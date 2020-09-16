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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.09.2020 17:55
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Yönetim Kurulumuzca, 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875317


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Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
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