***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
07.05.2020 11:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.05.2020 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 750 milyon Türk Lirası nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu ile 750 milyon Türk Lirası nominal değerli 277 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 11-12-13 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843289
BIST
11:4498.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 351,70
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:447,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0402
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:447,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:44393,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,09
|Açılış
|: 393,39
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.834.204
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|DEVA
|13,74
|9.579.481
|% -6,21
|
|GEDIK
|21,48
|5.902.210
|% -6,04
|
|KRDMD
|2,67
|605.342.874
|% 7,66
|
|GARAN
|8,06
|291.492.991
|% -0,12
|
|THYAO
|10,67
|290.147.692
|% 1,04
|
|GUSGR
|3,20
|238.046.488
|% 0,31
|
|PETKM
|3,61
|224.668.362
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,67
|605.342.874
|% 7,66
|
|GUSGR
|3,20
|238.046.488
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,13
|149.100.548
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|224.668.362
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|105.564.586
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9141
|8,9588
|% 0,62
|
|Frank
|7,3811
|7,4256
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9191
|1,9287
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,04
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,70
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,20
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,09
|
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