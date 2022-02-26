***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2022 00:03
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bilgilendirme Dokümanı (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması
3 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
4 - Bankamız başvurusuna istinaden BDDK tarafından nakden dağıtımına izin verilen kârın dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
6 - Denetçinin seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
8 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
9 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
İlgi: Olağan Genel Kurula İlişkin 25.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız, bilgilendirme dokümanı ekindeki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosunda, "Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Karı oranı"nın %9,42 olarak güncellenmesi nedeniyle tekrar gönderilmektedir.
Güncellenen Bilgilendirme Dokümanına ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004917
BIST