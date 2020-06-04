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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

04.06.2020 14:51
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 01.06.2020 tarihli açıklamamız Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 116 gün vadeli finansman bonosu ile 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 249 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.              İlgili talep toplama işlemi 8-9-10 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849112


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
MRSHL 92,55 31.319.875 % 9,98  
EGGUB 83,30 37.615.061 % 9,97  
CRDFA 3,53 18.298.384 % 9,97  
SKTAS 3,88 12.514.388 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4426 8,4849 % -0,07  
Frank 7,0183 7,0605 % 0,51  
Riyal 1,7946 1,8036 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 17,07  
Altın Gr. 373 373 5,34  
Cumhuriyet 2.426 2.455 28,40  
Tam 2.497 2.526 29,30  
Yarım 1.219 1.233 14,30  
Çeyrek 609 617 7,10  
Gümüş.Ons 17,77 17,83 0,16  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,05  
B. Petrol 39,36 39,36 -0,43  
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