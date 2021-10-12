***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.10.2021 18:12
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.10.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 06.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Yönetim Kurulumuzca, 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970035
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:059,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0510,4414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0436
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:05512,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,14
|Açılış
|: 512,87
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|192,50
|17.959.603
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.777.987
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|44.174.293
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|2.331.060
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.286.702
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.212.984
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.527.404
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|68.848.389
|% -8,72
|
|GARAN
|9,49
|1.771.431.163
|% 0,53
|
|ASELS
|16,35
|1.352.488.114
|% 3,35
|
|THYAO
|14,01
|1.145.753.728
|% -1,34
|
|SASA
|27,68
|781.871.079
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,79
|760.893.100
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,42
|667.810.303
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|378.140.919
|% 2,23
|
|GARAN
|9,49
|1.771.431.163
|% 0,53
|
|ODAS
|1,49
|171.513.025
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,79
|760.893.100
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0338
|9,0416
|% 0,45
|
|Euro
|10,4368
|10,4426
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,2603
|12,3218
|% 0,49
|
|Frank
|9,6888
|9,7472
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4036
|2,4157
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|9,77
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem