***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 09.07.2021 ve 12.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2021/35 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu. Bu doğrultuda İTMK ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950361BIST