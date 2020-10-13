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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.10.2020 14:12
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 33.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 12.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamıza Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Tarihi eklenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881166


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 54,25 4.306.257 % 10,00  
NTHOL 3,19 190.100.240 % 10,00  
DAGHL 13,31 660.668 % 10,00  
BMELK 14,52 1.913.533 % 10,00  
KERVN 2,20 5.277.752 % 10,00  
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14:03 Alış Satış %  
Dolar 7,9070 7,9110 % 0,28  
Euro 9,3288 9,3338 % 0,01  
Sterlin 10,2895 10,3411 % 0,16  
Frank 8,6435 8,6956 % 0,06  
Riyal 2,1009 2,1114 % 0,23  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 -1,80  
Altın Gr. 488 488 0,53  
Cumhuriyet 3.226 3.275 3,00  
Tam 3.212 3.292 3,33  
Yarım 1.553 1.592 1,61  
Çeyrek 779 796 0,81  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 -0,11  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,02  
B. Petrol 42,31 42,31 0,59  
Seans Raporu 14:03
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