***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
11.02.2021 11:49
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.02.2021 tarihli açıklamalarımız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 137 gün vadeli finansman bonosu ile 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 228 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909050
BIST
15:031.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:037,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
15:038,5553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:03417,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,82
|Açılış
|: 417,04
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IDEAS
|29,92
|14.349.145
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|122.109.951
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.538.043
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.780.673
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.778.932
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,40
|64.223.136
|% -6,34
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|136,70
|901.299.366
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,60
|774.313.172
|% -1,14
|
|SASA
|31,02
|722.384.936
|% 3,54
|
|PETKM
|5,17
|698.072.835
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,56
|579.815.500
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|774.313.172
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|579.815.500
|% 1,42
|
|PETKM
|5,17
|698.072.835
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,26
|332.803.999
|% 6,23
|
|KARSN
|4,97
|378.634.360
|% 3,33
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0372
|7,0392
|% -0,26
|
|Euro
|8,5502
|8,5553
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7055
|9,7541
|% -0,23
|
|Frank
|7,8779
|7,9254
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8715
|1,8809
|% -0,21
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,68
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|-14,84
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,18
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,45
|