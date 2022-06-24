***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.06.2022 18:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Yeşil ve/veya Sürdürülebilir Tahvil, Bono ve Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.06.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.05.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, yurt dışında ihraç edilmek üzere, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil, bono ve borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi'ne ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşüne ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 second-party-opinion.pdf
EK: 2 sustainable-finance-framework.pdf
EK: 3 İhrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039211
BIST
13:502.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -24,99
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:5016,7211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1633
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:5017,7083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1189
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:50988,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,47
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:48
|SANEL
|7,92
|7.002.032
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.456.885
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.487
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.318.451
|% 9,87
|
|BERA
|15,79
|251.813.715
|% 8,67
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|GSDHO
|3,94
|60.327.995
|% -3,90
|
|DOAS
|81,75
|44.317.740
|% -3,88
|
|BFREN
|1.136,80
|11.636.263
|% -3,78
|
|THYAO
|49,72
|2.751.034.015
|% -1,05
|
|SISE
|21,84
|1.126.058.713
|% 0,37
|
|EREGL
|27,84
|897.700.139
|% -0,07
|
|ASELS
|23,80
|685.354.275
|% -3,09
|
|SAHOL
|20,34
|563.159.398
|% -1,36
|
|ODAS
|3,17
|298.676.608
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,67
|382.765.316
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,56
|155.853.109
|% -1,54
|
|AKBNK
|8,55
|508.922.554
|% -2,51
|
|THYAO
|49,72
|2.751.034.015
|% -1,05
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7168
|16,7259
|% -0,94
|
|Euro
|17,6914
|17,7142
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,4702
|20,5729
|% -0,90
|
|Frank
|17,3785
|17,4832
|% -0,96
|
|Riyal
|4,4411
|4,4633
|% -1,00
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|11,92
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-38,00
|
|Tam
|6.568
|6.662
|-200,00
|
|Yarım
|3.224
|3.258
|-98,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,24
|