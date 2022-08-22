***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
22.08.2022 18:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi:19.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2022/42 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu. Bu doğrultuda İTMK ihraç limitine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057614
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0518,0209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1352
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0103
18:051.011,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.011,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YYAPI
|1,32
|70.378.218
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.502.992
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|692.670
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.086.375
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.087.513
|% 9,98
|
|UFUK
|65,20
|2.262.526
|% -9,94
|
|AZTEK
|13,29
|530.519.516
|% -8,28
|
|GZNMI
|38,12
|351.224.214
|% -7,66
|
|BRKO
|2,00
|1.527.272
|% -6,54
|
|GLRYH
|3,85
|61.470.007
|% -6,10
|
|PETKM
|12,02
|6.630.208.798
|% 3,62
|
|THYAO
|67,80
|4.972.688.211
|% -1,02
|
|AKBNK
|10,77
|3.333.879.279
|% 1,60
|
|EKGYO
|3,89
|3.061.918.398
|% 6,28
|
|SASA
|52,85
|3.023.926.375
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,89
|3.061.918.398
|% 6,28
|
|PETKM
|12,02
|6.630.208.798
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,82
|2.853.779.741
|% 2,65
|
|AKBNK
|10,77
|3.333.879.279
|% 1,60
|
|DOHOL
|4,99
|1.365.696.219
|% 0,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0907
|18,0986
|% 0,07
|
|Euro
|18,0121
|18,0308
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,2749
|21,3816
|% -0,26
|
|Frank
|18,7211
|18,8338
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8063
|4,8304
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-10,05
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.883
|-54,00
|
|Yarım
|3.321
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-3,55
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem