***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:19.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2022/42 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu. Bu doğrultuda İTMK ihraç limitine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057614BIST