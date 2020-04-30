***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.04.2020 15:36
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı için SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 30.04.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun Bankamızca bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 500 milyon Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841567
BIST
15:24100.827
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 101.996
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
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386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.672.961
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.286.585
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|21.806.131
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.833.157
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|14.280.113
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.347.015
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.211.861
|% -9,99
|
|GARAN
|8,36
|1.015.080.845
|% -0,59
|
|THYAO
|10,63
|465.153.841
|% 0,09
|
|ASELS
|27,24
|410.576.823
|% -0,58
|
|PETKM
|3,56
|383.778.439
|% -1,11
|
|AFYON
|2,62
|322.185.215
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,62
|322.185.215
|% 3,15
|
|GARAN
|8,36
|1.015.080.845
|% -0,59
|
|PETKM
|3,56
|383.778.439
|% -1,11
|
|IHLGM
|1,06
|113.523.413
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7188
|8,7625
|% 0,90
|
|Frank
|7,1649
|7,2080
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,47
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|11,80
|
|Tam
|2.531
|2.586
|12,10
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,90
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
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