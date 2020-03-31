***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2020 19:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması
3 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
7 - Denetçinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
9 - Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Amendment to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 31.03.2020 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.
3-Yönetim Kurulu 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
4-Kârın Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ekteki tablolarda belirtilen şekilde kullanımı kararlaştırılmıştır.
5-Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Ersin Önder Çiftçioğlu, Yusuf Ziya Toprak, Sadrettin Yurtsever, Fazlı Bulut, Durmuş Öztek, Mustafa Rıdvan Selçuk ve Recep Hakan Özyıldız seçilmişlerdir. Ahmet Gökhan Sungur ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.
6-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.
7-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2020 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.
8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
9-Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
10-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.
11-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833671
BIST