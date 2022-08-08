***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.08.2022 18:29
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 2022 yılına ilişkin beklentilerini içeren "geleceğe yönelik değerlendirmeleri"ne yer verilmişti. Ekonomi ve bankacılık sektörünün yıl içerisindeki genel görünümü dikkate alınarak 2022 yıl sonu beklentilerimizde ekteki tabloda yer verilen güncellemeler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053091
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1370
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.033,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.033,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,53
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9525
|17,9598
|% 0,27
|
|Euro
|18,3047
|18,3783
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,6511
|21,7597
|% 0,44
|
|Frank
|18,7399
|18,8528
|% 1,04
|
|Riyal
|4,7619
|4,7858
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|11,91
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|10,11
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.996
|6,00
|
|Yarım
|3.367
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
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