***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracına İlişkin SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 30.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.06.2020İhilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 2020/35 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849382BIST