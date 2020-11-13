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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

13.11.2020 20:19
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020 ve 12.10.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 08.10.2020 ve 12.10.2020 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 30 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı halka arz edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı" ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888545


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