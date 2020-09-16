***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.09.2020 17:55
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Yönetim Kurulumuzca, 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875317
BIST
17:551.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:557,5077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
17:558,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:55473,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,84
|Açılış
|: 473,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KARTN
|738,40
|136.668.385
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.322.307
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.071.672
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.786.261
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.046.990
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.570.873
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|90.673.947
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|FENER
|31,06
|272.941.858
|% -8,75
|
|KRDMD
|3,19
|1.008.632.992
|% 2,57
|
|SASA
|17,02
|748.385.450
|% 4,61
|
|PETKM
|4,35
|674.535.734
|% -1,14
|
|SISE
|6,38
|515.857.659
|% 0,47
|
|AVOD
|4,04
|390.846.915
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,19
|1.008.632.992
|% 2,57
|
|IHLAS
|1,09
|245.447.490
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|674.535.734
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|237.760.352
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|186.082.901
|% 5,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5052
|7,5077
|% 0,24
|
|Euro
|8,8871
|8,8914
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7115
|9,7602
|% 0,87
|
|Frank
|8,2170
|8,2665
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,07
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|9,68
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|0,96
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem