695 % 10,00  
ERCB 85,25 96.946.400 % 10,00  
NTGAZ 35,88 187.861.762 % 9,99  
EDATA 24,46 88.708.734 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6162 18,6188 % 0,18  
Euro 18,3745 18,3879 % 0,16  
Sterlin 21,2645 21,3711 % -0,10  
Frank 18,5609 18,6727 % 0,23  
Riyal 4,9410 4,9657 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 -1,01  
Altın Gr. 986 986 0,62  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.630 6.692 -3,00  
Yarım 3.230 3.272 -1,00  
Çeyrek 1.620 1.635 0,00  
Gümüş.Ons 19,57 19,60 -0,04  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 -0,02  
B. Petrol 96,41 96,41 1,76  
Seans Raporu 18:05
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