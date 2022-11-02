***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
02.11.2022 17:57
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 15.11.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 15/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076317
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05986,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,16
|Açılış
|: 986,38
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6188
|% 0,18
|
|Euro
|18,3745
|18,3879
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2645
|21,3711
|% -0,10
|
|Frank
|18,5609
|18,6727
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9410
|4,9657
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-1,01
|
|Altın Gr.
|986
|986
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.630
|6.692
|-3,00
|
|Yarım
|3.230
|3.272
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.635
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|1,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de