***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.10.2022 17:54
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, 5 milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070206
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6144
En Düşük
18,5467
18:0518,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0876
En Düşük
18,0194
18:05996,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 997,03
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
994,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5820
|18,5983
|% 0,12
|
|Euro
|18,0159
|18,0524
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,4955
|20,5983
|% 0,07
|
|Frank
|18,5050
|18,6165
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9300
|4,9547
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-0,51
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.707
|6.781
|0,00
|
|Yarım
|3.268
|3.315
|0,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,18
|96,18
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
-
17:59
DOKTA, TRCAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında