***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
08.01.2021 18:35
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil ve bono ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898508
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05440,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -11,89
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
437,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3579
|7,3663
|% 0,25
|
|Euro
|9,0158
|9,0241
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,9674
|10,0174
|% 0,33
|
|Frank
|8,2957
|8,3457
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-61,30
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-11,69
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-1,80
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,32
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|1,03
|