***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
30.10.2020 15:53
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020,16.09.2020 ve 28.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.08.2020, 16.09.2020 ve 28.10.2020 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamalarımızda belirtilen borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884952
BIST
16:361.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -22,16
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:368,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0749
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:369,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0965
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:36507,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 10,30
|Açılış
|: 507,68
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|GARAN
|6,63
|874.473.111
|% -2,21
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|SISE
|6,16
|605.849.034
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|ALBRK
|1,61
|367.366.453
|% -9,04
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.684.513
|% -5,45
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3589
|8,3632
|% 0,90
|
|Euro
|9,7686
|9,7774
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,8246
|10,8789
|% 1,40
|
|Frank
|9,1045
|9,1593
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2242
|2,2354
|% 1,04
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|17,21
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,30
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.408
|58,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51IDEAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 371 adet işlem
-
16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
-
16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem