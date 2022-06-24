***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Yeşil ve/veya Sürdürülebilir Tahvil, Bono ve Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 26.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.06.2023Ek Açıklamalarİlgi: 27.05.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, yurt dışında ihraç edilmek üzere, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil, bono ve borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi'ne ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşüne ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 second-party-opinion.pdfEK: 2 sustainable-finance-framework.pdfEK: 3 İhrac Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039211BIST