***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bilgilendirme Dokümanı (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.02.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması3 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi4 - Bankamız başvurusuna istinaden BDDK tarafından nakden dağıtımına izin verilen kârın dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti5 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti6 - Denetçinin seçimi7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi8 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi9 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalarİlgi: Olağan Genel Kurula İlişkin 25.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı özel durum açıklamamız, bilgilendirme dokümanı ekindeki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosunda, "Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Karı oranı"nın %9,42 olarak güncellenmesi nedeniyle tekrar gönderilmektedir.Güncellenen Bilgilendirme Dokümanına ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004917BIST