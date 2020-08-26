***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.08.2020 19:07
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, 5 milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871323
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05461,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,18
|Açılış
|: 461,63
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
462,25
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3672
|7,3733
|% -0,23
|
|Euro
|8,7132
|8,7354
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7108
|9,7595
|% 0,16
|
|Frank
|8,0866
|8,1353
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|18,46
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,17
|
|B. Petrol
|46,18
|46,18
|-0,11
|