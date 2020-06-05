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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.06.2020 12:29
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracına İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 30.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
İhilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu İTMK ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 2020/35 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849382


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Tam 2.478 2.503 -15,50  
Yarım 1.209 1.224 -5,70  
Çeyrek 605 612 -2,90  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 -0,06  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,01  
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