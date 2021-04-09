***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2021 17:19
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması
3 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
4 - Kar dağıtımı, kar dağıtımı şekli ve dağıtım gününün tespiti
5 - Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapılması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
7 - Denetçinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
9 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de değişiklik yapılması
10 - Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 25, 28 ve 62. maddelerinde değişiklik yapılması
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
12 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Amendments to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 31.03.2021 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.
3-Yönetim Kurulu 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
4-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 02.04.2021 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.
5-01.04.2021 tarihi itibarıyla Sayın Füsun Tümsavaş'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılması üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihten geçerli olarak, kalan süreyi tamamlamak ve 2023 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine karar verilmiştir.
6-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.
7-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2021 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.
8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
9-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 2, 8 ve 16. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
10-Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 25, 28 ve 62. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
11-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.
12-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
İlgi: 02.03.2021, 31.03.2021 ve 01.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamızın 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926270
BIST