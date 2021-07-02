***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 10:49
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.06.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma ara
11:081.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
11:088,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,6992
En Düşük
8,6441
11:0810,2600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,2600
En Düşük
10,2600
11:08497,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,37
|Açılış
|: 497,51
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,63
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:06
|EUKYO
|6,60
|4.684.006
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|17.288.854
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.100.221
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.295.374
|% 9,82
|
|SAYAS
|28,42
|16.879.731
|% 7,65
|
|KUTPO
|46,68
|56.593.678
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|GEDIK
|8,22
|26.384.837
|% -5,73
|
|OZBAL
|13,44
|16.735.419
|% -5,02
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|KCHOL
|19,60
|378.092.624
|% 5,77
|
|ARCLK
|32,06
|353.793.623
|% 7,44
|
|THYAO
|13,69
|321.674.389
|% -0,44
|
|GARAN
|8,41
|181.600.139
|% -0,47
|
|BERA
|13,28
|142.539.452
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,11
|55.754.190
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,19
|85.599.909
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|55.178.679
|% 0,00
|
|THYAO
|13,69
|321.674.389
|% -0,44
|
|GARAN
|8,41
|181.600.139
|% -0,47
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6859
|8,6909
|% 0,47
|
|Euro
|10,2786
|10,2826
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9264
|11,9862
|% 0,49
|
|Frank
|9,3370
|9,3933
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3102
|2,3218
|% 0,47
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|3,40
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|-0,09
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:19VERTU
Yüzde 6.41 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 677 adet işlem
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11:18EUKYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 703 adet işlem
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, TAVHL
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 21 artarak (% 0.35 ) 1, 217
-
11:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, VAKFN, SELVA, EUKYO