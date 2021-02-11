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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

11.02.2021 11:49



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

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08.02.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 08.02.2021 tarihli açıklamalarımız.           Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 137 gün vadeli finansman bonosu ile 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 228 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.               İlgili talep toplama işlemi 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909050


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Altın Gr. 417 417 -0,93  
Cumhuriyet 2.772 2.814 -18,00  
Tam 2.761 2.831 -14,84  
Yarım 1.334 1.369 -7,18  
Çeyrek 669 685 -3,59  
Gümüş.Ons 27,11 27,14 0,12  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,02  
B. Petrol 61,02 61,02 -0,45  
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