***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimizBayındır Sağlık Grububünyesinde faaliyet gösteren Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekildiği ifade edilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler, hepimizi derinden üzmüştür. Bu kapsamda çeşitli basın ve sosyal medya mecralarında çıkan, Bankamız ve Bankamız yöneticilerini de hedef alan "olayın örtbas edildiği" şeklindeki iddialar asılsız olup, gerçek durumu yansıtmamaktadır. İştirakimiz tarafından konudan haberdar olunması akabinde ilgili şahıslar derhal görevden el çektirilerek, gerekli soruşturmaların yürütüldüğü ve 24 Şubat 2022 tarihinde ilgililerin iş akitleri feshedilerek, eş zamanlı olarak adı geçenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.Bulunulan aşamada İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 06 Ekim 2022 tarihinde Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.İştirakimiz ile birlikte Bankamızın da tüm bu süreçlerin takipçisi olacağını ve asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068497BIST