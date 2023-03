***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması3 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi4 - Bankamız başvurusuna istinaden BDDK tarafından nakden dağıtımına izin verilen karın dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti5 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi7 - Denetçinin seçimi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi9 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması10 - Deprem bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi13 - 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi14 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Amendments to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 30.03.2023 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.3-Yönetim Kurulu 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.4-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 03.04.2023 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.5-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.6- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Adnan Bali, Fazlı Bulut, Durmuş Öztek, Recep Hakan Özyıldız, Mustafa Rıdvan Selçuk, Sadrettin Yurtsever, Güzide Meltem Kökden ve Şebnem Aydın seçilmişlerdir. Ahmet Gökhan Sungur ve Gökhan Şen ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.7-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2023 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.9- Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.10- Deprem bağış ve yardımları hakkında bilgi verilerek ilgili bağış ve yardımlar onaylanmıştır.11- Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.12- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.13- 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmiştir.14- Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Amendments to the Articles of Incorporation.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 6 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarKAP sisteminin 5 MB dosya boyutu sınırı nedeniyle 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve eklerine bir bütün olarak www.isbank.com.tr/contentmanagement/IsbankMeetingReports/pdf/Tutanak2023.pdf adresinden ulaşılabilecektir.Bankamız 30.03.2023 tarihli Genel Kurulu'na ilişkin Tutanak kişisel verilerin kapatılması suretiyle tekraren iletilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130098BIST