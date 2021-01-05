***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.01.2021 19:06
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897238
BIST
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|DOGUB
|4,73
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|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
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|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
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|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
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|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
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|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
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|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
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|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
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|GUBRF
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|2.497.104.118
|% -9,94
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|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
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|PETKM
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|2.558.639.646
|% 6,02
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|GUBRF
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|GARAN
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|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
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|EKGYO
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|3.558.929.623
|% 1,28
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|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
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|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
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|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
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|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3870
|7,3949
|% -0,37
|
|Euro
|9,0860
|9,1021
|% 0,10
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|Sterlin
|10,0421
|10,0925
|% 0,07
|
|Frank
|8,3791
|8,4296
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|6,08
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,19
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|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
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|B. Petrol
|53,12
|53,12
|2,03
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