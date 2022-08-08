***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 08.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 2022 yılına ilişkin beklentilerini içeren "geleceğe yönelik değerlendirmeleri"ne yer verilmişti. Ekonomi ve bankacılık sektörünün yıl içerisindeki genel görünümü dikkate alınarak 2022 yıl sonu beklentilerimizde ekteki tabloda yer verilen güncellemeler yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053091BIST