***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2021 17:26
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.07.2021 ve 12.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2021/35 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu. Bu doğrultuda İTMK ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950361
BIST
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504,34
En Düşük
497,28
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|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
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|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
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|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|KOZAL
|104,80
|327.425.943
|% -3,32
|
|SASA
|26,46
|294.492.490
|% -4,41
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|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
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|ODAS
|1,87
|81.698.359
|% -0,53
|
|BMSCH
|5,58
|248.435.383
|% -5,90
|
|BERA
|11,14
|168.181.989
|% -0,09
|
|TKNSA
|6,76
|93.791.541
|% 0,00
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|18:00
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,6320
|8,6339
|% -0,28
|
|Euro
|10,2407
|10,2523
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9372
|11,9970
|% -0,52
|
|Frank
|9,3817
|9,4382
|% -0,52
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|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,35
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|18:00
|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-3,33
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|Altın Gr.
|501
|501
|-2,79
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|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
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|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
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|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
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|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
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|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,08
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|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
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|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,35
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