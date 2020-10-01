***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.10.2020 12:20
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.09.2020 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 207 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 5-6-7 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877744
BIST
13:011.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 1.150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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472,38
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:01
|NETAS
|21,34
|120.447.059
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|113.794.919
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.342.813
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|104.936.108
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|127.428.198
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.640.302
|% -9,99
|
|SISE
|7,18
|1.448.260.609
|% -1,91
|
|ASELS
|19,54
|808.333.547
|% 1,14
|
|GARAN
|7,12
|718.279.303
|% 0,28
|
|AVOD
|7,30
|456.342.612
|% 6,73
|
|TURSG
|5,93
|440.343.111
|% 4,40
|
|SISE
|7,18
|1.448.260.609
|% -1,91
|
|GARAN
|7,12
|718.279.303
|% 0,28
|
|PENGD
|4,87
|406.546.169
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,37
|289.243.236
|% -0,59
|
|TURSG
|5,93
|440.343.111
|% 4,40
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7354
|7,7422
|% 0,27
|
|Euro
|9,0861
|9,1008
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,9123
|9,9621
|% -0,14
|
|Frank
|8,4025
|8,4532
|% 0,86
|
|Riyal
|2,0564
|2,0667
|% 0,44
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,02
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|5,03
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,44
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,35
|