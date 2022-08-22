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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

22.08.2022 18:16
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:19.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız.  İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2022/42 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.    Bu doğrultuda İTMK ihraç limitine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057614


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YYAPI 1,32 70.378.218 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.816 6.883 -54,00  
Yarım 3.321 3.365 -27,00  
Çeyrek 1.666 1.682 -13,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,06 0,00  
Gümüş Gr. 11,07 11,09 -0,00  
B. Petrol 93,17 93,17 -3,55  
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