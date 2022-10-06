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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

06.10.2022 20:03
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz 
Bayındır Sağlık Grubu 
bünyesinde faaliyet gösteren Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekildiği ifade edilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler, hepimizi derinden üzmüştür. Bu kapsamda çeşitli basın ve sosyal medya mecralarında çıkan, Bankamız ve Bankamız yöneticilerini de hedef alan "olayın örtbas edildiği" şeklindeki iddialar asılsız olup, gerçek durumu yansıtmamaktadır. İştirakimiz tarafından konudan haberdar olunması akabinde ilgili şahıslar derhal görevden el çektirilerek, gerekli soruşturmaların yürütüldüğü ve 24 Şubat 2022 tarihinde ilgililerin iş akitleri feshedilerek, eş zamanlı olarak adı geçenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Bulunulan aşamada İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 06 Ekim 2022 tarihinde Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
İştirakimiz ile birlikte Bankamızın da tüm bu süreçlerin takipçisi olacağını ve asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068497


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