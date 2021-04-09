***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması3 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi4 - Kar dağıtımı, kar dağıtımı şekli ve dağıtım gününün tespiti5 - Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapılması6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti7 - Denetçinin seçimi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi9 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de değişiklik yapılması10 - Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 25, 28 ve 62. maddelerinde değişiklik yapılması11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi12 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Amendments to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 31.03.2021 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.3-Yönetim Kurulu 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.4-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 02.04.2021 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.5-01.04.2021 tarihi itibarıyla Sayın Füsun Tümsavaş'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılması üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihten geçerli olarak, kalan süreyi tamamlamak ve 2023 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine karar verilmiştir.6-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.7-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2021 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.9-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 2, 8 ve 16. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.10-Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 25, 28 ve 62. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.11-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.12-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalarİlgi: 02.03.2021, 31.03.2021 ve 01.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.Bankamızın 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926270BIST