***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 08.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 2020 yılına ilişkin beklentilerini içeren "geleceğe yönelik değerlendirmeleri"ne yer verilmişti. Covid-19 pandemisinin ekonomi ve bankacılık sektörünün faaliyetleri üzerindeki etkileri dikkate alınarak 2020 yıl sonu beklentilerimizde ekteki tabloda yer verilen güncellemeler yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866835BIST