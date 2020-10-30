***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020,16.09.2020 ve 28.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 26.08.2020, 16.09.2020 ve 28.10.2020 tarihli açıklamalarımız.İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamalarımızda belirtilen borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884952BIST