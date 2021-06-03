***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.06.2021 12:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.05.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 550 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 7-8-9 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939826
BIST
13:281.436
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.435
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En Düşük
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527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler13:28
|MERIT
|241,90
|321.045
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.421.384
|% 9,87
|
|EPLAS
|30,30
|9.301.699
|% 9,78
|
|KATMR
|3,62
|83.419.602
|% 9,70
|
|MZHLD
|42,18
|3.553.023
|% 9,33
|
|BALAT
|6,12
|211.422
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KERVN
|0,69
|293.223
|% -8,00
|
|CANTE
|7,96
|45.104.474
|% -6,13
|
|DARDL
|18,21
|10.210.124
|% -3,60
|
|THYAO
|13,98
|1.310.622.914
|% 2,42
|
|GARAN
|8,06
|667.173.241
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,89
|442.647.144
|% 1,02
|
|PETKM
|6,36
|353.400.633
|% -0,31
|
|SISE
|7,98
|351.283.678
|% 2,18
|
|YKBNK
|2,20
|320.866.309
|% -0,45
|
|THYAO
|13,98
|1.310.622.914
|% 2,42
|
|GARAN
|8,06
|667.173.241
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,63
|42.293.259
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,95
|113.922.941
|% 1,04
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6306
|8,6327
|% 0,47
|
|Euro
|10,5347
|10,5393
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,2177
|12,2789
|% 0,64
|
|Frank
|9,5646
|9,6223
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% 0,45
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-11,27
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.481
|3.533
|-2,00
|
|Tam
|3.465
|3.552
|-4,88
|
|Yarım
|1.675
|1.718
|-2,36
|
|Çeyrek
|840
|859
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,20
|71,20
|-0,15
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