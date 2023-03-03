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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2023 22:18
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.03.2023
Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması
3 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
4 - Bankamız başvurusuna istinaden BDDK tarafından nakden dağıtımına izin verilen karın dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
9 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması
10 - Deprem bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması
11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
13 - 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
14 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Amendments to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un 30.03.2023 Perşembe günü saat 14:00'te İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yukarıda yer alan gündem ile toplanmasını kararlaştırmıştır.
Genel Kurula ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ve Ana Sözleşme'nin değişen maddesinin eski ve yeni şekillerine ekte yer verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120213


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Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
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