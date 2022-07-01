***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.07.2022 18:12
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı için SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İlgide kayıtlı açıklamamızda da yer verildiği üzere Yönetim Kurulumuzca toplamda 250 milyon Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlük yetkili kılınmakla birlikte Bankamızca bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 200 Milyon Euro üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun Bankamızca bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 250 milyon Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca 200 Milyon Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine imkan tanıyacak ihraç tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040791
BIST
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|60.751.758
|% 10,00
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|187,00
|1.359.912.475
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|GESAN
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|282.120.104
|% 10,00
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|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
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|22,74
|66.036.559
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|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
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|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
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|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
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|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
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|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,7317
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|% 0,30
|
|Euro
|17,4208
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|Sterlin
|20,1958
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|% -0,36
|
|Frank
|17,3763
|17,4810
|% -0,19
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|Riyal
|4,4493
|4,4716
|% 0,32
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.810
|2,19
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|Altın Gr.
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|973
|3,25
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|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
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|Tam
|6.480
|6.601
|11,00
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|Yarım
|3.172
|3.228
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|Çeyrek
|1.589
|1.613
|2,00
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|Gümüş.Ons
|19,83
|19,88
|-0,42
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|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,20
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