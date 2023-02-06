***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
06.02.2023 20:26
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.02.2023 günü meydana gelen ardışık depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bu üzücü durum sebebiyle, bu akşam yapmayı planladığımız webcast yayını iptal edilmiştir. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Bankamızın 2023 yıl sonu beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine ilişikte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110171
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,2084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1031
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1703
18:051.129,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.129,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8243
|18,8297
|% 0,05
|
|Euro
|20,1983
|20,2084
|% -0,51
|
|Sterlin
|22,5742
|22,6874
|% -0,16
|
|Frank
|20,1996
|20,3213
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,30
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.710
|7.778
|-83,00
|
|Yarım
|3.767
|3.806
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS