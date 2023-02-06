***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 günü meydana gelen ardışık depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bu üzücü durum sebebiyle, bu akşam yapmayı planladığımız webcast yayını iptal edilmiştir. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Bankamızın 2023 yıl sonu beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine ilişikte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110171BIST