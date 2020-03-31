***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması3 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti7 - Denetçinin seçimi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi9 - Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Amendment to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 31.03.2020 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.3-Yönetim Kurulu 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.4-Kârın Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ekteki tablolarda belirtilen şekilde kullanımı kararlaştırılmıştır.5-Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Ersin Önder Çiftçioğlu, Yusuf Ziya Toprak, Sadrettin Yurtsever, Fazlı Bulut, Durmuş Öztek, Mustafa Rıdvan Selçuk ve Recep Hakan Özyıldız seçilmişlerdir. Ahmet Gökhan Sungur ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.6-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.7-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2020 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.9-Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.10-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.11-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833671BIST